Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ретинол осенью: как добиться эффекта бархатной кожи без раздражения — раскройте секрет
Золотая корочка, мягкая начинка, аромат осени: пирог, ради которого хочется включить духовку
Город, которого не видно с дороги: узкие улочки и дворы Суботицы, о которых не расскажут туристические гиды
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз
Пересушенная герань: не спешите выбрасывать — спасите её с помощью одного трюка
Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года
Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики
Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии
Кремовая закуска превращает обычный хлеб в деликатес: вкус, от которого невозможно оторваться

Шкаф хранит не вещи, а прошлую жизнь: один шаг — и дом перестанет напоминать о прошлом

Недвижимость

Красивый интерьер — это не только удачный ремонт или модные цвета. Настоящее чувство уюта рождается из порядка и осознанного отношения к вещам. Именно поэтому дизайнеры всё чаще напоминают: иногда, чтобы улучшить дом, нужно не покупать, а выбрасывать.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

Всё сломанное: от миксера до светильника

Многие люди хранят вещи "на всякий случай": старый фен, неработающий пылесос, разбитую кружку или стул, который "жалко выбросить". Но такие предметы не несут пользы — они только напоминают о нерешённых делах.

С точки зрения дизайна, поломанные вещи портят визуальное восприятие пространства и создают ощущение запущенности. А с практической — занимают место и притягивают пыль.

Совет: если вещь можно отремонтировать — делайте это сразу. Если нет — избавляйтесь. Отсутствие хлама создаёт ощущение лёгкости и порядка.

Неухоженный книжный шкаф

Книжные полки способны стать главным украшением комнаты — при условии, что они ухожены. Сегодня библиотека — не просто место хранения, а часть визуальной идентичности хозяина.

Книги с облезшими корешками, устаревшие учебники или случайные "однодневные романы" создают хаос. Лучше оставить на виду только те издания, которые отражают ваши интересы и эстетические предпочтения.

Совет: старые книги можно аккуратно переплести, подарить или сдать в буккроссинг. Электронные версии давно заменяют бумажные "времянки".

Пакеты, которые множатся сами

Один из самых распространённых бытовых "захламителей" — это пакеты. Их складывают в ящики, коробки и даже специальные мешки "на потом". В итоге получаются целые коллекции, которые только загромождают пространство.

Лучше полностью отказаться от пластиковых пакетов и перейти на многоразовые шопперы. Они удобны, безопасны для экологии и выглядят стильно.

Дополнительно: вещи, которые часто превращаются в хлам

  • Пустые коробки от техники и обуви — они создают ощущение склада.

  • Старые декоративные свечи и сувениры — собирают пыль и теряют привлекательность.

  • Изношенные полотенца и постельное бельё — даже в чистом виде портят впечатление от интерьера.

Проведите ревизию: иногда пара мешков мусора способна "облегчить" квартиру и вернуть ей свежесть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить сломанные предметы.
    Последствие: захламлённость, унылый вид комнаты.
    Альтернатива: ремонтировать сразу или выбрасывать без сожалений.

  • Ошибка: не ухаживать за книжным шкафом.
    Последствие: беспорядок и визуальный хаос.
    Альтернатива: оформить полки эстетично, добавить декор, сгруппировать книги по цвету или размеру.

  • Ошибка: копить пакеты.
    Последствие: загромождение и ощущение бедности.
    Альтернатива: использовать холщовые сумки и корзины для хранения.

А что если вы минималист

Если вы тяготеете к минимализму, избавление от хлама станет естественной частью жизни. Основной принцип прост: вещи должны работать на вас, а не вы на них. Каждый предмет в доме должен иметь функцию или приносить эстетическое удовольствие.

Плюсы и минусы "генеральной чистки"

Действие Плюсы Минусы
Избавление от хлама Простор, визуальная лёгкость, чистота Нужно время и решительность
Хранение старых вещей Экономия на покупке новых Захламление, усталый вид интерьера

FAQ

Как понять, что вещь стала хламом?
Если вы не пользовались ею более года и не вспоминали о ней — пора избавиться.

Что делать со старыми книгами и техников?
Отдать в благотворительность, на переработку или продать. Так вещи получат "вторую жизнь".

Сколько раз в год стоит проводить ревизию?
Оптимально — раз в 3-4 месяца. Это позволяет держать дом в порядке и не захламлять пространство.

Мифы и правда

Миф: чем больше вещей, тем уютнее дом.
Правда: уют создают не количество предметов, а их гармония и чистота.

Миф: хлам не мешает, если его не видно.
Правда: даже вещи в шкафу влияют на ощущение порядка и энергии дома.

Миф: выбрасывать — значит тратить деньги.
Правда: избавление от ненужного экономит время, силы и вдохновляет на обновление.

3 интересных факта о порядке в доме

  1. Исследования показывают: уборка снижает уровень стресса и улучшает сон.

  2. Люди, живущие без хлама, тратят на 30% меньше времени на уборку.

  3. Минималистичные интерьеры визуально увеличивают пространство даже в маленьких квартирах.

Чистый, ухоженный дом — это не результат дорогого ремонта, а следствие осознанного выбора. Убирая лишнее, вы освобождаете место не только для новых вещей, но и для лёгкости, вдохновения и покоя.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Шоу-бизнес
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Красота и стиль
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз
Пересушенная герань: не спешите выбрасывать — спасите её с помощью одного трюка
Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года
Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики
Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии
Кремовая закуска превращает обычный хлеб в деликатес: вкус, от которого невозможно оторваться
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Обманчивая простота: вот почему голые ногти требуют больше усилий, чем гель-лак
Бедра как из журнала: упражнения, которые избавят от галифе без лишних затрат времени
Обещали инвестировать в экономику США: Трамп как посланец небес в глазах лидеров стран Центральной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.