Обычный школьный мел творит чудеса: запахи в шкафу исчезают за ночь

Осенью и зимой влажность в квартире повышается, одежда сохнет дольше, и гардероб часто наполняется неприятным затхлым запахом. Проветривание помогает лишь на короткое время, а ароматизаторы маскируют проблему, не устраняя её.
Между тем есть старинный, но чрезвычайно эффективный способ освежить шкаф и бельё без капли химии — обычный белый школьный мел.
"Мел обладает уникальным свойством впитывать влагу и запахи, поэтому он идеально подходит для устранения затхлости в шкафу", — отмечают эксперты по бытовым лайфхакам.
Затхлый аромат в шкафу — результат повышенной влажности и плохой циркуляции воздуха. В замкнутом пространстве скапливаются споры грибков и бактерий, которые впитываются в ткань. Особенно часто это происходит, когда:
одежда убрана в шкаф немного влажной;
бельё сушится в помещении без проветривания;
шкаф стоит у холодной стены, где скапливается конденсат;
вещи хранятся слишком плотно.
Все эти факторы создают идеальную среду для появления "подвального" запаха.
Мел — природный абсорбент, состоящий в основном из карбоната кальция. Он активно впитывает влагу, а вместе с ней и запахи, не выделяя при этом токсинов. В отличие от синтетических ароматизаторов, он не просто маскирует затхлость, а устраняет её источник, подчеркивает malatec.cz.
впитывает лишнюю влагу;
нейтрализует запахи;
предотвращает появление плесени;
безопасен для всех типов тканей;
не содержит химических добавок;
отпугивает моль.
"Это безопасное и дешёвое средство, которое не повредит одежде и эффективно работает даже в закрытых шкафах", — добавляют специалисты по уходу за текстилем.
Возьмите несколько кусочков белого мела - без красителей и ароматизаторов. Обычный школьный мел подойдёт идеально.
Положите его в небольшой мешочек из ткани или бумаги. Подойдут хлопковый платочек, марля или пакетик от чая.
Разместите мешочки в шкафу: повесьте на плечики, положите между стопками одежды или в ящики с бельём.
Меняйте мел каждые 2-3 недели. Со временем он теряет способность впитывать влагу, поэтому его нужно обновлять.
добавьте в мешочек 2-3 капли эфирного масла - лаванды, лимона или мяты;
эфирные масла придают одежде лёгкий аромат и отпугивают моль;
если шкаф сильно "впитал" запах, оставьте в нём мел на ночь с открытыми дверцами.
Если запах особенно стойкий, можно использовать мел вместе с другими природными абсорбентами:
содой (она устраняет запахи от обуви и синтетики);
кофейной гущей (придаёт лёгкий аромат свежести);
солью (впитывает влагу, но не подходит для деликатных тканей).
Комбинация мела и эфирного масла — идеальный баланс между устранением влаги и лёгким ароматом.
Ошибка: положить мел прямо на одежду.
Последствие: возможны белые следы.
Альтернатива: использовать тканевые мешочки или пакетики.
Ошибка: забыть менять мел несколько месяцев.
Последствие: он перестаёт впитывать влагу и теряет эффективность.
Альтернатива: обновляйте каждые 2-3 недели.
Ошибка: использовать ароматизаторы вместо абсорбентов.
Последствие: запах маскируется, но не исчезает.
Альтернатива: сочетайте натуральные средства — мел, соду, масла.
Мел отлично работает не только в шкафу. Его можно использовать и для устранения запаха из обуви, спортивных сумок и чемоданов.
положите 2-3 кусочка мела в тканевый мешочек и оставьте на ночь;
в обувь можно насыпать немного мела прямо внутрь — утром вытряхните остатки;
для чемоданов и сумок достаточно пары мешочков, оставленных внутри на пару дней.
Мел впитывает влагу, не повреждая подкладку, и оставляет лёгкий, свежий аромат.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Экономичность
|мел стоит копейки
|требует регулярной замены
|Эффективность
|убирает запах и влагу
|не устраняет плесень, если она уже появилась
|Безопасность
|не повреждает ткани
|может пылить, если положить без мешочка
|Универсальность
|подходит для шкафа, обуви, сумок
|не придаёт сильного аромата
Можно ли использовать цветной мел?
Нет, он содержит пигменты, которые могут окрасить ткань. Подходит только белый.
Как долго нужно держать мел в шкафу?
Постоянно — просто обновляйте каждые 2-3 недели.
Поможет ли мел, если запах появился после затопления или плесени?
В этом случае нужно сначала удалить источник влаги и обработать шкаф антисептиком, а затем использовать мел для поддержания свежести.
Миф: чтобы избавиться от запаха, достаточно проветрить шкаф.
Правда: влажность остаётся, и запах возвращается — нужен абсорбент.
Миф: меловая пыль вредна для одежды.
Правда: при использовании в мешочках она безопасна.
Миф: лучше использовать ароматизаторы.
Правда: они лишь маскируют запах, не устраняя его источник.
Мел впитывает до 70% влаги от собственного веса.
Эфирное масло лаванды не только ароматизирует, но и отпугивает насекомых.
В старину кусочки мела клали в сундуки с бельём — это считалось надёжной защитой от сырости и моли.
