Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внутренний туризм набирает обороты: куда бегут россияне от зимы — и что выбирают вместо заграницы
Пузырчатая плёнка, которая вдохновляет: неожиданные идеи для дома, о которых вы не догадывались
Без лепки и лишних хлопот: картофельные колдуны с фаршем которые готовятся прямо ложкой на сковороде
Шея, как у 20-летней: избавляемся от морщин и сухости с помощью этих простых процедур
Невидимая волна проходит через Млечный Путь — она движет звёзды и раскрывает тайну Галактики
Готовая еда из магазина под запретом? Какие изменения ждут покупателей и торговые сети
Бюджет против премиума: как российское масло повторило формулу немецкого качества
Вода летит, тело парит: флоубординг — искусственная волна и настоящая адреналиновая зависимость
Не каприз и не фантазия: неврологи бьют тревогу — детская мигрень молодеет и становится хронической

Пахнет уютом — и работает лучше химии: бытовые чудеса, которые умеет мандариновая кожура

Недвижимость

С приближением зимних праздников в домах появляется тот самый аромат — свежий, сладкий, узнаваемый с детства. Мандарины неизменно ассоциируются с уютом и Новым годом. Но после застолий и чаепитий остаётся целая гора кожуры, которую чаще всего отправляют в мусор. А ведь она — настоящий клад полезных свойств! Из этих ароматных корочек можно сделать натуральное чистящее средство, ароматизатор и даже кормушку для птиц.

Мандариновые корки и очищенные мандарины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мандариновые корки и очищенные мандарины

Средство от разводов на посуде

Мандариновая кожура — природный очиститель. Просто положите несколько кусочков в посудомоечную машину перед запуском — эфирные масла смягчат воду и удалят остатки моющих средств. После такой процедуры стаканы и тарелки будут блестеть без единого пятнышка.

От кофейных пятен

Кто хоть раз пытался отмыть кофейник, знает, как прочно кофе окрашивает стенки. С мандариновыми корками справиться с этим проще простого:

  • Положите несколько кусочков кожуры внутрь кофейника.
  • Добавьте 2 ст. ложки соли и стакан холодной воды.
  • Встряхните, чтобы жидкость покрыла внутренние стенки.

Через пару минут даже стойкие пятна исчезнут, а на кухне останется лёгкий цитрусовый аромат.

От налёта на сантехнике и плитке

Белёсые пятна на кранах и кафеле — бич любой ванной комнаты. Свежая мандариновая кожура способна заменить дорогие химические средства. Обмакните корочку в соль и протрите ею известковый налёт. Получается мягкий, но эффективный скраб: налёт растворяется, а поверхность блестит. Подходит и для стеклянных дверей душевой кабины.

Для очищения разделочной доски

На досках со временем появляются царапины, в которых поселяются микробы. Мандариновая кожура с солью дезинфицирует и освежает поверхность.

  • Насыпьте немного соли на доску.
  • Протрите мякотной стороной кожуры круговыми движениями.
  • Смойте водой и вытрите насухо.

Эфирные масла убивают бактерии и устраняют запахи от рыбы, лука и чеснока.

Кормушка для птиц

Оригинальный и экологичный способ — сделать из половинки кожуры зимнюю кормушку.

  • Удалите мякоть.
  • Проделайте два отверстия напротив друг друга.
  • Проденьте шнур, подвесьте на ветку и насыпьте семечек.

Такой "мандариновый домик" не только поможет пернатым зимой, но и станет украшением сада.

Бонус: очищение микроволновки

Положите в миску несколько мандариновых корок, добавьте немного воды и поставьте в СВЧ на 2 минуты при максимальной мощности. После этого просто протрите стенки сухой салфеткой — пар с эфирными маслами размягчит даже старые загрязнения.

Плюсы и минусы применения кожуры

Способ Плюсы Минусы
Для посуды Эффективно, безопасно Требует регулярного применения
Для кофейника Удаляет пятна и запах Подходит не для алюминия
Для налёта Натуральный очиститель Может не справиться с сильной ржавчиной
Для доски Антибактериально и ароматно Не заменяет глубокую чистку
Для птиц Экологично и красиво Кормушка недолговечна

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать сухие корки.
    Последствие: эфирные масла не сработают.
    Альтернатива: применяйте свежую кожуру.

  • Ошибка: сильно тереть кафель.
    Последствие: можно повредить глянец.
    Альтернатива: действуйте мягко, а затем промойте водой.

  • Ошибка: выбрасывать корки сразу после праздников.
    Последствие: теряете бесплатный универсальный чистящий материал.
    Альтернатива: высушите их — пригодятся позже.

А что если сохранить аромат надолго

Высушенные корки можно сложить в тканевый мешочек и использовать как ароматизатор для шкафа или автомобиля. Добавьте несколько капель эфирного масла — и получите натуральный "диффузор" без химии.

Сон и психология

Запах мандаринов ассоциируется с праздником и детством. Учёные отмечают: цитрусовые ароматы снижают уровень тревожности и помогают восстановить концентрацию. Поэтому даже простая уборка с мандариновой кожурой поднимает настроение.

3 интересных факта

  • В древнем Китае мандарины считались символом счастья и дарились как пожелание богатства.
  • Мандариновое эфирное масло используется в ароматерапии для борьбы с бессонницей.
  • Корка содержит вещества, способные отпугивать насекомых — особенно моль и комаров.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Популярное
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал

Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.

Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Готовая еда из магазина под запретом? Какие изменения ждут покупателей и торговые сети
Бюджет против премиума: как российское масло повторило формулу немецкого качества
Вода летит, тело парит: флоубординг — искусственная волна и настоящая адреналиновая зависимость
Не каприз и не фантазия: неврологи бьют тревогу — детская мигрень молодеет и становится хронической
Правильно сделала: почему Рудковская встала на сторону Аны де Армас, порвавшей с Томом Крузом
Травма, изменившая жизнь: как звезда Папиных дочек осознал истинное отношение близких
Сад в розовых тонах: секреты создания гармоничной и нежной композиции
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Вес уходит, но бёдра не слушаются: тайный механизм, который мешает идеальной фигуре
Революция в вашем шкафу: как один капсульный гардероб решит все осенние модные проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.