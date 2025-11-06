Ситуация страшная: омичей выселяют из домов в центре, предлагая 4 миллиона, на которые не купить даже двушку

Когда чиновники говорят о "комплексном развитии территорий", звучит красиво: благоустройство, современные дома, озеленение, новые детсады. Но для тех, кто живёт на этих землях, за такими словами нередко скрывается простая и жёсткая дилемма — уехать или лишиться жилья.
Именно с этим столкнулись жители Октябрьского района Омска, чьи дома попали в зону проекта КРТ (комплексного развития территорий). Теперь застройщик предлагает им около четырёх миллионов рублей за участки, на которых многие жили десятилетиями.
Проект застройки был впервые озвучен летом 2025 года — рядом с парком 30 лет ВЛКСМ планировалось построить современный жилой комплекс с детским садом и благоустроенной территорией. Идея выглядела разумной: город получает новые квадратные метры, а участники долевого строительства — обещанные квартиры.
Однако под реализацию попал небольшой сектор частных домов — всего 14 участков между улицами Масленикова и Маяковского. Для их владельцев новость о сносе стала шоком.
"На самом деле ситуация страшная — просто представить себя на месте этих людей. Вы дом строите, вкладываете туда жизнь, а вам предлагают сумму, на которую даже двушку не купишь", — написал один из комментаторов в паблике "Омск ВК".
1 ноября жители получили уведомления: за каждый участок и дом застройщик готов выплатить чуть больше 4 миллионов рублей. Другого варианта — переселения или равноценного обмена — не предусмотрено.
Фактически людям предложили продать дома по минимальной цене, иначе им грозит изъятие земли "в общественных интересах".
"Требуйте выдачи квартиры в этом же доме, равной по площади, — советуют пользователи. — За 4 миллиона сейчас даже однушку не купишь, а вы ещё и землю теряете".
Такие сообщения быстро разошлись по соцсетям, а скриншоты уведомлений с оценками участков вызвали шквал комментариев. Многие сравнивают ситуацию с "мягким принуждением" к продаже.
Разработчиком проекта стала компания "На Маяковского", созданная в 2025 году бизнесменом Алексеем Царуком. Формально — специально под участие в аукционе на право застройки. Сделка была завершена 11 сентября, а стоимость права реализации составила всего 1,9 миллиона рублей.
Согласно плану, на месте домов должен появиться жилой комплекс площадью около 7,8 тысячи квадратных метров. Часть квартир обещают выделить дольщикам, пострадавшим в других стройках.
Официальные лица уверяют: проект соответствует законодательству и направлен на благо города. Но для владельцев частных домов всё выглядит иначе — их имущество оценили ниже реальной стоимости, как сообщает gorod55.ru.
В Омске уже началось бурное обсуждение. Люди из других районов пишут слова поддержки и советуют обращаться в суд.
"Автор, собирайтесь коллективно и идите в суд. Если оценщиков не было со стороны застройщика, нанимайте своего. Пусть считает всё - от фундамента до последнего гвоздя", — рекомендуют комментаторы.
Некоторые жители отмечают, что процедура напоминает ультиматум, а не цивилизованную сделку. Для семей, которые строили дома десятилетиями, сумма в 4 миллиона выглядит унизительной.
|Тип жилья
|Средняя цена на рынке Омска
|Сумма, предложенная застройщиком
|Разница
|Дом площадью 100-120 м² с участком
|7-9 млн ₽
|~4 млн ₽
|-3-5 млн ₽
|Квартира 2-комнатная в центре
|5-6 млн ₽
|-
|За предложенную сумму купить нельзя
|Таунхаус в новом ЖК
|8-10 млн ₽
|-
|Более чем вдвое дороже компенсации
По проекту планировки, частный сектор заменят многоэтажные дома с коммерческими помещениями на первых этажах, подземной парковкой и детским садом. Город планирует благоустроить территорию и озеленить двор.
С одной стороны, проект может улучшить инфраструктуру центральной части Омска. С другой — он разрушает привычный уклад жизни людей, для которых их дом был не просто постройкой, а символом семьи и стабильности.
Ошибка: оценивать участки без учёта реальной рыночной стоимости.
Последствие: массовое недовольство и судебные иски.
Альтернатива: независимая экспертиза, прозрачные переговоры с собственниками.
Ошибка: не предложить вариант равноценного обмена.
Последствие: социальная напряжённость, потеря доверия к власти.
Альтернатива: предоставление квартир в новом комплексе с аналогичной площадью.
Ошибка: информировать жителей постфактум.
Последствие: слухи, паника и протесты.
Альтернатива: открытые общественные слушания на этапе планирования.
По закону, владельцы могут оспорить сумму компенсации. Для этого требуется независимая оценка и документальное подтверждение инвестиций в жильё. Судебная практика в подобных случаях неоднозначна, но при коллективных исках шансы на пересмотр суммы возрастают.
Юристы советуют действовать сообща: коллективное обращение в суд и медиаподдержка зачастую дают больше эффекта, чем индивидуальные жалобы.
|Плюсы
|Минусы
|Обновление старого сектора
|Потеря частных домов
|Новое жильё для дольщиков
|Недооценка собственности жителей
|Благоустройство района
|Социальное недовольство
|Возможность инвестиций
|Репутационные риски для власти
Что означает КРТ?
Комплексное развитие территорий — программа по застройке и модернизации участков, где город передаёт права застройщикам.
Можно ли отказаться от предложения?
Да, но в этом случае возможна процедура изъятия земли через суд с выплатой компенсации, определённой государством.
Что делать, если сумма компенсации занижена?
Провести независимую оценку, собрать доказательства стоимости имущества и обращаться в суд.
Миф: застройщик обязан предоставить новое жильё.
Правда: закон позволяет выбрать — деньги или переселение, но решение зависит от условий проекта.
Миф: компенсацию нельзя пересмотреть.
Правда: можно, если доказать, что оценка не соответствует рыночной цене.
Миф: КРТ всегда улучшает жизнь горожан.
Правда: только если учитываются интересы всех сторон.
• Омск стал одним из первых городов, где КРТ реализуется в центре, а не на окраинах.
• Подобные конфликты ранее уже возникали в Казани и Самаре, где суммы компенсаций также вызывали недовольство.
• С 2024 года по федеральному закону КРТ стали применять как основной инструмент "реновации" старых районов.
Идея комплексного развития территорий пришла на смену реновации и призвана ускорить обновление старых кварталов. Но, как и раньше, главная проблема — баланс интересов. Государство стремится к благоустройству, бизнес — к прибыли, а жители — к сохранению своего дома.
История Омска показывает, что без открытого диалога между горожанами и застройщиком любые реформы в сфере недвижимости превращаются в конфликт. Ведь за каждым домом — судьба конкретной семьи.
