Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы, которые пережили всё: процедуры, возвращающие блеск и силу
Под толщей воды — античность, под волнами — призраки городов: кто жил там, где теперь глубина
Жив, курилка: как Садальский обнаружил знаменитого певца, которого уже похоронили
Надежность или маркетинг? Рейтинг автомобилей, которые стали символом качества в 2025 году
Обратная сторона шатдауна: кто расплачивается за политические игры в США
Амазонская тайна: миниатюрное существо с укусом ягуара и зубами-кинжалами держит в страхе тропики
Голос древних майя: найденная 1200-летняя надпись Эк-Балам пробуждает забытое королевство
Груша возвращается в сады России: дерево, которое благодарит за заботу урожаем
Забудьте о тостере: жарим хлеб на сковороде с оливковым маслом и получаем идеальную корочку

Сделать красиво и сэкономить: всё о ремонте, который не бьёт по кошельку и радует глаз

7:30
Недвижимость

Ремонт своими руками — это не только способ сэкономить, но и шанс полностью контролировать обновление собственного жилья. В эпоху подорожания строительных услуг всё больше людей предпочитает делать ремонт самостоятельно. Это не требует профессионального опыта, достаточно правильного планирования, базового набора инструментов и готовности к экспериментам.

Ремонт квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ремонт квартиры

Подготовка: от идеи до первых шагов

Перед началом ремонта важно определить фронт работ и составить смету. Даже если вы не планируете капитальные изменения, расчёт бюджета избавит от неприятных сюрпризов. Сразу продумайте, какие помещения требуют обновления, какие материалы хотите использовать, и где их выгоднее купить — оптом, напрямую у производителей или в дискаунтерах.

Для начала потребуется минимальный набор инструментов: рулетка и лазерный уровень для замеров, шпатели, валики, дрель, перфоратор, набор ключей и отвёрток. Не стоит тратиться на всё сразу — часть инструментов можно взять в аренду. Например, плиткорез или строительный миксер обычно нужны лишь на короткий срок.

Выбор экономичных и долговечных материалов

Чтобы не выйти за рамки бюджета, ищите баланс между стоимостью и качеством. Бюджетная краска с высокой укрывистостью заменит дорогие бренды, а виниловый пол прослужит не хуже паркета. Для стен подойдёт шпаклёвка с мелкой фракцией — она легче ложится и требует меньше шлифовки. В ванной комнате и кухне отдайте предпочтение плитке средней ценовой категории: она устойчива к влаге и легко моется.

Если ремонт включает замену окон или дверей, рассмотрите энергоэффективные ПВХ-конструкции. Они помогают экономить на отоплении и уменьшают уровень шума.

Сравнение: самостоятельный ремонт и услуги подрядчиков

Параметр Ремонт своими руками Ремонт с подрядчиком
Стоимость Минимальная, только материалы Высокая, включает оплату труда
Контроль качества Полный Частичный
Время выполнения Дольше, но гибче Быстрее, но с риском ошибок
Гарантия Личная ответственность По договору
Опыт и навыки Получаете в процессе Не требуется

Советы шаг за шагом

  1. Составьте список работ и расставьте приоритеты: от черновых к финишным.

  2. Очистите помещение — демонтаж старых покрытий и уборка пыли ускорят процесс.

  3. Подготовьте стены и пол: шпаклюйте, выравнивайте, грунтуйте.

  4. Приступайте к покраске или укладке плитки, начиная с менее заметных участков.

  5. Монтаж плинтусов и фурнитуры оставьте напоследок — это придаст интерьеру завершённый вид.

Мини-лайфхаки от мастеров

  • Фотографируйте коммуникации до заделки стен — это сэкономит нервы при будущих ремонтах.
  • Заворачивайте малярный валик в фольгу во время перерывов — краска не засохнет.
  • Крест-накрест наклейте скотч на плитку перед сверлением, чтобы избежать сколов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать покраску стен до полного высыхания шпаклёвки.
    Последствие: краска ложится неравномерно, появляются трещины и пятна.
    Альтернатива: дождитесь полного высыхания слоя, проверьте влажность влагомером или обычным пакетом — если под ним нет конденсата, можно красить.

  • Ошибка: покупать материалы "впритык" без запаса.
    Последствие: не хватает смеси, оттенки следующей партии отличаются, доставка нового мешка тормозит процесс.
    Альтернатива: делайте запас минимум 10-15 % от общего объёма — остатки пригодятся для подкрашивания или мелкого ремонта.

  • Ошибка: игнорировать грунтовку перед нанесением краски или плиточного клея.
    Последствие: слабое сцепление, отслоение покрытия и появление пузырей.
    Альтернатива: используйте универсальную грунтовку глубокого проникновения — она укрепит основание и продлит срок службы отделки.

А что если…

Многие боятся, что самостоятельный ремонт растянется на месяцы. Но при грамотной организации можно уложиться в пару недель. Главное — чередовать этапы так, чтобы время высыхания материалов использовалось с пользой. Пока шпаклёвка сохнет — занимайтесь нарезкой профилей, подготовкой финишных материалов или уборкой.

Плюсы и минусы самостоятельного ремонта

Плюсы Минусы
Экономия на оплате труда Большие временные затраты
Контроль над качеством Риск ошибок без опыта
Гибкость сроков и решений Усталость и физическая нагрузка
Освоение новых навыков Возможны дополнительные расходы при исправлениях
Удовлетворение от результата Необходимость самостоятельной уборки и утилизации

Энергосбережение и современные технологии

Современный ремонт — это не только красивая отделка, но и забота о ресурсе. Используйте аккумуляторные дрели и шуруповёрты: они экономят электричество и упрощают работу. Установите светодиодные лампы, программируемые розетки и термостаты. Эти мелочи снижают счета и создают комфорт.

FAQ

Как выбрать материалы при ограниченном бюджете?
Выбирайте продукты с оптимальным соотношением "цена/расход". Обращайте внимание на сертификацию ISO и отзывы мастеров. Крупные упаковки обычно выгоднее.

Какие инструменты стоит покупать, а какие арендовать?
Покупайте то, что используете часто — дрель, уровень, набор ручного инструмента. Перфоратор, плиткорез и шлифмашину выгоднее арендовать.

Что делать, если не хватает времени на ремонт?
Разделите процесс на этапы: начните с самого необходимого — кухни, ванной, спальни. Остальные комнаты можно обновить позже.

Мифы и правда

Миф: самостоятельный ремонт всегда обходится дешевле, чем работа подрядчиков.
Правда: экономия возможна только при грамотном планировании и точных расчётах. Ошибки новичков — перерасход материалов, переделки и брак — легко "съедают" выгоду.

Миф: без опыта невозможно сделать качественный ремонт.
Правда: современные технологии, видеоуроки и готовые смеси позволяют даже новичкам достичь отличного результата.

Миф: дорогие материалы гарантируют долговечность.
Правда: качество ремонта зависит не столько от бренда, сколько от правильной подготовки поверхности и условий нанесения.

 

Три интересных факта

  1. Первые обои в России появились в конце XVIII века и стоили дороже живописи.

  2. Латексные краски не только экологичны, но и "дышат", пропуская пар, что предотвращает плесень.

  3. Современные виниловые полы устойчивы к влаге и подойдут даже для кухни и ванной.

Исторический контекст

В советское время ремонт делали "всем миром": соседи делились инструментами, краской и опытом. Сегодня эта традиция частично возвращается — растёт популярность совместных закупок стройматериалов и обмена инструментами через онлайн-сервисы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Домашние животные
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Последние материалы
Жив, курилка: как Садальский обнаружил знаменитого певца, которого уже похоронили
Надежность или маркетинг? Рейтинг автомобилей, которые стали символом качества в 2025 году
Обратная сторона шатдауна: кто расплачивается за политические игры в США
Амазонская тайна: миниатюрное существо с укусом ягуара и зубами-кинжалами держит в страхе тропики
Сделать красиво и сэкономить: всё о ремонте, который не бьёт по кошельку и радует глаз
Голос древних майя: найденная 1200-летняя надпись Эк-Балам пробуждает забытое королевство
Груша возвращается в сады России: дерево, которое благодарит за заботу урожаем
Забудьте о тостере: жарим хлеб на сковороде с оливковым маслом и получаем идеальную корочку
Россияне застряли в замкнутом круге усталости: как движение спасает от выгорания
Не мицелляркой единой: как смывать макияж, чтобы кожа светилась
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.