Рубль победил природу: россияне готовы к экологии только на словах

6:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные россияне всё чаще задумываются об экологии, но, как показывает практика, эта осознанность редко переходит в конкретные действия. О том, что мешает людям сделать экологичные привычки частью повседневности, рассказал коммерческий директор ГК "Садовое кольцо" Анатолий Баталин.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дом в Коптеве

Экологическая повестка сегодня звучит в новостях, в школах, на уровне госпрограмм. Но реальная вовлеченность граждан остаётся на низком уровне: слова о важности заботы о планете редко превращаются в дела. Почему так происходит — вопрос, который волнует и экспертов, и застройщиков, и самих жителей.

Осознанность есть, но действий мало

По данным опроса компании, около 62% потенциальных покупателей жилья заявили, что обеспокоены состоянием экологии. Однако это редко выражается в поступках. Сортировать отходы готовы лишь четверть горожан, экономить воду и электричество — чуть меньше трети.

"Люди понимают значимость темы, но им не хватает удобных инструментов и стимулов", — отметил коммерческий директор ГК "Садовое кольцо" Анатолий Баталин.

Проблема начинается ещё с образования: в школах детям рассказывают об экологии, но системного подхода, который формировал бы культуру бережного отношения к ресурсам с раннего возраста, пока нет.

Кроме того, инфраструктура зачастую не располагает к действиям. Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены не везде, а сама система утилизации остаётся запутанной. Всё это снижает мотивацию даже у тех, кто хочет быть "зеленым".

Почему россияне действуют только при выгоде

Опросы показывают: главным стимулом для большинства становятся экономические причины. Когда экология связана с экономией, интерес сразу возрастает.

"Для человека личная выгода всегда выступает самым сильным стимулом", — подчеркнул коммерческий директор Анатолий Баталин.

По данным ВЦИОМ, 45% россиян считают экономическую выгоду главным мотиватором для изменения поведения. Если человек видит, что меньше тратит — он с большей охотой экономит воду, электричество, снижает потребление. Так экология превращается из абстрактной идеи в конкретный результат — снижение коммунальных расходов.

Энергоэффективность как пример рациональности

В сфере недвижимости одним из ярких примеров экологичного подхода является система классов энергоэффективности. Этот параметр отражает, насколько рационально дом расходует тепло, воду и электричество.

Класс A++ означает максимальную экономию, тогда как G — значительные потери. Здания с высокими показателями потребляют до 40% меньше энергии, чем устаревшие дома класса D. Разница ощутима и для природы, и для семейного бюджета.

Класс энергоэффективности присваивается после аудита здания — специалисты анализируют системы отопления, утепления и вентиляции, сравнивают их с нормативами. Информация фиксируется в энергетическом паспорте объекта.

Однако, как отмечают эксперты, лишь 40% горожан знают, к какому классу энергоэффективности относится их дом. Остальные просто не задумываются об этом.

Технологии, которые делают города чище

Среди практических решений, улучшающих экологию городов, выделяются инновации в утилизации отходов. Так, Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в ГК "Садовое кольцо", разработал подземную систему хранения твёрдых бытовых отходов.

Контейнеры объёмом 5 кубометров располагаются под землёй, а на поверхности видна лишь компактная загрузочная шахта. Такое решение делает дворы чище, защищает отходы от животных и неприятных запахов, экономит место и снижает расходы на обслуживание. Эти системы уже внедрены в Красногорске и Башкортостане.

Что мешает популяризации экопривычек

В Европе люди давно следуют принципам экологичности — не только из убеждений, но и благодаря экономическим стимулам. Там государство и бизнес поддерживают экологичные решения: налоговые льготы, возвраты за переработку, поощрения за энергоэффективность.

В России подобных мер пока мало. Несмотря на наличие школьных программ и отдельных акций, 65% граждан считают, что экологическая тема в СМИ и образовании освещается слабо. Не хватает практических советов и примеров, как можно действовать в обычной жизни.

Без понятных выгод и доступных инструментов экология остаётся теоретическим понятием, а не образом жизни.

Экология как критерий выбора жилья

Место, где человек живёт, напрямую влияет на его восприятие комфорта. При выборе новостройки покупатели обращают внимание не только на цену, но и на экологию района.

Близость парков, рек, прудов повышает ценность жилья. Квартиры с видом на воду стоят на 10-20% дороже. Природные зоны становятся естественным пространством для отдыха, спорта, прогулок.

Однако после заселения интерес к экологии локации снижается: только 41% жителей продолжают следить за качеством воздуха и воды. Люди хотят жить рядом с природой, но не всегда готовы участвовать в её сохранении.

Как застройщики поддерживают экологичные инициативы

Группа компаний "Садовое кольцо" уделяет теме экологии особое внимание. В регионах регулярно проводятся акции и субботники, к которым присоединяются местные жители. Так, в Уфе компания организовала уборку территории Кошкиного леса — мероприятие стало значимым событием для горожан.

Подобные инициативы формируют культуру совместной ответственности за окружающую среду, когда бизнес, власть и жители действуют сообща.

А что если экология станет выгодной?

Экологичные привычки могут стать массовыми только в том случае, если они будут не просто полезными, но и удобными. Если переработка мусора станет лёгкой, а энергосбережение ощутимо снизит счета, экологичное поведение перестанет быть исключением.

Тогда бережное отношение к природе станет нормой, а не модным лозунгом.