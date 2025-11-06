Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды

Стоимость аренды жилья на новогодние праздники по ряду российских регионов уменьшилась: меньше оплачиваемых суток, сниженные цены. Особенно заметно падение стоимости за год — как для квартир, так и для загородных домов.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коттедж зимой

Исследование показало, что самые серьёзные снижения касаются регионов, где рынок аренды традиционно активен в зимний период.

Основные показатели по регионам

По данным исследования сервиса Авито Путешествия:

В Свердловской области цена аренды квартиры сократилась примерно на 22 % — c ~5 100 руб./ночь до ~4 000 руб./ночь.

В Карачаево‑Черкесии снижение составило ~17 % — до ~9 800 руб./ночь.

В Башкортостане — ~14 % до ~4 200 руб./ночь; в Кировская область — также ~14 % до ~3 100 руб./ночь.

В Краснодарском крае — снижение ~10 % до ~6 100 руб./ночь.

Меньшие снижения: Ханты‑Мансийский АО ~9 % (до ~3 500 руб.), Красноярский край ~3 % (до ~4 100 руб.), Челябинская область ~2 % (до ~6 400 руб.).

Что касается загородных домов:

В Московской области — падение ~37 % до ~18 200 руб./ночь.

Во Владимирской области — ~27 % до ~20 500 руб./ночь.

В Краснодарском крае — ~24 % до ~13 500 руб./ночь.

Незначительные изменения: в Тверской области ~-4 % (до ~13 100 руб.), в Кемеровской области ~-4 % (до ~29 900 руб.), в Ленинградской области ~-1 % (до ~23 100 руб.), сообщает РБК Недвижимость.

Как считали

Исследование сравнивало средние цены на краткосрочную аренду жилья (квартиры и дома) за новогодний период с 31 декабря до 10 января текущего сезона с аналогичным периодом прошлого года. В выборку попали только регионы с населением от 300 тыс. человек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать скидок в самых популярных курортных зонах.

Последствие: цены могут не снижаться или даже расти.

Альтернатива: рассмотреть менее популярные регионы (например, Свердловская область, Кировская область) — там снижение больше.

Ошибка: бронировать "дом за городом" в предпик без проверки трендов.

Последствие: дом может оказаться дороже, чем ожидалось.

Альтернатива: обратить внимание на загородные дома в Московской или Владимирской области — снизились значительно.

Ошибка: ориентироваться только на среднюю цену по России.

Последствие: ожидания могут не соответствовать региональной реальности.

Альтернатива: смотреть данные именно по интересующему региону (как в исследовании "Авито Путешествий").

А что если цены снова вырастут?

Если в будущем спрос сорвётся или предложение резко сократится, стоит быть готовым к росту цен. Можно заранее забронировать жильё сейчас по более выгодной цене. Также стоит рассмотреть вариант подальше от мегаполисов — там снижение было сильнее, значит сейчас можно поймать выгодное предложение.

Плюсы и минусы аренды жилья на Новый год в регионах с падением цен

Регион Плюсы Минусы Свердловская область Снижение примерно на 22% - выгодно бронировать Могут быть меньше сервисов и инфраструктуры для праздника Кировская область Цена низкая (около 3 100 руб./ночь) Далеко от крупных городов и курортов Московская область (дом) Снижение примерно на 37% - выгодные загородные дома В праздничный период всё же может быть дороже, чем в некоторые квартиры Краснодарский край (квартира) Тёплый климат, снижение на 10% Всё равно популярный регион, конкуренция высокая Башкортостан Снижение от14%, до 4 200 руб./ночь В некоторых местах меньше туристической инфраструктуры

FAQ

1. Почему цены на аренду снизились именно в этих регионах?

Снижение может быть вызвано уменьшением спроса, увеличением предложений, либо изменением предпочтений путешественников. Исследование не раскрывает все причины, но фиксирует факт падения.

2. Стоит ли бронировать жильё уже сейчас, если цены падают?

Да — в регионах с заметным снижением существует шанс поймать выгодное предложение. Но важно проверить условия отмены бронирования, рейтинг хозяина и реальные фото.

3. Как отличить квартиру или дом с настоящим снижением цены от временной акции?

Сравните цену с прошлыми годами (если доступны данные), обратите внимание на количество дней и отзывы. Если снижение значительное и стабильное — вероятно, это тренд региона.

Мифы и правда об аренде жилья на Новый год

Миф: Снижением цен воспользовались все регионы.

Правда: Нет — в ряде регионов цены либо не изменились, либо выросли.

Миф: Самые дешёвые предложения — всегда самые плохие.

Правда: Иногда снижение связано с меньшим спросом и не обязательно с плохим качеством жилья — важно проверять условия.

Миф: Дом за городом всегда дороже квартиры.

Правда: В некоторых загородных регионах фиксируется сильное падение цен (например, в Московской области до -37%).

Если вы планируете аренду жилья на Новый год, сейчас — благоприятное время для поиска выгодных предложений. Особенно в регионах, где цены уже снизились: Свердловской области, Кировской области, Башкортостане и др. Выбор загородного дома или квартиры в таких местах может быть очень разумным решением. Важно сравнивать цены прошлых лет, проверять условия брони и не откладывать выбор.