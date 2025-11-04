Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы умирают от заботы: привычки, которые превращают ваш подоконник в кладбище растений
Эти ягоды работают как природный ботокс: возвращают коже упругость и защищают от старения
Кто старое помянет: какой скандал с Олегом Газмановым 35-летней давности всплыл в Сети
Тайна пушистого ангела: кто такие регдоллы и почему рядом с ними невозможно грустить
Пляж за окном: как оформить участок в морском стиле без лишнего китча
Тепло с пользой: чай и кофе превращаются в источник энергии, если добавить правильные вещи
Медленный метаболизм не виноват: скрытая причина, почему вес стоит, даже если вы всё делаете правильно
Ритуал вместо шампуня: древний способ мытья волос удивил даже парикмахеров
Акционеры Tesla в замешательстве: компенсация в триллион долларов — стоит ли игра свеч

Вода льётся — деньги уходят: 5 ошибок на кухне, из-за которых вы переплачиваете каждый месяц

Недвижимость

Высокие коммунальные счета часто воспринимаются как нечто неизбежное, но на деле уменьшить расходы можно без особых жертв. Достаточно немного пересмотреть бытовые привычки, особенно на кухне, где расход воды обычно максимальный. Простые действия помогут не только сэкономить семейный бюджет, но и бережнее относиться к природным ресурсам.

Кухонная мойка
Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Почему стоит задуматься об экономии воды

Многие уверены, что уменьшить расход воды невозможно — ведь без неё не обойтись при готовке, уборке и мытье посуды. Но если проанализировать, сколько литров уходит зря — при мытье под струёй, размораживании продуктов или неполной загрузке техники, — окажется, что потери огромны. Небольшие изменения в привычках способны сократить счета на 15-30%.

Готовьте без лишней воды

Не все блюда требуют кипятка. Многие овощи, например брокколи, спаржу, фасоль или картофель, можно не варить, а запекать в духовке. Такой способ не только экономит воду, но и сохраняет больше витаминов.

Если вы всё же предпочитаете отварные блюда, используйте кастрюли меньшего размера — чем меньше объём, тем меньше воды требуется. Ещё один трюк — готовить овощи на пару: для этого нужно совсем немного жидкости, а вкус и польза остаются на высоте.

Мытьё посуды с умом

На кухне именно посуда — главный "пожиратель" воды. Даже если у вас нет посудомоечной машины, можно значительно снизить расход. Главное правило — не мыть под непрерывной струёй. Намыльте всё сразу, а потом быстро смойте под слабым напором.

При наличии посудомоечной машины включайте её только при полной загрузке. Это правило экономит и воду, и электричество. Если посуды немного, оставьте её на следующий цикл — современные приборы рассчитаны на длительные перерывы между запусками.

Как правильно размораживать продукты

Часто для разморозки используют воду — опускают мясо или рыбу в кастрюлю или под струю из-под крана. Это не только расточительно, но и снижает качество продукта. Гораздо эффективнее заранее переложить продукты из морозилки в холодильное отделение. Там они оттаивают медленно и равномерно, без потери вкуса.

Если времени нет, можно воспользоваться комнатной температурой или функцией разморозки в микроволновке. Этот метод безопасен и быстрый — особенно для мелких порций.

Рациональная стирка

Хотя речь идёт о кухне, стоит упомянуть и о воде, уходящей на стирку кухонных полотенец, фартуков и мелких вещей. Основная ошибка — запускать стиральную машину ради пары предметов. Даже при короткой программе расход воды остаётся значительным.

Чтобы избежать перерасхода, планируйте стирку заранее. Собирайте вещи по категориям и запускайте машинку только при полной загрузке. Это не только экономия, но и забота о технике — меньше циклов, дольше срок службы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть посуду под сильной струёй воды.
    Последствие: перерасход до 150 литров за один раз.
    Альтернатива: мыть в раковине, набранной наполовину, и использовать ополаскивание под слабым напором.
  • Ошибка: размораживать продукты под краном.
    Последствие: расточительство и ухудшение вкуса.
    Альтернатива: размораживание в холодильнике или при комнатной температуре.
  • Ошибка: использовать слишком большую посуду для варки.
    Последствие: переваренные продукты и лишние литры воды.
    Альтернатива: подбирать объём кастрюли по количеству ингредиентов.
  • Ошибка: стирать часто и понемногу.
    Последствие: перерасход воды и электроэнергии.
    Альтернатива: запускать стирку раз в неделю при полной загрузке.

Плюсы и минусы экономии воды

Подход Плюсы Минусы
Планирование готовки и стирки Существенное снижение расходов Требует привычки и дисциплины
Использование пара и духовки Экономия воды и сохранение витаминов Больше времени на приготовление
Полная загрузка техники Меньше затрат и износа Нельзя стирать или мыть "по мелочи"
Размораживание без воды Без потери вкуса, экономия ресурса Нужно планировать заранее

А что если живёте без посудомоечной машины

Даже в этом случае легко снизить расход. Используйте две ёмкости: в одной намыливаете посуду, в другой — быстро ополаскиваете. Такой метод позволяет сэкономить до 100 литров за одно мытьё.

Можно также ставить кран на минимальный напор, особенно при ополаскивании. Ещё один лайфхак — мыть посуду сразу после еды, пока загрязнения не засохли: тогда потребуется меньше воды и времени.

Мифы и правда

  • Миф: экономия воды не имеет значения.
    Правда: даже если каждый человек сократит расход на 10 литров в день, это миллионы литров в масштабах страны.
  • Миф: вода — неисчерпаемый ресурс.
    Правда: пресной воды на Земле — менее 1% от общего объёма, и её запасы быстро сокращаются.
  • Миф: запекание дороже варки.
    Правда: духовка тратит больше электроэнергии, но экономит воду и сохраняет продукты полезнее.

3 интересных факта

  • За 10 минут работы крана под напором расходуется до 120 литров воды.
  • Мытьё посуды в наполненной раковине тратит в 5 раз меньше воды, чем под струёй.
  • Утечка из неисправного крана может стоить до 2000 рублей в год — капля за каплей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Последние материалы
Ритуал вместо шампуня: древний способ мытья волос удивил даже парикмахеров
Акционеры Tesla в замешательстве: компенсация в триллион долларов — стоит ли игра свеч
Гул, который невозможно заглушить: жители Невады напуганы мистическими звуками в каньонах
Музыка как защита мозга: новое исследование показало, как простая привычка снижает риск деменции
Эта машина улыбается слишком широко: вот когда идеальное состояние — сигнал тревоги
Королевская трава без короны: как базилик тихо завоевал каждый подоконник России
Пушистая элита 2025: какие породы стали новой валютой любви и лайков
Забудьте о холодильнике: этот маринад сохранит мясо свежим и нежным
Вода льётся — деньги уходят: 5 ошибок на кухне, из-за которых вы переплачиваете каждый месяц
Мила Йовович восхищается 18-летней дочерью: какие таланты проявились у звёздной наследницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.