Ваши решетки вытяжки снова как новые — простой способ очистки без химикатов

4:18
Недвижимость

Для очищения решеток вытяжки без траты времени и средств на дорогие чистящие средства есть простое и эффективное решение. Регулярное использование кухонной плиты приводит к накоплению жира, который оседает на решетках вытяжки. Это приводит к неприятному запаху, особенно в осенний и зимний период, когда вентиляция ограничена. Однако при правильном подходе можно легко решить эту проблему с минимальными усилиями.

Чистка кухонной вытяжки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка кухонной вытяжки

Причины загрязнения решеток вытяжки

Каждый раз, когда вы готовите пищу, на варочной панели образуется пар и частицы жира, которые циркулируют в воздухе. Вытяжка играет ключевую роль в фильтрации этих частиц, и металлические фильтры являются первым барьером. Однако с течением времени они покрываются жирной пленкой, которая не только удерживает запахи от готовки, но и может ухудшить работу устройства.

Со временем жир начинает впитывать запах жареной пищи, и решетки вытяжки становятся не только грязными, но и источником неприятного запаха. Когда воздух в помещении не циркулирует должным образом, запах может оставаться долгое время, что снижает качество воздуха и портит атмосферу на кухне.

Ошибки, которые усугубляют загрязнение

Несмотря на желание содержать кухню в чистоте, часто встречаются ошибки, которые лишь усугубляют загрязнение решеток вытяжки. Одной из таких ошибок является откладывание уборки до тех пор, пока грязь не станет очевидной. Это приводит к тому, что жир глубже проникает в решетки, и их очистка становится более сложной.

Другой распространенной ошибкой является использование губки для протирания поверхности решеток. Это не помогает удалить жир, а лишь размазывает его по поверхности, увеличивая загрязнение. Кроме того, использование агрессивных чистящих средств или абразивных губок может повредить металл, что приведет к его износу и сокращению срока службы вытяжки.

Простой способ очистки вытяжных решеток

Для эффективной очистки решеток вытяжки без особых усилий и без применения дорогостоящих химикатов существует проверенный метод с использованием бикарбоната и моющего средства для посуды. Суть метода заключается в том, чтобы замочить решетки в специальной смеси, которая эффективно растворяет жир.

Ингредиенты для очистки:

  • 1 литр очень горячей воды

  • 3-4 столовые ложки бикарбоната натрия

  • 3 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды

Как очистить решетки:

  1. Налейте в большую миску или на дно раковины очень горячую воду, почти кипящую.

  2. Добавьте бикарбонат натрия и средство для мытья посуды.

  3. Погрузите решетки в эту смесь и оставьте на 30-40 минут.

  4. В результате нагрева металл расширяется, и бикарбонат помогает разрушить прилипшие остатки жира, а средство для мытья посуды обволакивает жир, облегчая его удаление.

  5. После замачивания просто промойте решетки чистой водой.

Этот метод позволяет избавиться от жира и запахов, возвращая решеткам первоначальный вид и обеспечивая свежесть на кухне.

Дополнительные советы по уходу за вытяжкой

Если вы хотите обеспечить длительное сохранение чистоты, есть несколько дополнительных шагов, которые помогут вам поддерживать вытяжку в идеальном состоянии.

  1. Посудомоечная машина: поместите решетки вытяжки в верхнюю корзину посудомоечной машины и выберите длительный цикл при высокой температуре. Это поможет эффективно удалить жир и грязь. Не забывайте очищать решетки таким образом хотя бы раз в месяц.

  2. Профилактические меры: после приготовления пищи, особенно сильно пахнущей, откройте форточку на несколько минут, чтобы улучшить вентиляцию. Также прикрывайте кастрюли с тушеными блюдами, чтобы предотвратить попадание жира в воздух.

  3. Регулярная замена угольных фильтров: если ваша вытяжка оснащена угольными фильтрами, не забывайте заменять их регулярно, чтобы предотвратить накопление запахов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
