Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белое золото для кишечника: один стакан в день — и микрофлора начнёт работать, как швейцарские часы
Питьевая ловушка отпуска: эколог объяснил, как не подхватить ротавирус на курорте
Пёс ложится на вещи не от скуки: он окружает вас невидимыми защитными чарами
Зелёная королева огорода и её придворные: капустная драма со счастливым финалом
Опасное сочетание: какой продукт превращает хурму в настоящую проблему для кишечника
Миллионы соседей уже в вашей постели: почему старый матрас опаснее, чем кажется
Модная зима начинается с волос: как выбрать свой идеальный оттенок сезона
Один отблеск света — и тормоза срабатывают вовремя: как пешеходу не исчезнуть в осенней темноте
Правила от Анфисы Чеховой: как избежать красных флагов при выборе мужчины

Сантехника снова как новая: очистка с помощью природных средств без усилий

3:59
Недвижимость

Для того чтобы поддерживать ванную комнату в чистоте, не тратя время и деньги на химические средства, достаточно использовать несколько простых и эффективных методов, которые можно найти у себя дома. Такие натуральные подходы не только делают уборку легкой, но и бережно относятся к окружающей среде. В этом материале представлены несколько проверенных способов, как вернуть сантехнике и плитке первоначальный вид без сложных усилий.

Очистка слива содой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистка слива содой

Простые способы для чистки ванной

1. Как решить проблему с засором
Один из наиболее частых вызовов при уборке ванной — это засорение сливного отверстия. Для борьбы с этой проблемой не требуется специальных средств. Все, что нужно, — это зажим, который можно нарезать и вставить в слив. Несколько движений, и засор исчезает, как по волшебству.

2. Уксус против известкового налета
Известковый налет на кранах и других металлических поверхностях — распространенная проблема. Вместо того чтобы покупать дорогостоящие средства для чистки, можно использовать уксус. Смочите тряпку или бумажное полотенце в уксусе и приклейте его к пораженному участку. Через 30 минут известковое покрытие станет мягким, и его можно будет без усилий смыть.

3. Удаление загрязнений с плитки
Если затирка на плитке начала терять свой первоначальный вид, приготовьте смесь из пищевой соды и перекиси водорода в равных пропорциях. Нанесите полученную пасту на затирку с помощью кисти, подождите несколько минут и протрите влажной тряпкой. Этот метод поможет вернуть плитке чистоту без применения агрессивных химикатов.

Как эффективно использовать натуральные моющие средства

1. Моющие средства для стирки
Если вам надоело использовать магазинные стиральные порошки с химикатами, можно сделать их альтернативу. Для этого смешайте стакан соды, чашку кальцинированной соды и четверть стакана мыльного порошка. Этого количества хватит, чтобы отстирать белье в стиральной машине, и оно будет снова свежим, не вызывая раздражения кожи.

2. Домашний кондиционер для белья
Чтобы сделать белье мягким и приятным на ощупь, используйте натуральный кондиционер. Смешайте полстакана уксуса, стакан воды и 10 капель эфирного масла, например, лаванды или лимона. Этот кондиционер поможет избежать агрессивных химикатов и придаст белью свежий и натуральный аромат.

3. Пятновыводитель из пищевой соды
Для того чтобы удалить пятна с одежды, смешайте в равных пропорциях пищевую соду, перекись водорода и средство для мытья посуды. Нанесите полученную смесь на загрязнение и подождите несколько минут, прежде чем смыть. Этот метод эффективно удаляет пятна, не повреждая ткань и не используя агрессивных химикатов.

Преимущества и недостатки натуральных средств

Преимущества

  1. Экологичность. Натуральные средства не содержат химикатов, что делает их безопасными для здоровья и окружающей среды.

  2. Доступность. Все ингредиенты для создания моющих средств можно найти дома, что помогает сэкономить деньги.

  3. Простота использования. Натуральные средства легко готовятся и не требуют много времени для применения.

Недостатки

  1. Не всегда эффективны при сильных загрязнениях. В некоторых случаях натуральные средства могут быть менее мощными, чем специализированные чистящие составы.

  2. Требуется время для подготовки. В отличие от готовых средств, которые просто нужно нанести, некоторые натуральные чистящие средства требуют предварительного смешивания ингредиентов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Пёс ложится на вещи не от скуки: он окружает вас невидимыми защитными чарами
Опасное сочетание: какой продукт превращает хурму в настоящую проблему для кишечника
Зелёная королева огорода и её придворные: капустная драма со счастливым финалом
Миллионы соседей уже в вашей постели: почему старый матрас опаснее, чем кажется
Модная зима начинается с волос: как выбрать свой идеальный оттенок сезона
Правила от Анфисы Чеховой: как избежать красных флагов при выборе мужчины
Один отблеск света — и тормоза срабатывают вовремя: как пешеходу не исчезнуть в осенней темноте
Призрак под столицей: кто и зачем построил секретный город под Москвой
Сантехника снова как новая: очистка с помощью природных средств без усилий
Ваша пицца не пропекается? Проблема не в рецепте, а в одном незаметном действии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.