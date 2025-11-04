В зимнюю стужу не замёрзнете — как правильно перевести окна в зимний режим

В пластиковых окнах, как и в любой другой технике, с течением времени могут возникать проблемы. Одной из самых распространённых является продувание окон, которое обычно проявляется через один-два года эксплуатации. Причины этого могут быть различными, но чаще всего это связано с износом уплотнителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка пластикового окна

Что такое зимний режим на пластиковых окнах

Пластиковые окна, как правило, можно настроить на несколько режимов работы. Режимы различаются по степени прижима створок к раме. Это важно, потому что уплотнитель — ключевой элемент, предотвращающий попадание холодного воздуха в помещение.

Зимний режим. В этом положении створка максимально прижимается к раме, что обеспечивает плотное прилегание уплотнителя и минимизирует проникновение холодного воздуха в помещение. Летний режим. Створка прижимается минимально, что создаёт микроциркуляцию воздуха, необходимую в жаркое время года. Уплотнитель при этом не испытывает сильного давления. Стандартный режим. Это промежуточное положение, которое используется обычно после монтажа окон. Оно обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха, что особенно важно в межсезонье.

Режимы работы окон и их влияние на уплотнитель

Режимы окна играют важную роль в поддержании его функциональности. Если оставить окно в зимнем режиме на протяжении всего года, уплотнитель может деформироваться. В результате зимой окно будет хуже удерживать тепло, а летом — больше пропускать воздух, что будет способствовать перегреву помещения. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно менять режимы работы окон в зависимости от сезона.

Виды фурнитуры для пластиковых окон

Для регулировки оконной створки существует несколько типов фурнитуры, каждый из которых имеет свои особенности.

Поворотная фурнитура . Это простая система, при которой створка открывается как дверь. Однако такая конструкция не даёт полного прижима по всей длине створки, что может привести к продуваниям.

Откидная фурнитура . Окно открывается вверх, обеспечивая хорошую вентиляцию. Обычно такие системы устанавливают в офисах или других помещениях, где не требуется идеальный прижим.

Поворотно-откидная фурнитура. Сочетает оба режима: окно можно открыть как вбок, так и вверх. Это самая качественная система, так как она равномерно прижимает створку по всему периметру.

Кроме того, стоит обратить внимание на качество материалов фурнитуры. Металлические механизмы служат дольше, чем пластиковые, поскольку пластик быстрее изнашивается и теряет свои свойства.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим

Регулировка окон для перехода в зимний режим — несложный процесс, который можно выполнить самостоятельно, если знать порядок действий.

Шаг 1. Подготовка инструментов

Для регулировки нужно иметь:

Шестигранный ключ на 4 мм или ключ Torx T15 (звездочка), чтобы настроить эксцентрики.

Отвертку или шуруповёрт, если нужно открутить или подкрутить детали.

Шаг 2. Очистка окна и фурнитуры

Перед тем как приступить к регулировке, важно очистить окно и фурнитуру. Протрите стекла и раму, удалив грязь и пыль. Очистите уплотнитель и детали фурнитуры, используя мягкую ткань и мыльный раствор.

Шаг 3. Найти эксцентрики

Эксцентрики — это специальные механизмы, которые регулируют прижим створки. Чтобы найти эксцентрики, откройте створку окна. На торце створки должны быть видны маленькие металлические бочонки. Именно их нужно регулировать для изменения режима работы окна.

Шаг 4. Смазка фурнитуры

Для улучшения работы фурнитуры и продления её срока службы важно смазать механизмы. Для этого используйте моторное масло или специальную смазку для оконной фурнитуры. На уплотнитель нанесите силиконовую смазку. Не забудьте несколько раз открыть и закрыть окно, чтобы смазка равномерно распределилась.

Шаг 5. Регулировка эксцентриков

Теперь можно приступать к настройке эксцентриков. На каждом эксцентрике есть отметка, которая помогает определить степень прижима створки. Поворачивая эксцентрик с помощью шестигранного ключа, можно установить максимальный прижим. Когда риски на эксцентрике направлены к уплотнителю, створка будет прижиматься как можно сильнее, что обеспечит хороший теплоизоляционный эффект.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибки при регулировке окон могут привести к неприятным последствиям, таким как ухудшение теплоизоляции или быстрый износ фурнитуры. Вот некоторые из них:

Недостаточный прижим. Если эксцентрики не настроены правильно, уплотнитель будет плохо прижиматься, и окно начнёт продувать. Чтобы избежать этого, следите за тем, чтобы эксцентрики находились в правильном положении. Перегрузка механизма. Если слишком сильно прижать створку, это может привести к повреждению уплотнителя или механизма. Лучше постепенно увеличивать прижим, проверяя, как он влияет на герметичность. Игнорирование смазки. Без смазки фурнитура быстро изнашивается, а окна начинают работать неэффективно. Регулярное смазывание — ключ к долгосрочной эксплуатации.

Плюсы и минусы зимнего режима

Плюсы:

Снижение потерь тепла в помещении.

Снижение вероятности продувания.

Увлажнение и сохранение уплотнителей.

Минусы:

Может привести к преждевременному износу уплотнителей, если использовать зимой и летом одинаковый режим.

Необходимость периодической регулировки и ухода за фурнитурой.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно менять режимы окон?

Менять режимы окон рекомендуется несколько раз в году, в зависимости от сезона: зимний режим зимой, летний — летом.

Можно ли самому регулировать окна?

Да, при наличии необходимых инструментов и небольших навыков это можно сделать самостоятельно.

Как часто нужно смазывать фурнитуру?

Для обеспечения долговечности фурнитуры смазку лучше наносить 1-2 раза в год.