Домашние растения для богатства: цветы, которые, по древним учениям, приносят деньги и удачу в дом

Многие домашние растения способны не только радовать глаз, но и, согласно древним восточным учениям, притягивать в дом энергию богатства и удачи. Традиции Васту-шастра и фэншуй утверждают, что правильно подобранные цветы и деревья могут стать настоящим "магнитом для денег". Главное — знать, какие именно растения обладают такими свойствами и где их лучше разместить.
В индуистской культуре туласи, или базилик тонкоцветный, считается символом благополучия и духовной чистоты. Это растение не только очищает воздух, но и гармонизирует энергетику пространства.
Лучше всего ставить туласи у окна или на балконе, где есть доступ к солнечному свету. Считается, что растение защищает дом от негатива и приносит в семью мир и процветание.
Несмотря на название, этот "бамбук" на самом деле не имеет отношения к настоящему бамбуку — это разновидность драцен. Но по фэншуй и Васту-шастра драцена Сандера — одно из самых сильных растений для привлечения финансового потока.
Бамбук счастья олицетворяет стойкость и рост. Если поставить его в восточном углу квартиры, растение активирует энергию процветания. Кроме того, драцена очищает воздух и создаёт атмосферу спокойствия.
Количество стеблей тоже имеет значение:
Потос, или сциндапсус золотистый, известен как "денежное растение". Его вьющиеся побеги с яркими листьями считаются символом постоянного роста дохода.
Потос хорошо растёт даже при слабом освещении и неприхотлив в уходе. По Васту-шастра, его рекомендуется размещать в юго-восточной зоне дома — секторе, отвечающем за богатство. Считается, что он помогает преодолеть финансовые трудности и притягивает новые источники дохода.
Нежная лаванда — не только декоративное, но и энергетически сильное растение. Её аромат помогает успокоиться, снять стресс и наполнить пространство гармонией.
Васту-шастра относит лаванду к растениям, способным притягивать удачу, счастье и благополучие. Особенно полезно ставить её в спальне или гостиной — она укрепляет отношения и способствует внутреннему равновесию.
Дополнительный бонус — лаванда отпугивает насекомых и освежает воздух.
Листья эвкалипта выделяют вещества, способные уничтожать микробы, а эфирное масло используется в лечебных целях. С точки зрения энергетики, эвкалипт очищает пространство от застоявшейся энергии и активизирует поток изобилия.
Поставьте горшок с эвкалиптом у входа или в гостиной — он не только украсит интерьер, но и наполнит дом свежестью и чувством лёгкости.
Этот вид фикуса известен в индуизме и буддизме как священное дерево бодхи, под которым, согласно легенде, Будда достиг просветления. Считается, что растение приносит удачу, здоровье и долголетие, а также укрепляет духовное равновесие.
Фикус лучше держать в просторной комнате с рассеянным светом. Он очищает воздух и помогает поддерживать эмоциональное спокойствие. Васту-шастра считает его мощным оберегом от бедности и болезней.
Мандарин, лимон или лайм — не просто ароматные растения. В традиции Васту-шастра цитрусовые считаются символом богатства: их плоды напоминают золотые монеты, а круглая форма — знак бесконечного процветания.
Лучше всего разместить цитрусовое дерево в южной части дома, где больше света и тепла. Там растение активно растёт и, по поверью, притягивает денежную энергию.
К тому же цитрусовые очищают воздух и создают ощущение свежести, что положительно влияет на настроение и общее самочувствие.
Ошибка: размещать денежные растения в ванной или под прямыми кондиционерами.
Последствие: энергия рассеивается, растение чахнет.
Альтернатива: ставьте в гостиной или возле окна с мягким светом.
Ошибка: не ухаживать за растениями.
Последствие: увядание и энергетический спад в доме.
Альтернатива: ухаживайте регулярно и обновляйте грунт.
Ошибка: использовать искусственные аналоги.
Последствие: они не несут живой энергии.
Альтернатива: даже одно живое растение лучше десяти искусственных.
|Растение
|Что даёт дому
|Туласи
|Очищение и удача
|Бамбук счастья
|Финансовый рост
|Потос
|Успех в карьере
|Лаванда
|Спокойствие и гармония
|Эвкалипт
|Энергетическое очищение
|Фикус бодхи
|Долголетие и благополучие
|Цитрусовые
|Изобилие и радость
Да, но важно, чтобы каждому хватало света и места для роста.
Нет, но даже с научной точки зрения зелёные растения улучшают микроклимат и настроение.
Аккуратно заменить новым — символическая энергия должна оставаться живой.
По традициям фэншуй не рекомендуют колючие виды — кактусы и розы с шипами.
Украсьте горшки золотистыми или зелёными аксессуарами — это цвета богатства.
