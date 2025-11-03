Домашние растения для богатства: цветы, которые, по древним учениям, приносят деньги и удачу в дом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:39
Недвижимость

Многие домашние растения способны не только радовать глаз, но и, согласно древним восточным учениям, притягивать в дом энергию богатства и удачи. Традиции Васту-шастра и фэншуй утверждают, что правильно подобранные цветы и деревья могут стать настоящим "магнитом для денег". Главное — знать, какие именно растения обладают такими свойствами и где их лучше разместить.

Комнатные растения
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Туласи (священный базилик) — источник удачи и здоровья

В индуистской культуре туласи, или базилик тонкоцветный, считается символом благополучия и духовной чистоты. Это растение не только очищает воздух, но и гармонизирует энергетику пространства.

Лучше всего ставить туласи у окна или на балконе, где есть доступ к солнечному свету. Считается, что растение защищает дом от негатива и приносит в семью мир и процветание.

Бамбук счастья (Драцена Сандера) — символ богатства и долголетия

Несмотря на название, этот "бамбук" на самом деле не имеет отношения к настоящему бамбуку — это разновидность драцен. Но по фэншуй и Васту-шастра драцена Сандера — одно из самых сильных растений для привлечения финансового потока.

Бамбук счастья олицетворяет стойкость и рост. Если поставить его в восточном углу квартиры, растение активирует энергию процветания. Кроме того, драцена очищает воздух и создаёт атмосферу спокойствия.

Количество стеблей тоже имеет значение:

  • 3 стебля: символ радости;
  • 5 стеблей: здоровья;
  • 8 стеблей: богатства и успеха.

Потос (денежное растение) — помощник в делах и карьере

Потос, или сциндапсус золотистый, известен как "денежное растение". Его вьющиеся побеги с яркими листьями считаются символом постоянного роста дохода.

Потос хорошо растёт даже при слабом освещении и неприхотлив в уходе. По Васту-шастра, его рекомендуется размещать в юго-восточной зоне дома — секторе, отвечающем за богатство. Считается, что он помогает преодолеть финансовые трудности и притягивает новые источники дохода.

Лаванда — аромат удачи и гармонии

Нежная лаванда — не только декоративное, но и энергетически сильное растение. Её аромат помогает успокоиться, снять стресс и наполнить пространство гармонией.

Васту-шастра относит лаванду к растениям, способным притягивать удачу, счастье и благополучие. Особенно полезно ставить её в спальне или гостиной — она укрепляет отношения и способствует внутреннему равновесию.

Дополнительный бонус — лаванда отпугивает насекомых и освежает воздух.

Эвкалипт — символ очищения и изобилия

Листья эвкалипта выделяют вещества, способные уничтожать микробы, а эфирное масло используется в лечебных целях. С точки зрения энергетики, эвкалипт очищает пространство от застоявшейся энергии и активизирует поток изобилия.

Поставьте горшок с эвкалиптом у входа или в гостиной — он не только украсит интерьер, но и наполнит дом свежестью и чувством лёгкости.

Фикус священный (дерево бодхи) — покой, счастье и долгие годы

Этот вид фикуса известен в индуизме и буддизме как священное дерево бодхи, под которым, согласно легенде, Будда достиг просветления. Считается, что растение приносит удачу, здоровье и долголетие, а также укрепляет духовное равновесие.

Фикус лучше держать в просторной комнате с рассеянным светом. Он очищает воздух и помогает поддерживать эмоциональное спокойствие. Васту-шастра считает его мощным оберегом от бедности и болезней.

Цитрусовые деревья — символ золотых монет

Мандарин, лимон или лайм — не просто ароматные растения. В традиции Васту-шастра цитрусовые считаются символом богатства: их плоды напоминают золотые монеты, а круглая форма — знак бесконечного процветания.

Лучше всего разместить цитрусовое дерево в южной части дома, где больше света и тепла. Там растение активно растёт и, по поверью, притягивает денежную энергию.

К тому же цитрусовые очищают воздух и создают ощущение свежести, что положительно влияет на настроение и общее самочувствие.

Советы шаг за шагом: как активировать денежную энергию растений

  • Поставьте растения на свет: солнечный свет усиливает их положительную энергетику.
  • Следите за состоянием: увядшее растение теряет силу и может "заблокировать" поток удачи.
  • Регулярно поливайте и подрезайте листья: живые, ухоженные растения символизируют рост.
  • Добавьте декоративные элементы: керамические горшки зелёных и золотых оттенков усиливают энергию изобилия.
  • Не держите сухие цветы: они считаются источником застойной энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: размещать денежные растения в ванной или под прямыми кондиционерами.
    Последствие: энергия рассеивается, растение чахнет.
    Альтернатива: ставьте в гостиной или возле окна с мягким светом.

  • Ошибка: не ухаживать за растениями.
    Последствие: увядание и энергетический спад в доме.
    Альтернатива: ухаживайте регулярно и обновляйте грунт.

  • Ошибка: использовать искусственные аналоги.
    Последствие: они не несут живой энергии.
    Альтернатива: даже одно живое растение лучше десяти искусственных.

Плюсы таких растений

Растение Что даёт дому
Туласи Очищение и удача
Бамбук счастья Финансовый рост
Потос Успех в карьере
Лаванда Спокойствие и гармония
Эвкалипт Энергетическое очищение
Фикус бодхи Долголетие и благополучие
Цитрусовые Изобилие и радость

FAQ

Можно ли держать все эти растения вместе

Да, но важно, чтобы каждому хватало света и места для роста.

Обязательно ли верить в фэншуй и Васту-шастра

Нет, но даже с научной точки зрения зелёные растения улучшают микроклимат и настроение.

Что делать, если растение завяло

Аккуратно заменить новым — символическая энергия должна оставаться живой.

Какие растения нельзя держать дома

По традициям фэншуй не рекомендуют колючие виды — кактусы и розы с шипами.

Как усилить эффект

Украсьте горшки золотистыми или зелёными аксессуарами — это цвета богатства.

Три интересных факта

  • Васту-шастра — древняя индийская система гармонизации пространства, появившаяся более 5000 лет назад.
  • Потос упоминается в китайских манускриптах как растение, "способное сделать бедного богатым".
  • Успокаивающий аромат лаванды снижает уровень стресса и улучшает концентрацию, что действительно помогает принимать финансово верные решения.

Исторический контекст

  • В Индии туласи выращивают у входа в дом как символ защиты и достатка.
  • В Китае бамбук счастья ставят на новый год — для привлечения успеха в делах.
  • В Европе лаванда издавна считалась растением процветания и использовалась в купеческих лавках.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
