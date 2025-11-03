Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна таблетка — и никакого нагара: трюк, который спасает даже безнадёжно пригоревшую посуду
Идеальный пёс или домашний монстр: что решает судьбу щенка в первые дни дома
После 40 жизнь только начинается: секреты восстановления коллагена, о которых молчат косметологи
Дом, где время остановилось: музеи писателей, в которых оживает литература
Кислое молоко — не мусор: ошибка, которую совершает большинство хозяек
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Ангина под маской простуды: почему обычное першение в горле может стоить здоровья сердца
Горох спасёт мир звучит как шутка, пока не узнаете, вот что он творит с почвой
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Кулинарный триллер на полках: чистый холодильник тоже умеет пахнуть хуже забытой рыбы

0:44
Недвижимость

Холодильник — сердце любой кухни. Именно в нем хранятся свежие продукты, полуфабрикаты, готовые блюда и напитки. Но со временем на стенках и полках оседают капли, жир, остатки пищи, а вместе с ними — неприятные запахи. Чтобы не допустить этого, стоит периодически проводить генеральную уборку. И вовсе не обязательно использовать агрессивную химию: простая пищевая сода (бикарбонат натрия) справляется не хуже профессиональных средств.

Чистка холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка холодильника

Почему сода — лучший помощник для холодильника

Бикарбонат натрия известен своими мягкими, но эффективными очищающими свойствами. Он не только удаляет загрязнения, но и нейтрализует запахи, не оставляя химического шлейфа. Главное преимущество — безопасность: сода не токсична, не вызывает аллергий и подходит даже для поверхностей, контактирующих с продуктами.

К тому же, в отличие от уксуса, сода не имеет резкого запаха, а значит, после уборки холодильник сразу готов к использованию.

Как правильно почистить холодильник — пошаговая инструкция

  1. Подготовка. Сначала полностью опустошите холодильник. Достаньте все продукты, проверьте сроки годности и выбросьте то, что испортилось. Эту возможность можно использовать, чтобы пересмотреть систему хранения и избавиться от лишнего.

  2. Снятие полок и контейнеров. Все съемные детали выньте и помойте отдельно в раковине. Оптимальная температура воды — тёплая, но не горячая, чтобы пластик не деформировался.

  3. Приготовление раствора. В тазу разведите 1 стакан соды в 4 литрах воды. Тщательно перемешайте до полного растворения.

  4. Очистка поверхностей. Смочите губку или мягкую тряпку в растворе и аккуратно протрите все поверхности внутри холодильника — полки, дверцы, стенки, уплотнители.

  5. Удаление остатков. После обработки обязательно протрите все чистой влажной тряпкой, чтобы не осталось следов соды.

  6. Сушка и проветривание. Оставьте дверцу открытой на 20-30 минут или вытрите насухо микрофиброй.

Этот метод универсален: сода подходит как для пластиковых, так и для металлических и стеклянных поверхностей. Главное — не использовать абразивные губки, чтобы не поцарапать внутренние стенки.

Как избавиться от неприятных запахов

Даже если холодильник чистый, запахи могут появляться вновь из-за определённых продуктов — рыбы, сыра, лука. Чтобы этого избежать, используйте простое средство: поставьте на полку открытую ёмкость с 2-3 столовыми ложками соды. Она впитает лишние ароматы и предотвратит их смешивание. Менять содержимое рекомендуется раз в месяц.

Некоторые хозяйки добавляют в миску пару капель эфирного масла лимона или лаванды — это придаёт холодильнику лёгкий аромат свежести.

Ошибки при чистке → последствия → альтернатива

  • Ошибка: использование хлорсодержащих средств.
    Последствие: продукты впитывают запах и становятся непригодными к употреблению.
    Альтернатива: раствор пищевой соды или уксус, разведённый водой 1:3.

  • Ошибка: пренебрежение уплотнителями на дверце.
    Последствие: потеря герметичности, из-за чего холодильник "гоняет" холод зря и тратит больше энергии.
    Альтернатива: чистите резинки мягкой щёткой с содовым раствором раз в неделю.

  • Ошибка: закрытие дверцы сразу после уборки.
    Последствие: повышенная влажность и появление конденсата.
    Альтернатива: оставляйте дверцу приоткрытой до полного высыхания.

А что если холодильник очень старый

Даже старые модели можно привести в порядок. Если внутренние стенки пожелтели, протрите их пастой из соды и лимонного сока. Дайте смеси подействовать 10-15 минут, затем смойте и вытрите насухо. При необходимости повторите процедуру. А если запах не уходит даже после глубокой чистки, замените резиновые уплотнители — именно там часто задерживаются бактерии и плесень.

Плюсы и минусы использования соды

Плюсы Минусы
Безопасна для продуктов Не удаляет жир с первого раза
Эффективно нейтрализует запахи Требует последующего ополаскивания
Доступна и недорогая Не подходит для внешней панели из нержавейки
Универсальна для всех поверхностей Не заменяет регулярное обслуживание

Советы по организации холодильника

Чистота — это только половина успеха. Чтобы холодильник дольше оставался свежим, важно правильно распределить продукты.

  • На верхних полках храните готовые блюда, молочные продукты, соусы.

  • Внизу — мясо и рыбу (в контейнерах с крышками).

  • В овощных ящиках держите зелень и фрукты, предварительно просушенные.

  • В дверцах — напитки, яйца, соусы с длительным сроком хранения.

Не забывайте каждые 2-3 недели проверять содержимое и вытирать капли конденсата — это предотвратит образование плесени.

FAQ

Как часто нужно чистить холодильник?
Минимум раз в месяц, а полную уборку с выниманием всех деталей — раз в три месяца.

Можно ли использовать соду вместе с уксусом?
Да, но только если вам нужно удалить сложные пятна. Сначала нанесите уксус, дайте подействовать, затем протрите содой и смойте.

Подходит ли сода для морозильной камеры?
Да, но очищайте её только после разморозки и обязательно вытрите насухо, чтобы не образовался лёд.

Мифы и правда

Миф: сода может испортить пластиковые поверхности.
Правда: пищевая сода слишком мягкая, чтобы повредить пластик, но при чрезмерном трении возможны царапины.

Миф: сода оставляет белый налёт.
Правда: налёт появляется только если средство плохо смыли — тщательно ополаскивайте водой.

Миф: сода не справляется с сильными загрязнениями.
Правда: против жирных пятен помогает паста из соды и нескольких капель воды — оставьте её на 20 минут, и грязь легко ототрётся.

Интересные факты

  1. Сода активно используется в пищевой промышленности для мытья тары и оборудования.

  2. Этот порошок отлично поглощает влагу, поэтому им можно осушать закрытые контейнеры.

  3. В старину хозяйки ставили в холодильники не только соду, но и кусочки хлеба — они тоже впитывали запахи, но гораздо хуже.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Тайна первых дней: зачем природа отключает зрение у новорождённых котят
Домашние животные
Тайна первых дней: зачем природа отключает зрение у новорождённых котят
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Один ковш этого настоя — и смородина сходит с ума: ветки ломятся от ягод всё лето
Кулинарный триллер на полках: чистый холодильник тоже умеет пахнуть хуже забытой рыбы
Складской бум в России: цифры ошеломляют
Откровенное признание: Саша Бортич рассказала о своей главной опоре в жизни
Слойки с помидорами и сыром срывают овации: минимум усилий — и ваши пирожки вне конкуренции
Подземные мутанты: жизнь без света и страха под ногами миллионов — скрытая жизнь Лондонского метро
Когда еда становится лекарством: продукты, которые включают режим самоочищения печени
Автокредит почти бесплатно? Да, но только если знать три простых правила перед покупкой
От холода к теплу: как перестроить уход, чтобы кожа не страдала от ветра, отопления и перемен погоды
Как провести отпуск дешевле и интереснее Турции: 15 нацпарков, где не нужны визы и пляжи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.