Холодильник без грязи и запаха: 5 шагов, после которых уборка перестанет быть проблемой

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Холодильник — сердце кухни, и от его чистоты напрямую зависит свежесть продуктов и микроклимат в доме. Однако далеко не все готовы проводить генеральную уборку внутри этого агрегата каждую неделю. К счастью, есть проверенные способы, которые позволяют поддерживать порядок без лишних усилий и тратить минимум времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка холодильника

Почему холодильник загрязняется быстрее других приборов

Влажность, перепады температур и частое открытие дверцы создают идеальные условия для появления пятен, капель и запахов. Даже герметично закрытые контейнеры не всегда спасают: продукты со временем выделяют влагу и микрочастицы, оседающие на стенках и полках. Но регулярная профилактика позволит сократить количество генеральных чисток в несколько раз.

Шаг 1. Мытьё полок и ящиков

Начните с самого очевидного: вытащите все съёмные элементы — полки, решётки, контейнеры для овощей и фруктов. Их лучше промывать вручную в горячей воде с добавлением мягкого моющего средства.

Если на поверхности остались стойкие загрязнения, положите на них бумажное полотенце, смоченное тёплой водой, и оставьте на 10-15 минут. После этого мягкой щёткой удалите остатки пищи.

Совет: никогда не мойте холодные стёкла полок в горячей воде — они могут треснуть из-за перепада температур. Дайте им полежать при комнатной температуре хотя бы 15 минут.

Шаг 2. Чистка внутренней камеры

Для ухода за внутренними стенками не нужны агрессивные химикаты. Раствор пищевой соды — лучший вариант: разведите 1 часть соды на 7 частей воды и аккуратно протрите поверхности губкой, двигаясь сверху вниз. Это предотвратит попадание капель на уже вымытые участки.

После очистки обязательно протрите стенки насухо бумажными полотенцами или микрофиброй. Оставшаяся влага может стать источником запахов и плесени.

Шаг 3. Как избавиться от запахов

Пищевая сода помогает не только чистить, но и нейтрализовать неприятные ароматы. После уборки оставьте на нижней полке открытую ёмкость с сухой содой. Она будет работать как природный абсорбент.

Также можно использовать активированный уголь, кофейные зёрна или специальные абсорберы в контейнерах — они продаются в хозяйственных магазинах.

Если запах слишком сильный, стоит проверить дренажное отверстие: именно там часто скапливаются остатки влаги и бактерии. Его можно аккуратно прочистить ватной палочкой, смоченной в растворе уксуса.

Шаг 4. Внешняя сторона холодильника

Снаружи холодильник тоже нуждается в уходе. Ручки и дверцы — одни из самых "контактных" зон на кухне. Протрите их салфеткой, смоченной универсальным моющим средством, уделяя внимание труднодоступным местам.

Если ваш холодильник из нержавеющей стали, используйте два вида салфеток из микрофибры: одну влажную, другую сухую. Для блеска добавьте пару капель медицинского спирта. Он удалит жирные отпечатки и продезинфицирует поверхность.

Шаг 5. Профилактика загрязнений

Чтобы проводить генеральную уборку как можно реже, придерживайтесь простых правил:

Протирайте банки и контейнеры перед тем, как поставить их в холодильник.

Удаляйте испорченные продукты сразу — запах быстро распространяется.

Раз в неделю проходите внутренние стенки салфеткой с раствором соды.

Следите за сухостью: влажные участки — источник плесени.

Раз в месяц меняйте контейнер с содой или углем.

Эти простые действия займут всего несколько минут, но позволят сохранить чистоту надолго.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использование агрессивных химикатов → неприятный запах и вредные пары → выбирайте натуральные средства (сода, уксус, лимон).

Мытьё холодных полок кипятком → риск трещин → дождитесь, пока детали нагреются.

Протирка без последующего высушивания → плесень и запах → всегда вытирайте насухо.

Хранение продуктов без крышек → загрязнения и конденсат → используйте герметичные контейнеры.

А что если нет времени на генеральную уборку

Если чистить холодильник некогда, попробуйте экспресс-метод. Уберите продукты с одной полки, быстро обработайте её раствором соды, вытрите насухо — и переходите к следующей. За 15 минут можно очистить всю камеру, не отключая холодильник от сети.

А чтобы не терять свежесть, храните еду в стеклянных контейнерах — они не впитывают запахи и легко моются.

Домашние средства для ухода

Средство Для чего подходит Как использовать Пищевая сода Чистка и устранение запахов 1 ст. ложка на 1 л воды Уксус Дезинфекция Развести 1:1 с водой Лимонный сок Освежение и блеск Смешать с водой и распылить Спирт Обработка нержавейки Нанести на салфетку Активированный уголь Поглощение запахов Оставить в открытой ёмкости

FAQ

Как часто нужно мыть холодильник

Оптимально — раз в месяц. При аккуратном использовании достаточно раз в два.

Можно ли использовать универсальные чистящие спреи

Да, но выбирайте формулы без хлора и сильных ароматизаторов. Они могут впитаться в пластик и продукты.

Как убрать запах рыбы или лука

Поставьте на ночь тарелку с кофейной гущей или лимонными дольками — они быстро нейтрализуют аромат.

Сколько служит абсорбент для запахов

Обычно от 2 до 4 недель. Затем его эффективность снижается.

Мифы и правда

Миф: чем холоднее холодильник, тем дольше остаётся чистым.

Правда: низкая температура не убивает бактерии, а лишь замедляет их рост.

чем холоднее холодильник, тем дольше остаётся чистым. низкая температура не убивает бактерии, а лишь замедляет их рост. Миф: соду нельзя оставлять внутри — она испортит пластик.

Правда: сода абсолютно безопасна и подходит даже для детской посуды.

соду нельзя оставлять внутри — она испортит пластик. сода абсолютно безопасна и подходит даже для детской посуды. Миф: уксус разрушает резиновые уплотнители.

Правда: при разведении водой 1:1 он наоборот продлевает их срок службы.

2 интересных факта

Первый бытовой холодильник появился в 1913 году в США и работал на сернистом ангидриде.

Пищевая сода используется в бытовой уборке с конца XIX века — раньше её называли "кухонным чудом".

Исторический контекст

В СССР холодильники "ЗИЛ" и "Минск" мыли раствором мыла и соды — других средств просто не было.

В 1980-е появились первые ароматизированные освежители для холодильников.

Современные модели с системой No Frost требуют минимального ухода, но нуждаются в профилактической чистке каждые 2-3 месяца.