Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда выехала из прошлого: теперь у неё новое сердце, но тот же упрямый нрав
В Турции нашли уникальный артефакт: римская больница когда-то была преобразована в церковь
Без выгоды, но с миссией: доноры России становятся частью новой культуры и превращают помощь в привычку
Новая эра чистоты: как шампуни без сульфатов и силиконов делают волосы не только красивыми, но и здоровыми
Жена Влада Соколовского ответила на слухи об анорексии: вот что с ней происходит
Хватит мыть гору посуды: макароны в одной сковороде — гениальный рецепт для ленивых хозяек
Проблемы Чёрного моря: Юрий Лоза бьёт тревогу — узнайте, в чём опасность
Черная ножка под микроскопом: почему появляется черная ножка и как её остановить
Главный лайфхак марафонцев: как один тест экономит месяцы бесполезных тренировок

Удлинитель взорвется от перегрева: 7 фатальных ошибок, которые вы совершаете

7:38
Недвижимость

Удлинитель — один из самых распространённых предметов в доме, но и один из самых недооценённых с точки зрения безопасности. Мы включаем в него телевизоры, зарядные устройства, обогреватели, кухонные приборы — не задумываясь о рисках. Однако неправильное обращение с такими устройствами может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Чтобы этого избежать, достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил.

Почему важно правильно использовать удлинители

Современные удлинители делают жизнь удобнее — они позволяют подключать несколько приборов одновременно, не нарушая эстетику интерьера. Но за удобство приходится платить внимательностью: каждая розетка имеет ограниченную нагрузку, а неправильное распределение мощности быстро приводит к перегреву.

По словам специалистов по бытовой электробезопасности, самая частая причина домашних пожаров — именно перегрузка сети. Поэтому грамотное использование удлинителя — это не просто вопрос удобства, а элемент защиты вашего дома и семьи, напоминает correiobraziliense.com.br.

Таблица сравнения: внутренние и наружные удлинители

Тип удлинителя Где использовать Особенности защиты Потенциальные риски при неправильном применении
Для помещений Внутри дома, в сухих зонах Без влагозащиты, компактный корпус Оплавление корпуса, короткое замыкание
Для улицы На террасах, в гаражах, при работах во дворе Увеличенная изоляция, влагозащищённые розетки Поражение током при повреждении оболочки

Главное правило: удлинитель должен соответствовать условиям эксплуатации. Нельзя использовать бытовой вариант на улице, даже если нужно "всего на пять минут".

7 безопасных привычек

  1. Никогда не соединяйте удлинители последовательно.
    Подключение одного удлинителя к другому создаёт эффект каскада — нагрузка на проводку растёт, а изоляция не выдерживает перегрева. Лучше использовать удлинитель нужной длины с достаточным количеством розеток.

  2. Выбирайте модели по назначению.
    Для дома подойдут лёгкие варианты без влагозащиты, а для дачи или гаража — специальные уличные с маркировкой IP44 и выше.

  3. Не перегружайте сеть.
    Большинство удлинителей рассчитаны на нагрузку 2-3 кВт. Это значит, что одновременное подключение микроволновки, фена и обогревателя уже выходит за пределы нормы.

  4. Следите за состоянием проводов.
    Повреждённая изоляция, искрение или запах пластика — сигнал немедленно прекратить использование. Даже мелкая трещина может привести к короткому замыканию.

  5. Не размещайте под коврами и мебелью.
    Там провод перегревается, а доступ к нему затруднён. В случае перегрузки вы не успеете вовремя заметить проблему.

  6. Избегайте влаги.
    Ванная комната, кухня и балкон — не лучшее место для обычного удлинителя. Даже конденсат способен вызвать короткое замыкание.

  7. Не подключайте энергоёмкие приборы.
    Утюги, фены, микроволновки и электрочайники потребляют слишком много энергии. Их безопаснее включать напрямую в розетку.

Советы шаг за шагом

  1. Перед подключением удлинителя осмотрите шнур и корпус.

  2. Проверьте, нет ли повреждений, перегибов или следов нагрева.

  3. Сравните мощность подключаемых приборов с максимально допустимой нагрузкой.

  4. Располагайте удлинитель на ровной поверхности, вдали от источников тепла и воды.

  5. После использования обязательно отключайте его от сети.

Эти простые действия помогут продлить срок службы устройства и защитят технику от скачков напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включать удлинитель в другой удлинитель.
    последствие: перегрев и возгорание проводки.
    альтернатива: используйте сетевой фильтр нужной длины и с защитой от перегрузки.

  • Ошибка: прятать провода под ковёр или мебель.
    последствие: перегрев и оплавление изоляции.
    альтернатива: используйте кабель-каналы или специальные зажимы.

  • Ошибка: использовать уличный удлинитель в помещении.
    последствие: риск поражения током из-за конденсата или неустойчивой розетки.
    альтернатива: выбирайте модель с защитой, соответствующей среде эксплуатации.

А что если удлинитель всё же нагрелся?

Если корпус тёплый или появился запах горелой пластмассы — немедленно отключите устройство. Дайте ему остыть и осмотрите розетки. Если на пластике появились следы потемнения, пользоваться таким удлинителем нельзя.

Для дополнительной безопасности можно установить автоматический предохранитель или сетевой фильтр с функцией защиты от короткого замыкания.

Плюсы и минусы использования удлинителей

Плюсы Минусы
Удобство и мобильность Возможность перегрузки сети
Экономия места Риск перегрева
Доступность и низкая цена Износ проводов при частом перемещении
Можно использовать с фильтрацией Требуют регулярной проверки
Совместимы с разными приборами Не предназначены для мощных устройств

FAQ

Можно ли подключать удлинитель к стабилизатору напряжения?
Да, если суммарная мощность подключённых приборов не превышает допустимую для стабилизатора.

Как выбрать качественный удлинитель?
Обращайте внимание на сечение провода (не менее 1,5 мм²), наличие заземления и автоматической защиты от перегрузки.

Чем отличается сетевой фильтр от удлинителя?
Фильтр оснащён схемой, предотвращающей скачки напряжения и защищающей технику, а обычный удлинитель — просто распределитель питания.

Мифы и правда

  • Миф: если удлинитель новый, он безопасен при любой нагрузке.
    правда: даже новое устройство имеет предел мощности, указанный на корпусе.

  • Миф: удлинитель можно использовать постоянно, не отключая.
    правда: постоянное подключение ускоряет износ контактов и увеличивает риск короткого замыкания.

  • Миф: если ничего не искрит, значит всё в порядке.
    правда: перегрев часто происходит скрыто, без внешних признаков.

Три интересных факта

  1. Удлинители появились в начале XX века — первые модели использовали хлопковую изоляцию.

  2. Современные удлинители способны выдерживать ток до 16 ампер, но только при правильном распределении нагрузки.

  3. Производители рекомендуют заменять удлинитель каждые 3-5 лет, даже если он выглядит исправным.

Исторический контекст

Первые сетевые разветвители начали использоваться в 1920-е годы, когда в домах стало появляться несколько электроприборов. Тогда безопасность электричества только формировалась: розетки не имели заземления, а провода изготавливались из текстиля. Лишь спустя десятилетия появились стандарты, защищающие потребителя от перегрузки и коротких замыканий. Сегодня удлинитель — привычный элемент быта, но напоминание о том, что электричество требует уважения и осторожности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Авто
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Популярное
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль

Межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в Солнечную систему, неожиданно изменил траекторию движения. Астрофизик Ави Леб предполагает необычное происхождение небесного тела, возможно, даже искусственное.

Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Проблемы Чёрного моря: Юрий Лоза бьёт тревогу — узнайте, в чём опасность
Главный лайфхак марафонцев: как один тест экономит месяцы бесполезных тренировок
Черная ножка под микроскопом: почему появляется черная ножка и как её остановить
Сила без ярости, спокойствие без страха: алабай меняет представление о преданности и власти
17% шансов на жизнь: как орехи спасают от сердечных заболеваний
Ошибка, из-за которой дезодорант не спасает даже на час: одно простое правило меняет всё
Высота 1228 м и феномен белой мглы: самая высокогорная хижина в Швеции открывает секреты Арктики
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Проблемы с суставами у собаки начинаются с лап: главная ошибка в уходе, которую все игнорируют
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.