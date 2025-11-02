Даже самые современные пластиковые окна не всегда защищают от холода так, как обещают производители. Многие домовладельцы не догадываются, что в их окнах уже предусмотрен специальный механизм — "зимний режим", который помогает удерживать тепло и экономить на отоплении. Настроить его можно самостоятельно, без вызова мастера и без специальных инструментов.
"Считайте это дополнительной застёжкой на зимней куртке — не обязательной, но очень полезной в морозы", — пояснил профессиональный установщик окон.
Практически все современные пластиковые окна имеют регулируемую фурнитуру, которая управляет плотностью прижима створки к раме. В "летнем режиме" уплотнитель слегка ослаблен, чтобы избежать его износа. В "зимнем" — створка прижимается сильнее, что значительно снижает проникновение холодного воздуха и повышает теплоизоляцию.
Стандартные настройки. Завод выставляет окна в "летний режим", чтобы продлить срок службы резиновых уплотнителей.
Упрощение установки. Монтажники устанавливают окна без дополнительной регулировки — большинству клиентов это неизвестно.
Необходимость по сезону. В новых, хорошо утеплённых домах дополнительное уплотнение может быть не нужно.
Теперь, зная о существовании зимнего режима, вы можете самостоятельно включить его перед наступлением холодов и тем самым улучшить энергоэффективность жилья.
Найдите эксцентрики (регулировочные ролики).
Они расположены вдоль торца створки — сверху, посередине и снизу. Это небольшие круглые элементы с прорезью или меткой.
Подготовьте инструмент.
Подойдёт шестигранный ключ (обычно 4 мм), плоская отвёртка или плоскогубцы.
"Используйте инструмент подходящего размера — это предотвратит поломку механизма", — советуют мастера по установке окон.
Выполните регулировку.
Закройте окно и поверните ручку в зафиксированное положение.
Проверьте работу окна.
Оно должно закрываться немного туже, но плавно. Если створка идёт с трудом, ослабьте прижим, повернув ролики немного назад.
Не стоит держать окна в зимнем режиме круглый год — это ускоряет износ резины. Весной настройку лучше вернуть в стандартное положение.
|Параметр
|Летний режим
|Зимний режим
|Плотность прижима
|Средняя
|Повышенная
|Защита от холода
|Умеренная
|Максимальная
|Износ уплотнителя
|Минимальный
|Ускоренный при длительном использовании
|Комфорт в помещении
|При жаре
|При холоде
Ошибка: слишком сильный прижим.
Последствие: ускоренный износ резинового уплотнителя.
Альтернатива: использовать зимний режим только в холодный сезон.
Ошибка: регулировка при открытой створке.
Последствие: неправильное положение роликов.
Альтернатива: выполнять настройку только при закрытом положении окна.
Ошибка: применение неподходящего инструмента.
Последствие: повреждение фурнитуры.
Альтернатива: использовать шестигранный ключ 4 мм или соответствующую отвёртку.
Даже если вашему окну больше десяти лет, стоит проверить, есть ли на створке ролики с метками. У многих моделей 2000-х годов они предусмотрены, просто об этом не упоминалось при установке. Если регулировка отсутствует, можно установить дополнительные уплотнители или вызвать мастера для модернизации фурнитуры.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает теплоизоляцию на 20-30%
|Увеличивает износ уплотнителя
|Устраняет сквозняки
|Требует ручной регулировки
|Повышает комфорт зимой
|Нужен возврат в летний режим весной
|Не требует инструментов и затрат
|Возможны ошибки при самостоятельной настройке
Можно ли включить зимний режим летом?
Не рекомендуется: повышенный прижим создаёт нагрузку на уплотнитель и может привести к его деформации.
Как узнать, есть ли у моих окон эта функция?
Посмотрите на торец створки: если вы видите круглые эксцентрики с отметками, регулировка присутствует.
Нужно ли вызывать мастера для регулировки?
Нет, процедура занимает несколько минут и не требует специальных знаний.
Миф: зимний режим опасен для фурнитуры.
Правда: при правильной настройке механизм не повреждается.
Миф: включение режима нужно каждый день.
Правда: достаточно один раз перед холодным сезоном.
Миф: все окна автоматически подстраиваются под погоду.
Правда: регулировка всегда выполняется вручную.
Первые регулируемые фурнитуры появились в Европе в 1990-х годах. Эта функция позволяла изменять плотность прижима в зависимости от сезона, продлевая срок службы окон. Сегодня почти все современные пластиковые окна оснащаются механизмом сезонной регулировки, но об этом по-прежнему знают немногие владельцы.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.