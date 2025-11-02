Этот секрет спрятан прямо в ваших окнах: активируйте его — и забудьте про сквозняки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даже самые современные пластиковые окна не всегда защищают от холода так, как обещают производители. Многие домовладельцы не догадываются, что в их окнах уже предусмотрен специальный механизм — "зимний режим", который помогает удерживать тепло и экономить на отоплении. Настроить его можно самостоятельно, без вызова мастера и без специальных инструментов.

Сквозняк через пластиковое окно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сквозняк через пластиковое окно

"Считайте это дополнительной застёжкой на зимней куртке — не обязательной, но очень полезной в морозы", — пояснил профессиональный установщик окон.

Что такое "зимний режим" пластиковых окон

Практически все современные пластиковые окна имеют регулируемую фурнитуру, которая управляет плотностью прижима створки к раме. В "летнем режиме" уплотнитель слегка ослаблен, чтобы избежать его износа. В "зимнем" — створка прижимается сильнее, что значительно снижает проникновение холодного воздуха и повышает теплоизоляцию.

Что происходит при активации "зимнего режима"

  • Стеклопакет плотнее прижимается к раме.
  • Резиновое уплотнение сжимается сильнее.
  • Снижается уровень сквозняков.
  • Улучшается шумоизоляция и сохраняется комфорт в помещении.

Почему производители редко рассказывают об этой функции

  1. Стандартные настройки. Завод выставляет окна в "летний режим", чтобы продлить срок службы резиновых уплотнителей.

  2. Упрощение установки. Монтажники устанавливают окна без дополнительной регулировки — большинству клиентов это неизвестно.

  3. Необходимость по сезону. В новых, хорошо утеплённых домах дополнительное уплотнение может быть не нужно.

Теперь, зная о существовании зимнего режима, вы можете самостоятельно включить его перед наступлением холодов и тем самым улучшить энергоэффективность жилья.

Шаг за шагом: как включить зимний режим

  1. Найдите эксцентрики (регулировочные ролики).
    Они расположены вдоль торца створки — сверху, посередине и снизу. Это небольшие круглые элементы с прорезью или меткой.

  2. Подготовьте инструмент.
    Подойдёт шестигранный ключ (обычно 4 мм), плоская отвёртка или плоскогубцы.

    "Используйте инструмент подходящего размера — это предотвратит поломку механизма", — советуют мастера по установке окон.

  3. Выполните регулировку.
    Закройте окно и поверните ручку в зафиксированное положение.

  4. Проверьте работу окна.
    Оно должно закрываться немного туже, но плавно. Если створка идёт с трудом, ослабьте прижим, повернув ролики немного назад.

Когда включать зимний режим

  • Перед началом отопительного сезона.
  • При первых заморозках и сильном ветре.
  • Если из-под рамы ощущается сквозняк.
  • Когда уплотнитель стал мягким или изношенным.

Не стоит держать окна в зимнем режиме круглый год — это ускоряет износ резины. Весной настройку лучше вернуть в стандартное положение.

Сравнение: летний и зимний режимы

Параметр Летний режим Зимний режим
Плотность прижима Средняя Повышенная
Защита от холода Умеренная Максимальная
Износ уплотнителя Минимальный Ускоренный при длительном использовании
Комфорт в помещении При жаре При холоде

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильный прижим.
    Последствие: ускоренный износ резинового уплотнителя.
    Альтернатива: использовать зимний режим только в холодный сезон.

  • Ошибка: регулировка при открытой створке.
    Последствие: неправильное положение роликов.
    Альтернатива: выполнять настройку только при закрытом положении окна.

  • Ошибка: применение неподходящего инструмента.
    Последствие: повреждение фурнитуры.
    Альтернатива: использовать шестигранный ключ 4 мм или соответствующую отвёртку.

А что если…

Даже если вашему окну больше десяти лет, стоит проверить, есть ли на створке ролики с метками. У многих моделей 2000-х годов они предусмотрены, просто об этом не упоминалось при установке. Если регулировка отсутствует, можно установить дополнительные уплотнители или вызвать мастера для модернизации фурнитуры.

Плюсы и минусы активации зимнего режима

Плюсы Минусы
Повышает теплоизоляцию на 20-30% Увеличивает износ уплотнителя
Устраняет сквозняки Требует ручной регулировки
Повышает комфорт зимой Нужен возврат в летний режим весной
Не требует инструментов и затрат Возможны ошибки при самостоятельной настройке

FAQ

Можно ли включить зимний режим летом?
Не рекомендуется: повышенный прижим создаёт нагрузку на уплотнитель и может привести к его деформации.

Как узнать, есть ли у моих окон эта функция?
Посмотрите на торец створки: если вы видите круглые эксцентрики с отметками, регулировка присутствует.

Нужно ли вызывать мастера для регулировки?
Нет, процедура занимает несколько минут и не требует специальных знаний.

Мифы и правда

  • Миф: зимний режим опасен для фурнитуры.
    Правда: при правильной настройке механизм не повреждается.

  • Миф: включение режима нужно каждый день.
    Правда: достаточно один раз перед холодным сезоном.

  • Миф: все окна автоматически подстраиваются под погоду.
    Правда: регулировка всегда выполняется вручную.

Три интересных факта

  1. Включение зимнего режима может сократить теплопотери через окна на до 25%.
  2. Средний срок службы уплотнителя при правильной регулировке увеличивается на 2-3 года.
  3. Некоторые немецкие окна имеют автоматическую сезонную адаптацию — механизм сам регулирует прижим при изменении температуры.

Исторический контекст

Первые регулируемые фурнитуры появились в Европе в 1990-х годах. Эта функция позволяла изменять плотность прижима в зависимости от сезона, продлевая срок службы окон. Сегодня почти все современные пластиковые окна оснащаются механизмом сезонной регулировки, но об этом по-прежнему знают немногие владельцы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
