Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тьма под глазами не прощает ошибок: одно движение утром — и лицо будто после отпуска
От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами
Куда ехать за вкусом детства в Центральной России: гастронаходки, о которых молчат
Космос сплёлся в сеть: найдено звено, связывающее галактики в единую паутину

Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х

Недвижимость

Интерьеры больше не подчиняются правилам прошлого. Комнаты, которые раньше служили витриной достатка, теперь становятся отражением комфорта и личного ритма жизни. Через пять лет привычная гостиная изменится до неузнаваемости, а один из самых популярных предметов мебели окончательно покинет центр внимания.

Гостиная в минимализме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гостиная в минимализме

Эпоха громоздких стенок уходит

Массивные шкафы и стенки, некогда символ уюта и стабильности, постепенно исчезают из современных квартир. Они перестали соответствовать образу жизни, где главное — лёгкость и функциональность. Новые поколения больше не хранят фарфоровые сервизы и коллекции книг в стеклянных витринах — вместо этого ценится воздух, пространство и возможность быстро перестроить интерьер под себя.

Минимализм вместо демонстрации

Гостиные нового времени становятся проще, свободнее и визуально легче. Место громоздких гарнитуров занимают открытые стеллажи и модульные системы. Они не перегружают комнату, создают ощущение воздуха и при этом остаются практичными. Хранение уходит в скрытые зоны — встроенные ниши, комоды, подвесные конструкции.

Центр внимания также смещается: телевизор больше не является сердцем гостиной. Его место занимают проекторы и мультимедийные панели, которые легко убираются, когда не используются. Пространство становится живым и гибким — сегодня это кинотеатр, завтра — место для отдыха или встреч с друзьями.

Гибкость и трансформация как новая норма

Мебель будущего будет адаптироваться под настроение и задачу. Модульные диваны, складные столы, трансформеры и мобильные перегородки позволяют менять планировку без ремонта и лишних затрат. Такой подход особенно востребован в городских квартирах, где каждый метр на счету.

Гостиная перестаёт быть "парадной" комнатой. Она превращается в пространство для общения, отдыха, игр и даже работы. Здесь важно не количество мебели, а её смысл и функция.

Натуральные материалы и тихая роскошь

Экологичность становится маркером статуса. Дорогие лакированные фасады уступают место натуральному дереву, льну, хлопку и переработанным материалам. Главное — не блеск, а ощущение естественности.

Цветовая палитра будущего также меняется. На смену контрастным тонам приходят приглушённые оттенки: бежевый, песочный, оливковый, дымчато-серый. Они создают атмосферу спокойствия и уюта.

Такой подход уже называют "тихой роскошью". Он подчёркивает не показное богатство, а внутренний вкус и гармонию.

Тренды, которые определят гостиную через 5 лет

  • Отказ от массивных шкафов и стенок: хранение станет незаметным и функциональным.
  • Интеграция технологий: проекторы и панельные системы заменят традиционные ТВ-зоны.
  • Модульная мебель: возможность менять конфигурацию без ремонта станет стандартом.
  • Экологичные материалы: натуральное дерево, камень, переработанные ткани.
  • Мягкая цветовая гамма: больше природных и пастельных тонов, минимум контраста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать крупногабаритную мебель "на века".
    Последствие: визуальное утяжеление комнаты и потеря пространства.
    Альтернатива: модульные и лёгкие системы хранения.

  • Ошибка: делать акцент на телевизоре.
    Последствие: гостиная теряет универсальность.
    Альтернатива: мобильный проектор или панель, которую можно спрятать.

  • Ошибка: выбирать мебель без трансформации.
    Последствие: сложности при изменении планировки.
    Альтернатива: конструкции с подвижными модулями и встроенными механизмами.

А что если отказаться от гостиной совсем

Во многих современных квартирах объединение зон уже стало нормой. Кухня, гостиная и рабочее место сливаются в одно пространство, где каждый предмет выполняет несколько функций. Такой подход делает дом живым и адаптивным, а не застывшим в стандартах прошлого.

Главный тренд ближайших лет — свобода от накоплений. Вместо предметов, которые "занимают место", выбирают мебель, которая создаёт пространство.

Плюсы и минусы новых решений

Плюсы Минусы
Простор и лёгкость Меньше мест для хранения
Гибкость интерьера Требуется продуманная организация
Экологичные материалы Более высокая стоимость
Современный вид Может казаться "пустовато" без декора
Простота ухода Меньше возможностей для классического декора

Три интересных факта

  • По данным дизайнерских агентств, спрос на стенки снизился почти на 70% за последние пять лет.
  • В Европе 60% новых гостиных проектируются без телевизора как центрального элемента.
  • Модульная мебель в среднем служит дольше за счёт сменных деталей и возможности ремонта.

Исторический контекст

  • В 1980–1990-х годах гостиная считалась "залом" — местом приёма гостей и демонстрации достатка.
  • В 2000-х на смену стенкам пришли компактные стенды под телевизор и мебельные композиции.
  • В 2020-х интерьер стал функциональным и гибким, отражающим новую философию жизни без излишков.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Красота и стиль
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Последние материалы
От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами
Куда ехать за вкусом детства в Центральной России: гастронаходки, о которых молчат
Космос сплёлся в сеть: найдено звено, связывающее галактики в единую паутину
Молодёжь фотографирует машины без спроса: как снимки машин попадают в руки угонщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.