Шарики для стирки и сушки: чудо бытовой химии или грандиозный маркетинговый обман десятилетия

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мячики для стирки и сушки белья за последние годы стали модным бытовым аксессуаром. Производители обещают, что с ними бельё чище, мягче и сушится быстрее. Но действительно ли они способны заменить привычные средства, или всё это просто рекламная легенда?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина держит шарики для стирки и сушки белья

Что такое шарики для стирки и сушки

Шарики — это небольшие мячики из резины, пластика, поролона или шерсти. Их кладут в барабан стиральной или сушильной машины вместе с бельём. Основная идея проста: при вращении барабана шарики перемешивают вещи и не дают им сбиваться в комок.

Кроме того, их поверхность создаёт дополнительное трение, которое помогает удалять загрязнения. Это механическое воздействие отдалённо напоминает старинные методы стирки — когда бельё били о камни или палками.

При этом стоит помнить: шарики не заменяют порошок, кондиционер или другие моющие средства. Их эффект — вспомогательный, а не очищающий.

Проверка на практике

Тестирование показало, что никакие шарики не способны полностью заменить моющее средство, но некоторые действительно делают стирку и сушку немного удобнее.

Вид шариков Средняя цена Эффект Итог Турмалиновые около 400 ₽ Оставляют следы на ткани, не очищают Не стоит покупать Магнитные около 700 ₽ Громкие, эффекта нет Неэффективны Резиновые около 200 ₽ Вещи не спутываются, тихие Универсальный вариант ПВХ ("ёжики") около 150 ₽ Хорошо перемешивают бельё Альтернатива резиновым Пластмассовые около 200 ₽ Пены больше, но чистота не меняется Эффект спорный Поролоновые около 170 ₽ Плохо собирают шерсть и ворс Не работают Шерстяные около 300 ₽ Сокращают сушку, убирают статику Только для сушки Нейлоновые ("антикатышки") около 270 ₽ Катышки не удаляют Бесполезны

Для чего шарики действительно нужны

Их главная польза — в том, что они разделяют бельё во время стирки и сушки. Мячики не дают пододеяльникам или простыням "заглатывать" мелкие вещи, а при сушке создают воздушные зазоры, через которые горячий воздух циркулирует равномернее.

Такое движение помогает тканям сушиться быстрее и меньше мяться. Особенно полезны шарики при уходе за пуховиками и одеялами — они разбивают комки наполнителя и возвращают объём.

Вредят ли шарики машинке

Опасения, что мячики могут повредить барабан, беспочвенны. Они слишком лёгкие, чтобы что-то разбить. Во время стирки и отжима шарики просто прижимаются к стенкам барабана и не создают ударов.

Однако использовать их с деликатными тканями не рекомендуется — трение может привести к образованию затяжек или повреждению волокон.

Как выбрать подходящие мячики

Выбор зависит от того, для чего вы хотите их использовать.

Для стирки и сушки подойдут резиновые шарики. Они недорогие, не шумят и служат долго. Лучше выбирать модели без шипов — гладкие поверхности не царапают ткани и не ломаются.

подойдут резиновые шарики. Они недорогие, не шумят и служат долго. Лучше выбирать модели без шипов — гладкие поверхности не царапают ткани и не ломаются. Для сушки хороши шерстяные шары. Они впитывают влагу, уменьшают статическое электричество и делают вещи мягче. На такие мячики можно капнуть немного эфирного масла — бельё приобретёт лёгкий аромат.

хороши шерстяные шары. Они впитывают влагу, уменьшают статическое электричество и делают вещи мягче. На такие мячики можно капнуть немного эфирного масла — бельё приобретёт лёгкий аромат. Полые пластиковые модели не рекомендуются: в них скапливается вода, появляется запах и плесень.

Как правильно пользоваться шариками

Для стирки

Кладите два-три мячика на загрузку до 5 кг.

Не используйте их для тонких тканей (шёлк, капрон, кружево).

Уменьшите количество порошка или геля — излишняя пена мешает шарикам работать.

Оптимальная температура — от 30 до 60 °C.

После стирки просушите шарики, чтобы избежать запаха.

Для сушки

Используйте от двух до шести шариков в зависимости от объёма белья.

Шерстяные мячики можно слегка намочить, чтобы вещи меньше мялись.

Добавьте эфирное масло для лёгкого аромата.

После цикла дайте шарикам полностью высохнуть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: стирать с мячиками деликатные вещи.

Последствие: повреждение ткани.

Альтернатива: использовать мешок для стирки.

Ошибка: ожидать, что шарики заменят моющее средство.

Последствие: загрязнения останутся.

Альтернатива: использовать качественный гель для стирки и добавлять шарики только как дополнение.

Ошибка: покупать шарики с полыми внутренностями.

Последствие: неприятный запах и плесень.

Альтернатива: цельные резиновые или шерстяные мячики.

А что если машинка справляется и без шариков

Если стиральная машина не спутывает бельё и вы сушите вещи естественным образом, мячики необязательны. Но для одеял, подушек и пуховиков они действительно полезны — помогают сохранить объём и равномерно распределить наполнитель.

Для тех, кто использует сушильную машину, шерстяные шары могут сэкономить 10-15 % времени и уменьшить количество складок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Помогают избежать спутывания вещей Не заменяют моющее средство Сокращают время сушки Могут повредить тонкие ткани Снижают статическое электричество Некоторые модели слишком шумные Подходят для сушки пуховиков Эффект зависит от конкретной машинки Недорогие и долговечные Турмалиновые и магнитные модели бесполезны

Мифы и правда

Миф: шарики позволяют стирать без порошка.

Правда: без моющих средств грязь не отстирывается.

Миф: магнитные шары предотвращают накипь.

Правда: накипь образуется из-за жёсткой воды и убирается только фильтрами или средствами против извести.

Миф: мячики продлевают срок службы машинки.

Правда: они никак не влияют на работу техники.

Три интересных факта

Первые мячики для сушки появились в США в 1960-х годах как альтернатива теннисным.

Шерстяные шары могут впитывать до 30 % влаги, ускоряя сушку белья.

Турмалиновые шары, "излучающие инфракрасные волны", — миф без научных доказательств.

Исторический контекст

В 1980-х годах в Японии появились первые шарики для стирки из резины.

Массовое производство пластиковых моделей началось в Китае в начале 2000-х.

Популярность мячиков возросла после 2020 года на волне интереса к экологичным способам ухода за одеждой.