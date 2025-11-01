Налоговый лайфхак: как уменьшить налог при продаже недвижимости

При продаже недвижимости гражданин имеет право учесть расходы на ее приобретение, тем самым снизив налоговую базу. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Эксперт отметил, что существует два основных подхода: можно заявить документально подтвержденные расходы и тем самым уменьшить налоговую базу, либо вовсе не учитывать их, дождавшись истечения минимального срока владения (3 или 5 лет), после чего продать недвижимость без уплаты налога.

Сивков пояснил, что при продаже квартиры можно заявить к вычету документально подтвержденные расходы, связанные с ее покупкой. К таким относятся затраты, указанные в договоре купли-продажи и подтвержденные финансовыми документами. Это позволяет уменьшить сумму налога, рассчитываемую с полученного дохода от сделки.

"В расходы можно включить затраты на покупку квартиры, но расходы на ремонт, услуги риэлторов или покупку стройматериалов налоговая обычно не принимает. Такие случаи считаются спорными и могут вызвать дополнительные вопросы при проверке", — отметил Сивков.

Он добавил, что оформление вычета проводится в стандартном порядке — через подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. К ней необходимо приложить договор купли-продажи, подтверждение оплаты и документы, удостоверяющие право собственности. По словам эксперта, корректно оформленный пакет документов поможет избежать претензий со стороны налоговой службы и ускорит процесс рассмотрения декларации.