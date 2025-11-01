Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один кусочек — и всё пропало: секрет скумбрии по-северному, которая покоряет с первого мгновения
Балкон превращается в уютную комнату: пять копеечных материалов для стен, выглядящие на миллион
Жир спит, но не умирает: зима запускает скрытый режим сжигания, о котором никто не говорит
Колёса против погоды: как приручить мокрый асфальт и обманчивый лёд под шинами
От крыс к дьяволам: химическая цепочка, которая может оборвать жизнь целого вида
Игра с огнем: что скрывается за новыми заявлениями о ядерной войне
Финальный аккорд: как проходит прощание с актёром Романом Поповым в Москве
Ночь превращается в испытание: что стоит за внезапными пробуждениями без причины
Пирог, который не нужно печь: гости не поверят, что это без яиц и теста

Зима стучала в окна — но ей не открыли: как старый дом стал теплее новостройки

0:13
Недвижимость

Когда за окном холодает, а тарифы на электричество растут, многим приходится искать новые способы сохранить тепло в доме. Жители Бретани нашли решение, которое работает без единого градуса, добавленного обогревателем. В Бресте одна из местных жительниц сумела поддерживать температуру 23 °C в доме даже зимой — и всё благодаря умному ремонту.

Тёплый плед и дождь за окном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тёплый плед и дождь за окном

Дом, который научился сохранять тепло

Здание, где живёт героиня истории, было построено ещё в конце 1970-х годов. Тогда теплоизоляция не считалась приоритетом, и большинство таких домов сегодня называют "тепловыми фильтрами". Стены выпускали драгоценное тепло наружу, крыша промерзала, а балконы служили настоящими "дырами" для холода. Итог — зимы проходили в шерстяных свитерах и при постоянно работающем обогревателе.

Но после реконструкции всё изменилось. В проект вложили 1,58 миллиона евро — и это вложение себя оправдало. Рабочие заново утеплили фасады, обновили крышу, демонтировали старые балконы и превратили их в тёплые помещения с герметичными стеклопакетами. Результат — утечка тепла сократилась более чем на 70 %, а температура в квартирах теперь держится стабильной даже при морозах.

Энергия солнца и умная изоляция

Интересно, что теперь балконы не просто закрыты стеклом, а фактически стали солнечными коллекторами. В течение дня они нагреваются под лучами солнца, а тепло передаётся в комнаты. Благодаря новому типу изоляции дом удерживает этот нагрев, и обогреватели оказываются попросту не нужны.

Резиденция после ремонта поднялась по энергетической шкале сразу на два класса — с D до B. Воздух в помещениях циркулирует равномерно, температура выравнивается, и жильцы отмечают, что зимой им стало заметно комфортнее. А самое приятное — счета за коммунальные услуги уменьшились почти вдвое.

Сравнение: до и после ремонта

Параметр До реконструкции После реконструкции
Температура зимой 16-17 °C 22-23 °C
Утечка тепла Высокая Снижена на 70 %
Энергокласс D B
Средний счет за отопление 100 % 45-50 %
Уровень комфорта Низкий Высокий

Как добиться похожего эффекта у себя дома

  1. Начните с утепления фасада и крыши. Современные теплоизоляционные материалы (минеральная вата, пенополиуретан, базальтовые панели) помогают сократить потери энергии до 60 %.

  2. Замените старые окна. Герметичные стеклопакеты с инертным газом внутри способны удерживать тепло даже при сильных морозах.

  3. Переоборудуйте балкон. Остеклённое пространство можно использовать как буферную зону, аккумулирующую солнечное тепло.

  4. Следите за вентиляцией. Приточно-вытяжные системы с рекуперацией позволяют сохранять тепло при обмене воздуха.

  5. Используйте терморегуляторы. Даже если вы оставляете обогрев, умная автоматика поможет снизить затраты на электроэнергию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: утепление только изнутри.
    Последствие: появление конденсата и плесени.
    Альтернатива: проводить работы снаружи — это дольше, но безопаснее и эффективнее.

  • Ошибка: остекление без теплоизоляции пола.
    Последствие: "холодный пол" сводит на нет эффект теплицы.
    Альтернатива: утеплитель под покрытием, например, пробковый или пенополистироловый слой.

  • Ошибка: экономия на стеклопакетах.
    Последствие: сквозняки и утечки тепла.
    Альтернатива: двухкамерные окна с энергосберегающим стеклом.

А что если дом старый

Даже если здание построено десятилетия назад, это не повод мириться с холодом. Теплоизоляция доступна и для старых построек — нужно лишь провести энергоаудит. Специалисты определят, где именно уходят киловатты, и предложат решения: от герметизации стыков до установки тёплого фасада. Иногда достаточно утеплить чердак и подвал, чтобы температура в квартире повысилась на 2-3 градуса.

Плюсы и минусы "умного" утепления

Плюсы Минусы
Экономия на отоплении Высокая стоимость работ
Комфортная температура круглый год Необходимость согласований в старом фонде
Повышение стоимости жилья Долгий срок окупаемости
Улучшение внешнего вида здания Сложности с выбором подрядчика
Снижение выбросов СО₂ Требуется грамотный проект

Частые вопросы

Как выбрать материалы для утепления?
Для фасада подойдут минеральная вата и базальтовые плиты. Для крыши — эковата или напыляемый пенополиуретан. Важно учитывать влажность и вентиляцию.

Сколько стоит комплексный ремонт?
Цена зависит от площади и выбранных материалов, но в среднем утепление типовой пятиэтажки обходится от 1 до 2 млн евро, как в случае с проектом в Бресте.

Что лучше: утеплить стены или заменить окна?
Эффективнее делать всё в комплексе. Только в этом случае можно добиться устойчивого микроклимата и значительной экономии энергии.

Мифы и правда

Миф: утепление дома не окупается.
Правда: экономия на отоплении достигает 50-60 %, и уже через несколько лет вложения начинают возвращаться.

Миф: новые материалы вредны для здоровья.
Правда: современные утеплители сертифицированы и не выделяют токсичных веществ.

Миф: энергоэффективность возможна только в новых домах.
Правда: практика показывает, что даже постройки 1970-х годов могут стать тёплыми и экологичными.

Интересные факты

  1. Здания, прошедшие комплексное утепление, снижают выбросы углекислого газа до 40 %.

  2. Энергоэффективный дом сохраняет комфортную температуру даже при отключении отопления на 48 часов.

  3. В солнечные дни температура на утеплённом балконе может превышать наружную на 10 °C.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Мир. Новости мира
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Пирог, который не нужно печь: гости не поверят, что это без яиц и теста
В Эстонии установили новую плату за энергонезависимость от России
Зима стучала в окна — но ей не открыли: как старый дом стал теплее новостройки
Таблетка, что лечит людей, спасает цветы: дешёвая замена дорогим удобрениям — есть в каждой аптечке
Возрождение спортивного шика: эта рубашка снова доказывает, что комфорт и мода могут идти вместе
Интервалы заменили километры: как японцы нашли короткий путь к здоровому сердцу
Море есть, а еды нет: как океан стал пустым холодильником для морских хищников
Когда вода пахнет смертью: 5 рек, от которых отворачивается даже природа
Токио затягивает пояса: город готовится к энергетическим ограничениям
Девушки тратят часы в зале зря: почему лёгкие веса могут работать мощнее, чем штанга — секрет тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.