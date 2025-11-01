Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без плитки, пыли и расходов: лайфхак, который вернёт ванной первозданный вид
Эти ошибки с билетом совершают даже опытные пассажиры — из-за них можно остаться на перроне
Сезон простуд официально открыт: частая ошибка, которую в морозы многие совершают
Российские мастера превзошли заводы: генераторы после ремонта служат дольше оригинала
Ешь, двигайся, отдыхай: 3 шага к телу вашей мечты — без диет и изнурений
Бег, который лечит, а не изматывает: как превратить пробежку в удовольствие и источник энергии
Цепочка поставок укрепляется: Россия покоряет индийский рынок подсолнечного масла
Австриец, который переиграл расход топлива: как гонщик превратил каплю в тысячи километров пути
Премьера, которую ждали два года: Toyota RAV4 нового поколения удивил агрессивным дизайном и не только

Засор исчез за 10 минут: попробуйте этот лайфхак — и забудете про неприятный запах навсегда

5:16
Недвижимость

Засор в сливе — одна из самых частых бытовых проблем. Обычно мы тянемся к сильным химическим средствам, но они не только дороги, но и вредны для труб и окружающей среды. На самом деле избавиться от засора можно быстро, безопасно и практически бесплатно. Всё, что вам понадобится, — немного подручных материалов и пару простых ингредиентов, которые найдутся на любой кухне.

Засор в сливе ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в сливе ванной

Что понадобится

  • пластиковая лента или стяжка (подойдёт обычная упаковочная);

  • пищевая сода (гидрокарбонат натрия);

  • уксус;

  • (по желанию) поваренная соль и кипяток для профилактики.

Как устранить засор: пошаговая инструкция

  1. Создание инструмента: возьмите длинную пластиковую стяжку или полоску, надрежьте её по бокам ножницами, чтобы получились зубцы.

  2. Механическая чистка: вставьте получившийся инструмент в сливное отверстие и аккуратно прочистите его, вынимая волосы, жир и другие отложения.

  3. Реактивная смесь: насыпьте в слив 3–4 столовые ложки пищевой соды, затем налейте около половины стакана уксуса. Смесь начнёт активно пениться — это нормальная реакция.

  4. Выждите время: дайте смеси подействовать 10–15 минут.

  5. Промойте: залейте слив горячей водой, чтобы удалить остатки грязи и нейтрализовать запах.

"Такой способ идеально подходит для профилактики засоров и не наносит вреда пластиковым и металлическим трубам", — пояснил сантехник Мартин Новотны.

Сравнение методов очистки слива

Метод Стоимость Экологичность Эффективность Безопасность для труб
Сода + уксус Минимальная 100 % безопасно Высокая Полностью безопасен
Химические средства Высокая Низкая Очень высокая Могут повредить уплотнения
Механический трос Средняя Безопасен Эффективен при сильных засорах Требует навыков

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заливать уксус и соду одновременно.
    Последствие: реакция пройдёт слишком быстро, не очистив трубы.
    Альтернатива: сначала сода, потом уксус, с паузой в 1–2 минуты.

  • Ошибка: использовать кипяток на пластиковых трубах.
    Последствие: возможная деформация.
    Альтернатива: использовать горячую, но не кипящую воду (около 70 °C).

  • Ошибка: редко проводить профилактику.
    Последствие: образование плотных отложений.
    Альтернатива: раз в неделю насыпать соль и заливать горячей водой.

А что если...

Иногда проблема — не в засоре, а в запахе. Чтобы от него избавиться, насыпьте в слив 2 пакетика соды (около 200 г) и оставьте на ночь. Утром просто промойте сильной струёй воды. Этот метод уничтожает бактерии, вызывающие неприятный аромат, и предотвращает его повторное появление.

Советы шаг за шагом для профилактики засоров

  1. Не выливайте жир и масло в раковину.

  2. После мытья посуды прополощите слив горячей водой.

  3. Раз в месяц применяйте соду и уксус для очистки.

  4. Установите мелкую сеточку-фильтр на сливное отверстие.

Плюсы и минусы домашнего метода

Критерий Плюсы Минусы
Стоимость Почти бесплатен Требует времени
Эффективность Удаляет лёгкие и средние засоры Не справится с плотными пробками
Экологичность Безопасен для окружающей среды Эффект кратковременный при старых трубах
Простота Не требует инструментов Нужно соблюдать пропорции

Мифы и правда

  • Миф: сода и уксус не справятся с засором.
    Правда: при регулярном использовании они предотвращают образование пробок и устраняют лёгкие засоры.

  • Миф: безопасные средства не очищают трубы глубоко.
    Правда: реакция выделяет тепло и газ, которые помогают растворить жир на стенках труб.

  • Миф: уксус разрушает пластиковые трубы.
    Правда: в умеренных количествах он безопасен и даже предотвращает отложения кальция.

FAQ

Можно ли использовать морскую соль вместо обычной?
Да, но крупные кристаллы следует предварительно растворить, чтобы не повредить трубы.

Подходит ли метод для ванны и душа?
Да, особенно эффективен для сливов с волосами.

Как часто проводить чистку?
Профилактически — раз в 2 недели, при проблемах — по мере необходимости.

Три факта о чистке слива без химии

  1. Реакция уксуса и соды безопасно растворяет жир и органические остатки.

  2. Сода устраняет неприятные запахи и бактерии.

  3. Регулярное применение предотвращает засоры без вреда для труб.

Исторический контекст

Сода и уксус как чистящие средства начали использовать ещё в XIX веке. Изначально их применяли для удаления накипи и дезинфекции кухонных поверхностей. С развитием бытовых трубопроводов эти вещества стали альтернативой едким химическим смесям, сохранив свою популярность до сих пор.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Бег, который лечит, а не изматывает: как превратить пробежку в удовольствие и источник энергии
Ешь, двигайся, отдыхай: 3 шага к телу вашей мечты — без диет и изнурений
Цепочка поставок укрепляется: Россия покоряет индийский рынок подсолнечного масла
Австриец, который переиграл расход топлива: как гонщик превратил каплю в тысячи километров пути
Премьера, которую ждали два года: Toyota RAV4 нового поколения удивил агрессивным дизайном и не только
Дочь певицы Славы заговорила о втором ребёнке: призналась, кого ждёт больше — сына или дочку
Без животных продуктов — со вкусом детства: чем заменить молоко и яйца в любимых рецептах
Когда фантастика становится реальностью: открытия, от которых мурашки по коже
Опасная болезнь опустошает фермы: под нож идут даже здоровые животные
Это спорное упражнение оказалось ключом к крепким и подтянутым ногам — но многие игнорируют его
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.