Хватит травить себя химией: плиту до блеска отмывают копеечные средства, которые уже есть дома

Отмыть газовую плиту до блеска можно и без дорогих чистящих средств — почти всё нужное есть у вас на кухне. Главное — немного терпения и правильная последовательность действий.
Перед тем как приступить, перекройте газ и отключите плиту от электросети, если у неё есть электроподжиг. Дождитесь, пока поверхность полностью остынет. Снимите решётки, ручки, крышки и горелки. Всё, что можно снять, отправьте в раковину или ванну. Если детали не откручиваются, не применяйте силу — их можно очистить прямо на месте.
Самый простой способ — погрузить детали в горячую воду с жидкостью для мытья посуды и оставить на 15-20 минут. Мыло растворит свежий жир, и большую часть загрязнений можно будет удалить обычной губкой.
Если грязь не поддаётся, приготовьте раствор: смешайте воду и белый уксус в равных пропорциях, залейте в ёмкость и оставьте детали на час. Этот состав мягко растворяет нагар и придаёт блеск металлу.
Крупные решётки, которые не помещаются в таз, можно "отпарить": налейте в большую кастрюлю воду, добавьте пару ложек жидкости для посуды и 5 столовых ложек соды. Погрузите решётку наполовину и доведите воду до кипения. Через несколько минут переверните её и повторите. После этого грязь легко отходит даже в труднодоступных местах — используйте старую зубную щётку или щётку для посуды.
Пока детали проходят "спа-процедуру", займитесь варочной панелью. Сначала протрите её влажной тряпкой с каплей моющего, чтобы убрать остатки пищи. Затем переходите к глубокой чистке. Главное — не допускайте попадания жидкости в отверстия горелок.
Ниже — три проверенных домашних способа, которые справятся даже с застарелым жиром.
Для лёгких загрязнений достаточно кашицы из соды и воды. Нанесите её на поверхность, оставьте на 15 минут и аккуратно потрите губкой. Этот метод не повредит эмаль и подходит для ежедневного ухода.
Когда жир въелся и поверхность кажется безнадёжной, поможет уксус. Наденьте перчатки, посыпьте плиту содой и сбрызните 9%-м уксусом (удобно использовать пульверизатор). Массу равномерно распределите по поверхности. Конфорки можно накрыть бумажными полотенцами, смоченными в этом же составе, и оставить всё на час. Затем смойте остатки мягкой губкой с горячей водой и каплей моющего средства.
Если жир не отходит сразу, пройдитесь жёсткой стороной губки, но без фанатизма, чтобы не поцарапать покрытие.
Аммиак — мощное, но агрессивное средство. Оно отлично растворяет застарелый жир, однако имеет резкий запах, поэтому заранее откройте окна и, по возможности, выведите домашних.
В стакане тёплой воды разведите столовую ложку нашатыря, перелейте раствор в пульверизатор и распылите по загрязнённым местам. Накройте поверхность пищевой плёнкой и оставьте на полчаса. После этого просто протрите плиту влажной тканью — грязь уйдёт почти без усилий.
Ошибка: Использование металлических щёток или абразивных порошков.
Последствие: Царапины, потеря блеска эмали.
Альтернатива: Мелкодисперсная сода, щётка с мягким ворсом или губка из микрофибры.
Ошибка: Применение средств с хлором.
Последствие: Изменение цвета поверхности, токсичные пары.
Альтернатива: Уксус, лимонная кислота или парогенератор.
Ошибка: Протирка горячей поверхности.
Последствие: Появление разводов, трещины на эмали.
Альтернатива: Дайте плите полностью остыть и только потом приступайте к чистке.
Отключите плиту от газа и электричества.
Разберите съёмные элементы и замочите их в горячей мыльной воде.
Пока детали откисают, удалите крупные остатки пищи с панели.
Выберите подходящий состав — сода с уксусом, сода с водой или нашатырь.
Нанесите средство, оставьте действовать 15-60 минут.
Промойте всё губкой, при необходимости используйте зубную щётку.
Высушите детали и установите обратно.
При желании можно обработать поверхность раствором лимонного сока и воды — он уберёт остаточные запахи и придаст блеск.
Для таких плит не подходит уксус высокой концентрации — он может оставить пятна. Лучше использовать мягкую пасту из соды и воды или специальные средства для нержавеющей стали. После чистки протирайте насухо микрофиброй, чтобы не оставались разводы.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Сода
|Безопасна, недорогая, подходит для любых поверхностей
|Не справится с толстым слоем нагара
|Уксус
|Устраняет запахи, растворяет жир
|Может повредить металл при длительном контакте
|Нашатырь
|Максимальный эффект даже при сильных загрязнениях
|Резкий запах, требует проветривания
|Лимон
|Натуральное средство, придаёт блеск
|Не подходит для глубоких загрязнений
Миф: Чем агрессивнее средство, тем быстрее отмоется жир.
Правда: Сильные щёлочи и кислоты часто повреждают покрытие. Лучше действовать постепенно, но безопасно.
Миф: Уксус нельзя использовать на газовых плитах.
Правда: Его можно применять, если избегать попадания в горелки и тщательно смывать.
Миф: Дорогие фирменные чистящие средства работают лучше домашних.
Правда: Эффект зависит от состава и времени воздействия — сода, уксус и нашатырь часто дают тот же результат.
Как часто нужно чистить газовую плиту?
После каждого приготовления протирайте влажной тряпкой, а раз в неделю проводите более тщательную уборку.
Можно ли чистить плиту сразу после готовки?
Нет. Дождитесь полного остывания, иначе можно повредить эмаль и обжечься.
Чем убрать неприятный запах после чистки?
Протрите плиту лимонным соком или раствором соды, затем проветрите помещение.
Что делать, если жир пригорел сильно?
Нанесите слой соды, сбрызните уксусом, накройте влажной салфеткой и оставьте на ночь. Утром грязь легко отойдёт.
• Уксус не только чистит, но и дезинфицирует — он убивает до 90% бактерий на поверхности.
• Сода была популярна как чистящее средство ещё в XIX веке.
• Нашатырь применяют не только для уборки: его пары помогают вернуть блеск потускневшему стеклу и металлу.
