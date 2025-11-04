Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окно нараспашку — и грибок аплодирует: как мы сами создаём дом мечты для плесени
Коса редеет, а стресс растёт: почему волосы бегут с головы и как их вернуть
Грузовик щебня готов: как депутат Госдумы РФ намерен уничтожить спутники Илона Маска Starlink
Педаль уходит в пол, а машина несётся: как поступать, если тормоза отказали на скорости
Улыбка тускнеет, а кожа страдает: всё из-за того, что вы забываете об одной детали
Метеорит заговорил спустя столетие: редкий минерал помог понять рождение Солнечной системы
Запах из духовки, от которого вся семья сбегается к столу: идеальная индейка с картошкой
Они не исчезли, а затаились: куда уходит армия насекомых, когда наступает мороз
Зелёная стена без единого гвоздя: 7 колючих растений, через которые не пройти

Хватит травить себя химией: плиту до блеска отмывают копеечные средства, которые уже есть дома

Недвижимость

Отмыть газовую плиту до блеска можно и без дорогих чистящих средств — почти всё нужное есть у вас на кухне. Главное — немного терпения и правильная последовательность действий.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Как подготовиться к чистке

Перед тем как приступить, перекройте газ и отключите плиту от электросети, если у неё есть электроподжиг. Дождитесь, пока поверхность полностью остынет. Снимите решётки, ручки, крышки и горелки. Всё, что можно снять, отправьте в раковину или ванну. Если детали не откручиваются, не применяйте силу — их можно очистить прямо на месте.

Замачиваем детали

Самый простой способ — погрузить детали в горячую воду с жидкостью для мытья посуды и оставить на 15-20 минут. Мыло растворит свежий жир, и большую часть загрязнений можно будет удалить обычной губкой.
Если грязь не поддаётся, приготовьте раствор: смешайте воду и белый уксус в равных пропорциях, залейте в ёмкость и оставьте детали на час. Этот состав мягко растворяет нагар и придаёт блеск металлу.

Крупные решётки, которые не помещаются в таз, можно "отпарить": налейте в большую кастрюлю воду, добавьте пару ложек жидкости для посуды и 5 столовых ложек соды. Погрузите решётку наполовину и доведите воду до кипения. Через несколько минут переверните её и повторите. После этого грязь легко отходит даже в труднодоступных местах — используйте старую зубную щётку или щётку для посуды.

Чистим поверхность плиты

Пока детали проходят "спа-процедуру", займитесь варочной панелью. Сначала протрите её влажной тряпкой с каплей моющего, чтобы убрать остатки пищи. Затем переходите к глубокой чистке. Главное — не допускайте попадания жидкости в отверстия горелок.

Ниже — три проверенных домашних способа, которые справятся даже с застарелым жиром.

1. Сода и вода

Для лёгких загрязнений достаточно кашицы из соды и воды. Нанесите её на поверхность, оставьте на 15 минут и аккуратно потрите губкой. Этот метод не повредит эмаль и подходит для ежедневного ухода.

2. Сода и уксус

Когда жир въелся и поверхность кажется безнадёжной, поможет уксус. Наденьте перчатки, посыпьте плиту содой и сбрызните 9%-м уксусом (удобно использовать пульверизатор). Массу равномерно распределите по поверхности. Конфорки можно накрыть бумажными полотенцами, смоченными в этом же составе, и оставить всё на час. Затем смойте остатки мягкой губкой с горячей водой и каплей моющего средства.

Если жир не отходит сразу, пройдитесь жёсткой стороной губки, но без фанатизма, чтобы не поцарапать покрытие.

3. Нашатырный спирт

Аммиак — мощное, но агрессивное средство. Оно отлично растворяет застарелый жир, однако имеет резкий запах, поэтому заранее откройте окна и, по возможности, выведите домашних.

В стакане тёплой воды разведите столовую ложку нашатыря, перелейте раствор в пульверизатор и распылите по загрязнённым местам. Накройте поверхность пищевой плёнкой и оставьте на полчаса. После этого просто протрите плиту влажной тканью — грязь уйдёт почти без усилий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Использование металлических щёток или абразивных порошков.
    Последствие: Царапины, потеря блеска эмали.
    Альтернатива: Мелкодисперсная сода, щётка с мягким ворсом или губка из микрофибры.

  2. Ошибка: Применение средств с хлором.
    Последствие: Изменение цвета поверхности, токсичные пары.
    Альтернатива: Уксус, лимонная кислота или парогенератор.

  3. Ошибка: Протирка горячей поверхности.
    Последствие: Появление разводов, трещины на эмали.
    Альтернатива: Дайте плите полностью остыть и только потом приступайте к чистке.

Советы шаг за шагом

  1. Отключите плиту от газа и электричества.

  2. Разберите съёмные элементы и замочите их в горячей мыльной воде.

  3. Пока детали откисают, удалите крупные остатки пищи с панели.

  4. Выберите подходящий состав — сода с уксусом, сода с водой или нашатырь.

  5. Нанесите средство, оставьте действовать 15-60 минут.

  6. Промойте всё губкой, при необходимости используйте зубную щётку.

  7. Высушите детали и установите обратно.

При желании можно обработать поверхность раствором лимонного сока и воды — он уберёт остаточные запахи и придаст блеск.

А что если поверхность из нержавейки?

Для таких плит не подходит уксус высокой концентрации — он может оставить пятна. Лучше использовать мягкую пасту из соды и воды или специальные средства для нержавеющей стали. После чистки протирайте насухо микрофиброй, чтобы не оставались разводы.

Плюсы и минусы домашних средств

Средство Плюсы Минусы
Сода Безопасна, недорогая, подходит для любых поверхностей Не справится с толстым слоем нагара
Уксус Устраняет запахи, растворяет жир Может повредить металл при длительном контакте
Нашатырь Максимальный эффект даже при сильных загрязнениях Резкий запах, требует проветривания
Лимон Натуральное средство, придаёт блеск Не подходит для глубоких загрязнений

Мифы и правда

  • Миф: Чем агрессивнее средство, тем быстрее отмоется жир.
    Правда: Сильные щёлочи и кислоты часто повреждают покрытие. Лучше действовать постепенно, но безопасно.

  • Миф: Уксус нельзя использовать на газовых плитах.
    Правда: Его можно применять, если избегать попадания в горелки и тщательно смывать.

  • Миф: Дорогие фирменные чистящие средства работают лучше домашних.
    Правда: Эффект зависит от состава и времени воздействия — сода, уксус и нашатырь часто дают тот же результат.

FAQ

Как часто нужно чистить газовую плиту?
После каждого приготовления протирайте влажной тряпкой, а раз в неделю проводите более тщательную уборку.

Можно ли чистить плиту сразу после готовки?
Нет. Дождитесь полного остывания, иначе можно повредить эмаль и обжечься.

Чем убрать неприятный запах после чистки?
Протрите плиту лимонным соком или раствором соды, затем проветрите помещение.

Что делать, если жир пригорел сильно?
Нанесите слой соды, сбрызните уксусом, накройте влажной салфеткой и оставьте на ночь. Утром грязь легко отойдёт.

Интересные факты

• Уксус не только чистит, но и дезинфицирует — он убивает до 90% бактерий на поверхности.
• Сода была популярна как чистящее средство ещё в XIX веке.
• Нашатырь применяют не только для уборки: его пары помогают вернуть блеск потускневшему стеклу и металлу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Авто
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Последние материалы
Мошенники снова на охоте: как Юрий Лоза чуть не стал жертвой аферистов
Деревянный призрак Химок ожил: путешествие в деревянную сказку среди новостроек Химок
Камень летит без предупреждения: способ, который остановит рост трещины
Синее чудовище из глубин: как самурай с жалом превратил купание в рискованное приключение
Тимати с дочкой Эммой: как брутальный рэпер проводит время с наследницей
Хватит травить себя химией: плиту до блеска отмывают копеечные средства, которые уже есть дома
Mitsubishi на грани исчезновения: как рынок выталкивает легендарную марку
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Пруд мечты своими руками: секрет кристальной воды и спокойствия в саду
Пышные, как облака: секрет идеальных сырников без грамма лишней влаги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.