Растения против тараканов: зелёная армия, которая очищает дом и защищает лучше любой ловушки

Кажется, что тараканов невозможно выгнать без "тяжёлой артиллерии" — химии и ловушек. Но природа давно придумала безопасные и эффективные способы. Некоторые растения выделяют эфирные масла и фитонциды, которые действуют на насекомых сильнее любого репеллента. Эти естественные защитники не только очищают воздух, но и создают ароматный, уютный дом.
Современные инсектициды действительно помогают быстро уничтожить колонию тараканов, но при этом могут быть опасны для людей и домашних животных. Их пары сохраняются в воздухе и на поверхностях, а при регулярном использовании снижают иммунитет у питомцев и раздражают дыхательные пути у детей.
Растения действуют мягко: отпугивают насекомых запахом, не причиняя вреда окружающей среде. Они не требуют специальных условий и легко приживаются даже в квартире.
Свежий базилик прекрасно сочетается с пастой, салатами и… отпугиванием вредителей. Резкий, немного перечный запах эфирных масел действует на тараканов как сигнал опасности.
Вырастите небольшой "пряный сад" на кухне — на подоконнике или балконе. Достаточно пары кустиков, чтобы кухня стала неприступной крепостью для насекомых. Дополнительно можно ставить на ночь свежие веточки базилика возле раковины или мусорного ведра.
Мята отпугивает тараканов не только запахом, но и токсичными для них эфирными маслами. Чтобы усилить эффект:
Такой спрей безопасен для людей и животных, но губителен для тараканов.
Яркая календула известна своими противомикробными свойствами, но мало кто знает, что она отпугивает тлю, жуков и тараканов.
Если вы живёте в частном доме, посадите календулу вдоль фундамента — она защитит не только от насекомых, но и украсит участок. Для квартиры подойдёт цветок в горшке или настой из сухих лепестков.
Как приготовить настой:
Запах календулы действует как природный барьер.
Запах лаванды расслабляет человека, но для насекомых он невыносим. Особенно сильный эффект дают сухие букеты, собранные в июле.
Развесьте пучки лаванды по комнатам или сделайте ароматические мешочки. Разложите их:
Лаванда не только защищает дом, но и делает воздух приятным, наполняя комнаты лёгким цветочным ароматом.
Хризантемы содержат вещество пиретрин, из которого делают натуральные репелленты и аэрозоли. Аромат цветка для тараканов буквально невыносим.
Поставьте в вазу свежие хризантемы или выращивайте их в горшках на балконе. Даже после увядания цветы сохраняют защитные свойства. Хризантемы отпугивают не только тараканов, но и комаров, мух, блох и муравьёв.
Обычный лавровый лист, знакомый каждому по кухне, тоже помогает. Запах эфирных масел лавра неприятен тараканам. Разложите по дому несколько листьев — особенно у плинтусов и под мойкой.
Нужно учитывать, что со временем насекомые могут привыкнуть к аромату, поэтому лаврушку лучше периодически менять. Для усиления эффекта можно добавить пару капель лаврового масла в тёплую воду и протереть поверхности.
|Растение
|Как использовать
|Дополнительный эффект
|Базилик
|горшки на кухне, свежие веточки
|ароматизирует воздух
|Мята
|листья, эфирное масло
|освежает помещение
|Календула
|настой для опрыскивания
|обеззараживает поверхности
|Лаванда
|сухие букетики, мешочки
|отпугивает моль и мух
|Хризантемы
|горшки, букет
|природный инсектицид
|Лавровый лист
|листья, масло
|безопасен для детей и животных
