Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах

Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги

2:06
Недвижимость

В Калининграде разыгралась драматическая история финансовой аферы, обернувшейся для местной жительницы катастрофическими последствиями.

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

По информации, опубликованной региональным управлением МВД в официальном Telegram‑канале, жертва мошенников лишилась не только крупного денежного состояния, но и единственного жилья, попутно оказавшись в долговой яме.

Первый тревожный звонок

Всё началось с неожиданного звонка в мессенджере. Неизвестный, выдавая себя за представителя службы финансового мониторинга, обрушил на 46‑летнюю женщину поток тревожных сообщений. Он настойчиво убеждал её, что сбережения находятся под угрозой и единственный способ их спасти — срочно перевести средства на "защищённый" счёт.

Второй этап обмана: фиктивная сделка

Но это было лишь начало хитроумной схемы. Вскоре на связь вышел очередной участник преступного дуэта, на этот раз представившийся банковским сотрудником. Он предложил нестандартное решение — оформить фиктивную сделку по продаже квартиры для смены кадастрового номера. Мошенник внушил женщине, что без этой процедуры она рискует потерять недвижимость.

Роковые решения жертвы

Под давлением психологического воздействия и страхом лишиться всего нажитого жертва пошла на отчаянные шаги. Сначала она реализовала квартиру, затем перечислила 8,6 млн рублей на счета, указанные злоумышленниками. В довершение она взяла кредит на 870 тыс. рублей, которые также попали в руки мошенников.

Итоги трагедии: 10 миллионов ущерба

По подсчётам правоохранительных органов, общий ущерб от этой изощрённой аферы достиг внушительной суммы в 10 млн рублей. История служит тревожным напоминанием о том, насколько изобретательными могут быть современные мошенники и как важно сохранять бдительность при любых подозрительных финансовых предложениях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Мир. Новости мира
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах
Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.