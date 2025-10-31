Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги

В Калининграде разыгралась драматическая история финансовой аферы, обернувшейся для местной жительницы катастрофическими последствиями.
По информации, опубликованной региональным управлением МВД в официальном Telegram‑канале, жертва мошенников лишилась не только крупного денежного состояния, но и единственного жилья, попутно оказавшись в долговой яме.
Всё началось с неожиданного звонка в мессенджере. Неизвестный, выдавая себя за представителя службы финансового мониторинга, обрушил на 46‑летнюю женщину поток тревожных сообщений. Он настойчиво убеждал её, что сбережения находятся под угрозой и единственный способ их спасти — срочно перевести средства на "защищённый" счёт.
Но это было лишь начало хитроумной схемы. Вскоре на связь вышел очередной участник преступного дуэта, на этот раз представившийся банковским сотрудником. Он предложил нестандартное решение — оформить фиктивную сделку по продаже квартиры для смены кадастрового номера. Мошенник внушил женщине, что без этой процедуры она рискует потерять недвижимость.
Под давлением психологического воздействия и страхом лишиться всего нажитого жертва пошла на отчаянные шаги. Сначала она реализовала квартиру, затем перечислила 8,6 млн рублей на счета, указанные злоумышленниками. В довершение она взяла кредит на 870 тыс. рублей, которые также попали в руки мошенников.
По подсчётам правоохранительных органов, общий ущерб от этой изощрённой аферы достиг внушительной суммы в 10 млн рублей. История служит тревожным напоминанием о том, насколько изобретательными могут быть современные мошенники и как важно сохранять бдительность при любых подозрительных финансовых предложениях.
