Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги

В Калининграде разыгралась драматическая история финансовой аферы, обернувшейся для местной жительницы катастрофическими последствиями.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert

По информации, опубликованной региональным управлением МВД в официальном Telegram‑канале, жертва мошенников лишилась не только крупного денежного состояния, но и единственного жилья, попутно оказавшись в долговой яме.

Первый тревожный звонок

Всё началось с неожиданного звонка в мессенджере. Неизвестный, выдавая себя за представителя службы финансового мониторинга, обрушил на 46‑летнюю женщину поток тревожных сообщений. Он настойчиво убеждал её, что сбережения находятся под угрозой и единственный способ их спасти — срочно перевести средства на "защищённый" счёт.

Второй этап обмана: фиктивная сделка

Но это было лишь начало хитроумной схемы. Вскоре на связь вышел очередной участник преступного дуэта, на этот раз представившийся банковским сотрудником. Он предложил нестандартное решение — оформить фиктивную сделку по продаже квартиры для смены кадастрового номера. Мошенник внушил женщине, что без этой процедуры она рискует потерять недвижимость.

Роковые решения жертвы

Под давлением психологического воздействия и страхом лишиться всего нажитого жертва пошла на отчаянные шаги. Сначала она реализовала квартиру, затем перечислила 8,6 млн рублей на счета, указанные злоумышленниками. В довершение она взяла кредит на 870 тыс. рублей, которые также попали в руки мошенников.

Итоги трагедии: 10 миллионов ущерба

По подсчётам правоохранительных органов, общий ущерб от этой изощрённой аферы достиг внушительной суммы в 10 млн рублей. История служит тревожным напоминанием о том, насколько изобретательными могут быть современные мошенники и как важно сохранять бдительность при любых подозрительных финансовых предложениях.