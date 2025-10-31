Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда Социальной сети Джесси Айзенберг отдаст свою почку нуждающемуся: с чем связано решение актёра
Редчайшее зрелище в космосе: учёные увидели, как рождаются кольца на краю Солнечной системы
Новая критика Роулинг: почему писательница выступила против журнала Glamour
Утрата доверия: что сказал приговорённый к семи годам коуч Аяз Шабутдинов в суде
Откровение принца Уильяма: почему с Елизаветой II сложно было быть близкими
Забыть про гладильную доску навсегда: как один прибор экономит часы жизни
Забудьте про скучный фарш: эти марокканские котлеты докажут, что курица может быть яркой
Салон пахнет позором после поездки с котом: как простая смесь возвращает свежесть за час
Крона дышит — груша плодоносит: простые схемы обрезки для тех, кто боится секатора

Сырость разъедает стены, неприятный запах душит воздух: как вернуть дому дыхание и уют

3:39
Недвижимость

Для борьбы с влажностью и неприятными запахами в доме существуют несколько эффективных и недорогих способов, которые не только помогут создать комфорт, но и сэкономить. Рассмотрим основные методы.

Шкаф с бельём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL·E 3 by OpenAI\n\nCopyright is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шкаф с бельём

Электрический осушитель воздуха

Покупка мини-осушителя воздуха — это один из самых популярных и высокоэффективных способов борьбы с избыточной влажностью. Эти устройства всасывают влажный воздух и выдают уже сухой, предотвращая развитие плесени и нейтрализуя неприятные запахи. Однако стоит отметить, что такие устройства достаточно дорогие, их стоимость варьируется от 30 до 60 евро, и они увеличивают расходы на электроэнергию. Но если ваш дом подвержен постоянной высокой влажности, такие осушители могут стать незаменимым помощником.

Бамбуковый уголь

Простой и эффективный способ контроля влажности — использование бамбукового угля, также известного как "такесуми". Это традиционное японское средство помогает поглощать лишнюю влагу в воздухе и устранять загрязнения. Пакетик с этим углем достаточно разместить в шкафу или другом замкнутом пространстве. Он может прослужить до двух лет, что делает его не только эффективным, но и экономичным вариантом.

Пищевая сода

Пищевая сода — это настоящий "швейцарский нож" для дома. Ее можно использовать не только для очищения, но и для абсорбции влаги. Просто налейте несколько ложек соды в чашку и поместите в шкаф. Она будет нейтрализовать неприятные запахи и помогать поддерживать оптимальную влажность. Когда сода впитает достаточное количество влаги и затвердеет, пришло время заменить ее на новую порцию.

Кофейная гуща

Кажется, кофейная гуща — это просто отходы после утреннего кофе, но на самом деле она представляет собой отличное средство для борьбы с избыточной влажностью. Ее пористая структура позволяет эффективно впитывать воду из воздуха, при этом она также прекрасно нейтрализует запахи. Этот метод абсолютно бесплатный, если вы уже пьете кофе, и не требует дополнительных затрат.

Мел

Мел — это ещё одно средство, которое часто остается незамеченным в домашних хозяйствах. Однако, если повесить несколько кусочков мела в шкафах, он начнет поглощать лишнюю влагу в воздухе. Когда мел становится рассыпчатым или меняет цвет, это сигнал, что его нужно заменить. Это довольно простой и дешевый способ, который может существенно улучшить микроклимат в доме.

Крупная соль

Крупная соль — ещё одно проверенное средство от влаги. Она обладает естественными абсорбирующими свойствами и может помочь высушить небольшие замкнутые пространства, такие как шкафы или кладовки. Положите горсть соли в миску и поставьте в шкаф. Когда соль начнет образовывать блоки, это будет сигналом, что её нужно заменить.

Рис

Не стоит недооценивать такой обычный продукт, как рис. Он прекрасно впитывает влагу и может стать отличным решением для поддержания сухости в шкафах или ящиках. Просто насыпьте немного риса в чашку и поставьте в место с повышенной влажностью. Рис нужно менять примерно раз в две недели.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова Куба как автомобильный заповедник: где найти уникальные ретроавтомобили Сергей Милешкин На Крымский мост не пустят гибриды и электромобили: почему, что делать, как проехать Олег Володин
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Аргентина снова пошла наперекор логике: как президент с бензопилой перевернул выборы
Крона дышит — груша плодоносит: простые схемы обрезки для тех, кто боится секатора
Опущенные веки — не приговор: откройте взгляд с помощью этих простых шагов
Скандал и бизнес: почему Дибров решил не отбирать фамилию у бывшей жены
Солнечные, упрямые и загадочные: почему рыжие коты считаются особенными созданиями
Не всем по вкусу даже полезное: когда имбирь лучше оставить на полке
Обещания щедрости обернулись разбирательством: ФАС заподозрила ПСБ в нарушении рекламного закона
Тело не может восстановиться, если вы голодаете: что нужно есть, чтобы вернуть форму
Сырость разъедает стены, неприятный запах душит воздух: как вернуть дому дыхание и уют
Россия на рельсах будущего: Петербург представил интерактивного помощника для путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.