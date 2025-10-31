Полки ломятся от ненужных вещей — вот что точно нужно выбросить перед холодами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:14
Недвижимость

Как только осень вступает в свои права и зима неумолимо приближается, пора задуматься о подготовке своего дома к холодам. Осеннее время — это не только пора уюта, но и шанс для организации пространства. Дом требует внимания, и это время идеально подходит для того, чтобы он стал не только комфортным, но и избавленным от лишних вещей, которые только нагружают пространство.

Гардероб со шторой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гардероб со шторой

Уборка гардероба: прощай, лето

Начните с того, чтобы разобраться с гардеробом. Осень уже настала, а летние вещи давно не актуальны. Все эти шорты, купальники и топы, которые так и не нашли своего применения, только занимают пространство на полках. Пусть они найдут новых владельцев, а вы освободите место для зимних вещей, которые будут служить вам верно в холодные месяцы.

Кстати, не забывайте также о предметах одежды, которые пришли в негодность или давно вышли из моды. Выбросьте или пожертвуйте все, что не приносит радости или пользы. Сделайте так, чтобы в вашем шкафу остались только те вещи, которые подходят вам по стилю и удобно носить.

Очистка полок и мебели

Старые вещи, такие как вазы, сломанные подсвечники или украшения, которые больше не вписываются в интерьер, тоже требуют внимания. Эти предметы — это не просто пыль, они создают беспорядок и мешают гармонии. Пройдитесь по полкам и проверьте, что действительно нужно оставить. Оставьте только те вещи, которые приносят эстетическое удовольствие и служат вам.

Кроме того, не забывайте о разных мелочах, которые могут спрятаться в темных углах: книги, декоративные предметы и даже старые фотографии, которые вы не планируете больше просматривать. Если они не вносят в вашу жизнь положительных эмоций, настало время расстаться.

Чистка кухни и ванной комнаты

Для многих это места, где всегда скрывается беспорядок. Неважно, насколько часто вы убираете, со временем в шкафах накапливаются просроченные продукты или вещи, которые потеряли свою актуальность. Старая косметика, полупустые упаковки с кремами, мыло, давно истекшее по сроку — все это стоит выкинуть, чтобы не занимать пространство. Не забудьте и о холодильнике: банки с просроченными консервами или уже засохшие продукты, которые просто отнимают место.

Процесс очищения будет не только практичным, но и избавит вас от ненужных стрессов, вызванных хламом. И пусть этот шаг влечет за собой моменты расставания с определенными вещами, результат всегда того стоит.

Уборка летних принадлежностей

Надувные матрасы, шезлонги, пляжные полотенца и зонты — все эти летние вещи должны быть должным образом упакованы или перераспределены. Осень — это время, когда нет необходимости держать все эти предметы в доступности. Проверьте их состояние, и если они изношены или больше не подходят для использования, отправьте их на переработку или пожертвуйте.

Храните только те вещи, которые будете использовать следующим летом. Это придаст вам чувство порядка, а дом будет готов к зимнему отдыху.

Время обновить постельное белье и текстиль

Старое белье, которое потеряло свою мягкость, и полотенца, ставшие менее приятными на ощупь, не должны оставаться в шкафу. Оставьте место для того, что действительно принесет вам комфорт. Фланелевые простыни или теплые одеяла — вот что станет лучшим выбором для зимы.

Эти обновления создадут ощущение свежести и уюта в вашем доме. Уборка текста, который служил вам в теплое время года, также будет полезной для душевного спокойствия.

Подготовка балкона и внутреннего двора

Не забывайте про пространство за пределами дома. Балкон или внутренний дворик могут быть таким же важным элементом вашего жилья, как и внутри. Осень — отличное время для того, чтобы привести в порядок садовую мебель, убрать мусор и позаботиться о растениях.

Сухие листья, убранные растения, старые подушки и даже поврежденные зонты — все это должно быть очищено или заменено. Устройте этот уголок так, чтобы он был не только красивым, но и практичным для осеннего и зимнего использования.

Обувь и верхняя одежда

Перед тем как наступит холод, посмотрите на свою обувь и верхнюю одежду. Зима требует особого подхода к этим предметам, и важно иметь в наличии только то, что в хорошем состоянии. Если пара ботинок или пальто износились, не жалейте — избавьтесь от них, и оставьте место для новых, комфортных и теплых вариантов.

Когда вы завершите осеннюю уборку, ваш дом будет выглядеть гораздо более упорядоченно и уютно. Это пространство будет готово к тому, чтобы обеспечить вам комфорт и тепло в зимние месяцы. Оставьте только то, что приносит радость, и избавьтесь от всего остального, чтобы не перегружать ваше личное пространство.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
