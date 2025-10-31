Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как прокачать вкус обычных сосисок: простой трюк, о котором все молчат
Когда лёд становится экзаменом: один бренд рискнул доказать, что финская школа ещё жива
Как 20 лет вместе изменили Ивана Урганта и Наталью Кикнадзе: уникальные фото из прошлого
Невидимая эпидемия офисов: болезнь начинается с простого моргания — заканчивается потерей зрения
Газировка отдыхает: этот лимонад из клубники и лимона — чистое удовольствие
Старый микроб — новая сенсация: нашли антибиотик, который сильнее любых современных лекарств
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Вы даже не подозреваете, кого везёте на дачу: 6 незаметных вредителей под маской безобидных гостей
Скандал в отеле Лос-Анджелеса: почему Лолита бросала в Александра Цекало статуэтки

Никаких мух на кухне: этот французский метод без химии работает за ночь

5:42
Недвижимость

Для борьбы с плодовыми мушками на кухне существует несколько проверенных методов, которые могут помочь избавиться от этих маленьких, но надоедливых насекомых. Одним из самых известных и популярных является французский метод, использующий продукты, которые всегда под рукой. Вот как это работает:

Мушка-дрозофила
Фото: iNaturalist by Alexis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мушка-дрозофила

Французский трюк с вином

Мухи-дрозофилы, как правило, не представляют опасности для человека, но они могут создать массу неудобств. Особенно летом и в начале осени, когда температура высокая, а фрукты начинают бродить. Французы нашли простой и элегантный способ борьбы с этими насекомыми, используя красное вино. В чем заключается этот метод?

Все, что нужно для ловушки, это немного красного вина, капля весеннего средства (для снижения поверхностного натяжения) и кусочек перезрелого фрукта. Французы обнаружили этот способ случайно, так как они часто оставляют остатки вина на столе, и мухи, привлеченные запахом, тут же залетают в чашку.

Как использовать этот метод:

  1. Налейте две столовые ложки красного вина в бокал.

  2. Добавьте каплю ярового средства, чтобы нарушить поверхностное натяжение, и мухи будут ловиться.

  3. Добавьте кусочек перезрелого фрукта для усиления аромата.

  4. Поставьте бокал в место, где часто появляются мухи, например, рядом с корзиной фруктов.

  5. Оставьте на ночь, и утром уже можно избавиться от мух.

Этот метод не требует химических препаратов, а работает на основе естественных процессов, что делает его безопасным и эффективным.

Альтернативы французскому методу

Не все могут использовать вино в качестве приманки, поэтому существуют и другие способы избавиться от плодовых мушек. В Италии, например, используют бальзамический или лимонный сок, а в Чехии — яблочный уксус. Главное в этих ловушках — это запах, который привлекает насекомых.

Так что, если вам не нравится запах вина, можно сделать уксусную ловушку, которая будет работать так же эффективно. А для большей элегантности можно использовать старый флакон духов или декоративный бокал, чтобы ловушка выглядела стильнее.

Почему мухи появляются

Мухи-дрозофилы любят запах бродящих фруктов, сока или вина. Эти насекомые размножаются очень быстро, особенно в теплое время года. Один цикл развития занимает всего несколько дней, и через неделю на кухне уже появляется целое поколение новых мух.

Однако мухи могут оставаться в доме даже зимой. Если в это время оставить остатки фруктов или напитков, которые начинают бродить, они могут вернуться, как только температура в помещении станет чуть выше.

Разнообразие методов

Существуют и более простые методы для создания ловушек, например, используя обычную стеклянную банку и бумажную воронку. Мухи залетают в ловушку, но уже не могут выбраться назад. Это также действенный способ, однако он не такой стильный, как французский метод.

Мифы о плодовых мухах

  1. Мухи-дрозофилы опасны для здоровья — на самом деле, они не опасны для человека, хотя и могут быть очень раздражающими.

  2. Нужно использовать химические препараты — в действительности, есть множество природных способов избавиться от этих насекомых, например, с помощью уксуса или вина.

  3. Мухи могут размножаться только летом — на самом деле, при соблюдении условий, мухи могут появляться даже зимой, если в доме оставлены бродящие продукты.

Три интересных факта

  1. В некоторых странах, например, в Испании, для борьбы с плодовыми мушками используют метод с кусочками мяса в ловушке.

  2. Мухи-дрозофилы могут заметить фрукт с расстояния до 30 метров.

  3. Некоторые виды плодовых мух могут жить и размножаться при температуре до 10°C, что делает их активными даже в зимнее время.

Сравнение методов

Метод Описание Преимущества Недостатки
Французский метод Вино, капля весеннего средства и фрукт. Элегантность, простота. Не подходит для всех.
Итальянский метод Бальзамический или лимонный сок. Легкость, доступность. Может иметь менее приятный запах.
Чехословацкий метод Яблочный уксус и весеннее средство. Простой и доступный метод. Запах уксуса может быть сильным.

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Безопасность для людей.

  • Эффективность при минимальных затратах.

  • Экологичность.

Минусы

  • Могут не подойти для всех помещений.

  • Не всегда обеспечивают полный контроль, если проблема с мухами слишком серьезная.

FAQ

  1. Как выбрать подходящий метод борьбы с мухами?
    Выбирайте метод в зависимости от того, что у вас есть дома. Вино, яблочный уксус, или лимонный сок — все они эффективны, но запах может быть разным.

  2. Что делать, если мухи не исчезают после ловушки?
    Возможно, проблема в том, что источники запаха остаются на кухне. Постарайтесь избавляться от бродящих продуктов.

  3. Можно ли использовать ловушки с химическими средствами?
    Это не рекомендуется, так как такие средства могут быть опасны для здоровья, особенно если в доме есть дети или животные.

В борьбе с плодовыми мухами всегда можно найти подходящий метод, который будет безопасен и эффективен для вашего дома.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Старый микроб — новая сенсация: нашли антибиотик, который сильнее любых современных лекарств
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Вы даже не подозреваете, кого везёте на дачу: 6 незаметных вредителей под маской безобидных гостей
Скандал в отеле Лос-Анджелеса: почему Лолита бросала в Александра Цекало статуэтки
Маленькая собака, большие проблемы: почему хрюканье чихуахуа может быть признаком болезни
Никаких мух на кухне: этот французский метод без химии работает за ночь
Прогул под маской выходного: чем обернётся для работников пропуск рабочей субботы
Не только для бойцов: кикбоксинг помогает тем, кто хочет побороть неуверенность
Тайна подводного города в Италии: что заставило людей жить в сердце вулкана
Скандал вокруг наследства: Ирина Болгар бьёт тревогу о судьбе детей Дурова — что будет дальше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.