Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не к добру: что Юрий Лоза сказал о возможном вторжении НЛО на Землю
Хозяева путают эмоции и болезнь: когда моргание — повод бежать в клинику, а не умиляться
Одиночество Романа Попова: почему тяжелобольной актёр остался без поддержки друзей
Не тратьте деньги зря: как неправильная настройка бойлера скрыто увеличивает ваши счета
Падение, которого не ждали? Рынок сельхозтехники показал антирекорд
Побег от камер: почему Алла Пугачёва сменила Кипр на болгарскую виллу
Цветник под угрозой: как грызуны находят луковицы и как заставить их уйти навсегда
Тело всё время намекает, а вы не слышите: как одна привычка превращает спорт из наказания в удовольствие
Он приходит, когда вы просто сидите за компьютером: инсульт нового поколения — убийца офисной эпохи

Пыль исчезнет за 5 минут: простой трюк с пипидастром для тех, кто ненавидит уборку

0:25
Недвижимость

Пипидастр — звучит забавно, но этот предмет давно стал частью домашнего обихода. Его пушистая метелка знакома каждому, кто хоть раз брался за уборку. Но откуда появилось это странное слово и почему пипидастр до сих пор не теряет актуальности?

Пипидастр
Фото: Wikimedia Commons by Entheta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пипидастр

Откуда взялось слово

Название "пипидастр" пришло к нам из английского языка. Оно происходит от сочетания слов polypropylene duster - "полипропиленовая метелка". Со временем выражение превратилось в короткое и забавное "пипидастр". Существует и другая версия: двойная "РР" якобы не связана с синтетикой, а означает pom pom ("помпон") или puppy ("щенок"). Отсюда и ассоциации — яркие перья напоминают помпоны черлидерш или пушистую шерстку питомца.

Как все началось

Первые пипидастры появились еще в XIX веке. Тогда хозяйки искали способ очистить дорогие статуэтки и фарфор, не рискуя их поцарапать. Обычная тряпка не подходила — она могла оставить следы. Решение нашлось: легкие перья птиц отлично справлялись с пылью, не повреждая поверхность. В 1874 году американская фирма Hoag Duster Company начала выпускать такие метелки серийно. Лишь через сто лет аксессуар получил свое современное название и стал по-настоящему массовым.

Почему пыль к нему липнет

Принцип работы пипидастра основан на статическом электричестве. Когда вы водите метелкой по поверхности, между ворсом и пылью возникает электростатический заряд. Он притягивает мельчайшие частицы, и они остаются на щетке. Благодаря этому можно очищать даже деликатные предметы — зеркала, светильники, керамику и электронику.

Виды современных пипидастров

Сегодня пипидастр не ограничивается классической радужной щеткой на длинной ручке. Производители предлагают массу вариантов:

  1. Метелки из страусиных перьев — считаются самыми мягкими и долговечными.

  2. Щетки из овечьей шерсти — отлично собирают пыль, не электризуются.

  3. Полипропиленовые модели — легкие, недорогие и подходят для ежедневной уборки.

  4. Изогнутые пипидастры — удобно очищают труднодоступные места, например, верхние полки или вентиляторы.

Часто в комплекте идут насадки разных форм, а некоторые модели имеют телескопические ручки для уборки потолков и люстр.

Сравнение популярных материалов

Материал Преимущества Недостатки
Полипропилен Легкий, дешевый, легко моется Менее долговечен
Страусиное перо Эффективно собирает пыль, не царапает Требует бережного ухода
Овечья шерсть Натуральный материал, не электризуется Может накапливать запахи
Микрофибра Подходит для мебели и техники Теряет свойства при частых стирках

Как правильно пользоваться

Чтобы пипидастр действительно помогал, а не разносил пыль, нужно соблюдать несколько простых правил:

  1. Перед уборкой слегка встряхните метелку, чтобы активировать статический заряд.

  2. Начинайте чистку сверху вниз — сначала люстры и полки, потом мебель и подоконники.

  3. После использования стряхните пыль или промойте пипидастр в теплой воде.

  4. Для максимального эффекта комбинируйте его с другими инструментами: сначала пылесос, затем пипидастр, а в конце влажная тряпка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать пипидастр для влажной поверхности.
    Последствие: ворс теряет форму, а пыль превращается в грязь.
    Альтернатива: протрите сначала микрофиброй, а потом завершите сухой чисткой пипидастром.

  • Ошибка: Не мыть щетку после уборки.
    Последствие: накопившаяся пыль оседает обратно на мебель.
    Альтернатива: промойте в воде 30-40 °C, высушите и натрите о полиэтилен — заряд восстановится.

  • Ошибка: Использовать только пипидастр.
    Последствие: часть пыли поднимается в воздух.
    Альтернатива: чередуйте его с пылесосом и пароочистителем.

А что если заменить пипидастр на современную технику?

Можно, но не стоит полностью отказываться от него. Роботы-пылесосы и увлажнители воздуха действительно помогают, но ни один гаджет не способен аккуратно очистить лампу или люстру. Пипидастр остается универсальным решением для быстрой уборки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Бережно очищает поверхности Требует регулярной чистки
Легкий и компактный Не подходит для сильных загрязнений
Не требует электроэнергии Не заменяет пылесос
Подходит для быстрой уборки Может терять заряд при намокании

FAQ

Как выбрать пипидастр?
Выбирайте по материалу и длине ручки. Для мебели — короткий, для потолков — телескопический.

Сколько стоит пипидастр?
Цены варьируются от 150 рублей за простую модель до 2000 рублей за метелку из страусиных перьев.

Что лучше — пипидастр или микрофибра?
Лучше сочетать: пипидастр убирает верхние поверхности, микрофибра — полки и столешницы.

Как часто нужно мыть пипидастр?
После каждой уборки — легкое встряхивание, раз в неделю — мойка в теплой воде.

Мифы и правда

  • Миф: пипидастр разносит пыль.
    Правда: при правильном использовании он удерживает пыль на ворсе.

  • Миф: достаточно одного пылесоса.
    Правда: пылесос не достает до труднодоступных мест, где помогает метелка.

  • Миф: натуральные перья лучше всех.
    Правда: синтетика долговечнее и проще в уходе.

3 интересных факта

  1. В фильмах 1950-х годов пипидастр стал символом классической горничной.

  2. В Японии подобные метелки применяют даже для очистки храмовых украшений.

  3. Современные дизайнеры создают пипидастры в минималистичном стиле — под интерьер.

Исторический контекст

Когда-то уборка считалась целым ритуалом: в домах было много хрупких предметов, и каждая ошибка стоила дорого. Поэтому появление пипидастра стало настоящим спасением для домохозяек. Сегодня он — не просто инструмент, а дань традициям аккуратности и уюта.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Садоводство, цветоводство
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой

Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Последние материалы
Тело всё время намекает, а вы не слышите: как одна привычка превращает спорт из наказания в удовольствие
Он приходит, когда вы просто сидите за компьютером: инсульт нового поколения — убийца офисной эпохи
Город, исчезнувший в миражах: кто построил каменные руины в сердце Калахари
Посадите саженцы сейчас — и весной сад проснётся сам: осень готовит весну лучше любого садовода
Мгновение тишины: что скрывается за странным замиранием собаки на улице
Как завоевать сердце мужчины? Лариса Гузеева дала бесценный совет женщинам
Укачивание больше не проблема: один оттенок света изменил всё, что мы знали о поездках
Простые яйца превращаются в корейский деликатес — попробуйте, и обычные покажутся скучными
Этот трюк взорвал соцсети: ингредиент из выпечки теперь заменяет визит к косметологу
Цифровое погружение: зачем пользователи массово переводят смартфоны на другие языки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.