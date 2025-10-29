Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следы, петли и ловушки: как заяц запутывает врагов, не оставляя шансов на погоню
Острые и сочные: маринованные зелёные помидоры с чесноком, которые хочется готовить снова и снова
Невидимый яд вдыхают миллионы: загрязнённый воздух делает детей заложниками болезней глаз
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Перец вместо яда: как обычные специи спасают урожай от нашествия вредителей
Пять аксессуаров для животных, о которых не догадываются даже опытные владельцы
Пьяным толпам — нет: Барселона закрывает двери для любителей барных туров
Машина та же, расходы другие: секрет, который превращает дизель в экономичного монстра
Запах паники: как собаки читают наши эмоции

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

5:48
Недвижимость

Большинство владельцев пластиковых окон даже не догадываются, что их можно настраивать под сезон. У таких конструкций есть два режима — летний и зимний, и от правильной регулировки зависит не только комфорт в доме, но и ваш счет за отопление.

Ручка пластикового окна
Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка пластикового окна

Летом створки прилегают к раме не слишком плотно, чтобы избежать излишней конденсации и позволить воздуху циркулировать. А зимой, наоборот, прижим усиливают, чтобы не допустить утечки тепла и сквозняков.

"На каждом окне есть точки запирания, которые позволяют установить летний или зимний режим и настроить плотность прилегания створки к раме", — пояснила инженер компании Анета Внучкова.

Почему давление в окнах нужно регулировать

Пластиковые окна спроектированы так, чтобы быть максимально герметичными. Но физические свойства материалов влияют на их поведение: пластик и металл расширяются на жаре и сжимаются на холоде.

Когда температура падает, створка может прилегать к раме не так плотно — появляются микротрещины, через которые проникает холодный воздух. Увеличение давления помогает избежать потери тепла и конденсата на стекле.

"Правильно отрегулированное окно экономит энергию и продлевает срок службы уплотнителей. Это мелкая, но важная часть сезонного обслуживания дома", — отметил специалист Шимон Эндрих, которого цитирует kupi.cz.

Сравнение режимов окон

Параметр Летний режим Зимний режим
Прижим створки Ослабленный Усиленный
Воздухообмен Свободный Минимальный
Риск образования конденсата Ниже При неверной настройке — выше
Энергосбережение Низкое Высокое
Срок службы уплотнителей Дольше Зависит от корректной регулировки

Советы шаг за шагом: как перевести окно в зимний режим

  1. Откройте окно и найдите на боковой поверхности створки металлические штифты — точки запирания.

  2. Используйте инструмент. В зависимости от модели окна подойдёт шестигранник, звёздочка или крестовая отвёртка.

  3. Поверните штифты на пол-оборота к уплотнителю (внутрь комнаты). Это усилит прижим.

  4. Проверьте результат. Закройте окно и вставьте лист бумаги между створкой и рамой. Если лист не вытягивается — прижим достаточный.

  5. Весной ослабьте штифты, чтобы вернуться в летний режим.

Если створка при закрытии идёт туго или ручка не поворачивается плавно, регулировку стоит доверить специалисту: возможно, требуется настройка петель или смазка фурнитуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильно затянуть штифты.
    Последствие: уплотнители быстро изнашиваются, а ручка туго ходит.
    Альтернатива: прижим должен быть ощутимым, но без усилий.

  • Ошибка: не переключать окно на зимний режим.
    Последствие: сквозняки, конденсат и плесень у подоконника.
    Альтернатива: менять режим дважды в год — осенью и весной.

  • Ошибка: смазывать петли бытовыми маслами.
    Последствие: пыль прилипает, механизм заедает.
    Альтернатива: использовать силиконовую или тефлоновую смазку для фурнитуры.

А что если окна старые?

Если створки плохо закрываются или издают треск при движении, возможно, износились уплотнители. Их можно заменить самостоятельно или вызвать мастера. Профессиональная регулировка включает проверку петель, смазку механизмов и герметизацию — комплекс, который продлевает срок службы окон на годы.

Кроме того, старые модели можно улучшить с помощью современных силиконовых уплотнителей или теплоизоляционных плёнок. Это повысит энергоэффективность даже без полной замены.

Плюсы и минусы регулировки

Действие Плюсы Минусы
Перевод в зимний режим Снижает потери тепла, уменьшает сквозняки Небольшое увеличение давления на уплотнители
Регулярная смазка фурнитуры Увеличивает срок службы окон Требует внимания и дисциплины
Самостоятельная настройка Экономия средств Риск повредить механизм
Профессиональное обслуживание Точная регулировка, гарантия результата Стоимость услуги

Мифы и правда

  • Миф: пластиковые окна не требуют обслуживания.
    Правда: регулировка и смазка обязательны не реже одного раза в год.

  • Миф: плотнее — значит лучше.
    Правда: чрезмерный прижим деформирует уплотнители и снижает герметичность.

  • Миф: достаточно один раз отрегулировать окно навсегда.
    Правда: сезонные перепады температур требуют регулярной корректировки.

3 интересных факта

  1. В современных окнах используется более пяти точек запирания — это обеспечивает герметичность даже при сильном ветре.

  2. Производители рекомендуют смазывать механизмы каждые 6-12 месяцев, чтобы предотвратить заедание ручки.

  3. При правильной настройке зимнего режима можно снизить теплопотери до 20%, что сопоставимо с эффектом утепления стен.

Исторический контекст

Пластиковые окна появились в середине XX века в Германии. Их популярность выросла благодаря сочетанию прочности, теплоизоляции и доступной цене. Постепенно они вытеснили деревянные конструкции, требовавшие постоянной покраски. Сегодня большинство производителей внедряют системы "умных" регулировок, позволяющих настраивать прижим с помощью скрытых механизмов и даже дистанционно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Новости спорта
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Популярное
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США

По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.

Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Роскошные подарки Ким Кардашьян: сколько стоили брендовые сумки на её день рождения
Чистые волосы дольше: наука о себуме и мягком восстановлении баланса
Мамаев в шоке: этот игрок ЦСКА напомнил ему звезду Реала
Не успеет остыть — уже съедят: та самая икра из баклажанов, что лучше магазинной
Урожай исчез, а куст зеленеет: тайна черной смородины, которая устала плодоносить
Агата Муцениеце отказывается помогать с учёбой детям от Прилучного: причина удивила всех
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Превратить собаку в идеального помощника за 10 минут в день: нужен лишь один предмет
Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном... — писала газета Гудок 30 октября 1921 года
Миллионы бактерий в одном поцелуе: как собачья слюна атакует ослабленный иммунитет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.