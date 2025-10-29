Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Недвижимость

Большинство владельцев пластиковых окон даже не догадываются, что их можно настраивать под сезон. У таких конструкций есть два режима — летний и зимний, и от правильной регулировки зависит не только комфорт в доме, но и ваш счет за отопление.

Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка пластикового окна

Летом створки прилегают к раме не слишком плотно, чтобы избежать излишней конденсации и позволить воздуху циркулировать. А зимой, наоборот, прижим усиливают, чтобы не допустить утечки тепла и сквозняков.

"На каждом окне есть точки запирания, которые позволяют установить летний или зимний режим и настроить плотность прилегания створки к раме", — пояснила инженер компании Анета Внучкова.

Почему давление в окнах нужно регулировать

Пластиковые окна спроектированы так, чтобы быть максимально герметичными. Но физические свойства материалов влияют на их поведение: пластик и металл расширяются на жаре и сжимаются на холоде.

Когда температура падает, створка может прилегать к раме не так плотно — появляются микротрещины, через которые проникает холодный воздух. Увеличение давления помогает избежать потери тепла и конденсата на стекле.

"Правильно отрегулированное окно экономит энергию и продлевает срок службы уплотнителей. Это мелкая, но важная часть сезонного обслуживания дома", — отметил специалист Шимон Эндрих, которого цитирует kupi.cz.

Сравнение режимов окон

Параметр Летний режим Зимний режим Прижим створки Ослабленный Усиленный Воздухообмен Свободный Минимальный Риск образования конденсата Ниже При неверной настройке — выше Энергосбережение Низкое Высокое Срок службы уплотнителей Дольше Зависит от корректной регулировки

Советы шаг за шагом: как перевести окно в зимний режим

Откройте окно и найдите на боковой поверхности створки металлические штифты — точки запирания. Используйте инструмент. В зависимости от модели окна подойдёт шестигранник, звёздочка или крестовая отвёртка. Поверните штифты на пол-оборота к уплотнителю (внутрь комнаты). Это усилит прижим. Проверьте результат. Закройте окно и вставьте лист бумаги между створкой и рамой. Если лист не вытягивается — прижим достаточный. Весной ослабьте штифты, чтобы вернуться в летний режим.

Если створка при закрытии идёт туго или ручка не поворачивается плавно, регулировку стоит доверить специалисту: возможно, требуется настройка петель или смазка фурнитуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком сильно затянуть штифты.

Последствие: уплотнители быстро изнашиваются, а ручка туго ходит.

Альтернатива: прижим должен быть ощутимым, но без усилий.

Ошибка: не переключать окно на зимний режим.

Последствие: сквозняки, конденсат и плесень у подоконника.

Альтернатива: менять режим дважды в год — осенью и весной.

Ошибка: смазывать петли бытовыми маслами.

Последствие: пыль прилипает, механизм заедает.

Альтернатива: использовать силиконовую или тефлоновую смазку для фурнитуры.

А что если окна старые?

Если створки плохо закрываются или издают треск при движении, возможно, износились уплотнители. Их можно заменить самостоятельно или вызвать мастера. Профессиональная регулировка включает проверку петель, смазку механизмов и герметизацию — комплекс, который продлевает срок службы окон на годы.

Кроме того, старые модели можно улучшить с помощью современных силиконовых уплотнителей или теплоизоляционных плёнок. Это повысит энергоэффективность даже без полной замены.

Плюсы и минусы регулировки

Действие Плюсы Минусы Перевод в зимний режим Снижает потери тепла, уменьшает сквозняки Небольшое увеличение давления на уплотнители Регулярная смазка фурнитуры Увеличивает срок службы окон Требует внимания и дисциплины Самостоятельная настройка Экономия средств Риск повредить механизм Профессиональное обслуживание Точная регулировка, гарантия результата Стоимость услуги

Мифы и правда

Миф: пластиковые окна не требуют обслуживания.

Правда: регулировка и смазка обязательны не реже одного раза в год.

Миф: плотнее — значит лучше.

Правда: чрезмерный прижим деформирует уплотнители и снижает герметичность.

Миф: достаточно один раз отрегулировать окно навсегда.

Правда: сезонные перепады температур требуют регулярной корректировки.

3 интересных факта

В современных окнах используется более пяти точек запирания — это обеспечивает герметичность даже при сильном ветре. Производители рекомендуют смазывать механизмы каждые 6-12 месяцев, чтобы предотвратить заедание ручки. При правильной настройке зимнего режима можно снизить теплопотери до 20%, что сопоставимо с эффектом утепления стен.

Исторический контекст

Пластиковые окна появились в середине XX века в Германии. Их популярность выросла благодаря сочетанию прочности, теплоизоляции и доступной цене. Постепенно они вытеснили деревянные конструкции, требовавшие постоянной покраски. Сегодня большинство производителей внедряют системы "умных" регулировок, позволяющих настраивать прижим с помощью скрытых механизмов и даже дистанционно.