Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Большинство владельцев пластиковых окон даже не догадываются, что их можно настраивать под сезон. У таких конструкций есть два режима — летний и зимний, и от правильной регулировки зависит не только комфорт в доме, но и ваш счет за отопление.
Летом створки прилегают к раме не слишком плотно, чтобы избежать излишней конденсации и позволить воздуху циркулировать. А зимой, наоборот, прижим усиливают, чтобы не допустить утечки тепла и сквозняков.
"На каждом окне есть точки запирания, которые позволяют установить летний или зимний режим и настроить плотность прилегания створки к раме", — пояснила инженер компании Анета Внучкова.
Пластиковые окна спроектированы так, чтобы быть максимально герметичными. Но физические свойства материалов влияют на их поведение: пластик и металл расширяются на жаре и сжимаются на холоде.
Когда температура падает, створка может прилегать к раме не так плотно — появляются микротрещины, через которые проникает холодный воздух. Увеличение давления помогает избежать потери тепла и конденсата на стекле.
"Правильно отрегулированное окно экономит энергию и продлевает срок службы уплотнителей. Это мелкая, но важная часть сезонного обслуживания дома", — отметил специалист Шимон Эндрих, которого цитирует kupi.cz.
|Параметр
|Летний режим
|Зимний режим
|Прижим створки
|Ослабленный
|Усиленный
|Воздухообмен
|Свободный
|Минимальный
|Риск образования конденсата
|Ниже
|При неверной настройке — выше
|Энергосбережение
|Низкое
|Высокое
|Срок службы уплотнителей
|Дольше
|Зависит от корректной регулировки
Откройте окно и найдите на боковой поверхности створки металлические штифты — точки запирания.
Используйте инструмент. В зависимости от модели окна подойдёт шестигранник, звёздочка или крестовая отвёртка.
Поверните штифты на пол-оборота к уплотнителю (внутрь комнаты). Это усилит прижим.
Проверьте результат. Закройте окно и вставьте лист бумаги между створкой и рамой. Если лист не вытягивается — прижим достаточный.
Весной ослабьте штифты, чтобы вернуться в летний режим.
Если створка при закрытии идёт туго или ручка не поворачивается плавно, регулировку стоит доверить специалисту: возможно, требуется настройка петель или смазка фурнитуры.
Ошибка: слишком сильно затянуть штифты.
Последствие: уплотнители быстро изнашиваются, а ручка туго ходит.
Альтернатива: прижим должен быть ощутимым, но без усилий.
Ошибка: не переключать окно на зимний режим.
Последствие: сквозняки, конденсат и плесень у подоконника.
Альтернатива: менять режим дважды в год — осенью и весной.
Ошибка: смазывать петли бытовыми маслами.
Последствие: пыль прилипает, механизм заедает.
Альтернатива: использовать силиконовую или тефлоновую смазку для фурнитуры.
Если створки плохо закрываются или издают треск при движении, возможно, износились уплотнители. Их можно заменить самостоятельно или вызвать мастера. Профессиональная регулировка включает проверку петель, смазку механизмов и герметизацию — комплекс, который продлевает срок службы окон на годы.
Кроме того, старые модели можно улучшить с помощью современных силиконовых уплотнителей или теплоизоляционных плёнок. Это повысит энергоэффективность даже без полной замены.
|Действие
|Плюсы
|Минусы
|Перевод в зимний режим
|Снижает потери тепла, уменьшает сквозняки
|Небольшое увеличение давления на уплотнители
|Регулярная смазка фурнитуры
|Увеличивает срок службы окон
|Требует внимания и дисциплины
|Самостоятельная настройка
|Экономия средств
|Риск повредить механизм
|Профессиональное обслуживание
|Точная регулировка, гарантия результата
|Стоимость услуги
Миф: пластиковые окна не требуют обслуживания.
Правда: регулировка и смазка обязательны не реже одного раза в год.
Миф: плотнее — значит лучше.
Правда: чрезмерный прижим деформирует уплотнители и снижает герметичность.
Миф: достаточно один раз отрегулировать окно навсегда.
Правда: сезонные перепады температур требуют регулярной корректировки.
В современных окнах используется более пяти точек запирания — это обеспечивает герметичность даже при сильном ветре.
Производители рекомендуют смазывать механизмы каждые 6-12 месяцев, чтобы предотвратить заедание ручки.
При правильной настройке зимнего режима можно снизить теплопотери до 20%, что сопоставимо с эффектом утепления стен.
Пластиковые окна появились в середине XX века в Германии. Их популярность выросла благодаря сочетанию прочности, теплоизоляции и доступной цене. Постепенно они вытеснили деревянные конструкции, требовавшие постоянной покраски. Сегодня большинство производителей внедряют системы "умных" регулировок, позволяющих настраивать прижим с помощью скрытых механизмов и даже дистанционно.
