Вместо уюта — яд: этот компонент в диффузорах запрещён в косметике, но его используют дома

Интерьерные диффузоры уже давно перестали быть просто модным аксессуаром. Они создают атмосферу уюта, расслабляют и придают дому индивидуальность. Но далеко не каждый знает, как выбрать хороший ароматизатор и что влияет на его эффективность. Своими рекомендациями поделилась Юлия Вельчева-Лутак, парфюмер, аромадизайнер и основатель бренда By Kaori.
"Аромадиффузор — это пассивная ароматизация, в нём нет механизма, который помогает аромату разлетаться по комнате", — пояснила парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.
Принцип действия прост: ароматическая жидкость испаряется с поверхности палочек, которые впитывают состав и постепенно распространяют запах по воздуху. Чем выше и толще палочки, тем шире "облако" аромата. Поэтому миниатюрный флакон с короткими палочками не способен качественно ароматизировать даже небольшую комнату.
Интенсивность запаха напрямую зависит от состава жидкости. Именно качество парфюмерного сырья определяет, насколько глубоким и приятным будет аромат. Если производитель экономит на ингредиентах, композиция получится плоской и может отдавать химией.
На этикетке обязательно должен быть указан растворитель. Если написано только "ароматическая композиция" — это повод насторожиться. Масла сами по себе не испаряются, им нужен "проводник", который помогает аромату "лететь". Слишком густая жидкость испаряется медленно и почти не пахнет.
Юлия Вельчева-Лутак советует внимательно читать состав и избегать некоторых веществ.
"Метил-метокси-бутанол (ММБ) обладает собственным сладковато-химическим запахом и не имеет подтверждённой безопасности", — отметила парфюмер.
Кроме него, нежелательны:
• Дованол — даёт посторонний запах и искажает композицию.
• Диэтилфталат — запрещён в косметике и товарах для детей из-за возможной токсичности.
Не лучшими считаются и растворители, которые делают аромат слишком слабым: дипропиленгликоль и пропиленгликоль. Они плохо испаряются и не раскрывают пирамиду аромата.
Также стоит избегать масляных основ вроде изопропилмиристата — этот компонент делает жидкость "тяжёлой", и аромат почти не чувствуется.
"Лучше всего, с моей точки зрения, работает органический растворитель — спирт", — подчеркнула парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.
Спирт действительно признан самым безопасным и эффективным вариантом. Он быстро испаряется, равномерно распределяет аромат и используется во всех люксовых брендах. Такой диффузор не только приятно пахнет, но и безопасен для здоровья.
|Тип растворителя
|Испаряемость
|Безопасность
|Качество аромата
|Спирт
|высокая
|высокая
|раскрывает пирамиду
|Гликоли (DPM, PPG)
|средняя
|умеренная
|слабая интенсивность
|Масляные основы
|низкая
|высокая
|почти без запаха
|ММБ, диэтилфталат
|высокая
|низкая
|искажают композицию
Чтобы аромат радовал долго, важно соблюдать простую последовательность.
Налейте жидкость из рефила не полностью: половину — для размера S, один рефил — для M, два — для L или XL.
Погрузите палочки и подождите около часа, пока они пропитаются.
Отрегулируйте интенсивность: уменьшите количество палочек, если запах слишком насыщенный, и наоборот.
Поставьте диффузор туда, где есть лёгкое движение воздуха — возле окна или вентиляции.
Раз в неделю подливайте жидкость, чтобы аромат не ослабевал.
Хранить запасные рефилы нужно в сухом, тёмном месте при температуре от +5 до +25 °C.
Со временем на них оседает пыль и остатки масел, из-за чего запах становится слабее. Если палочки изготовлены из синтетического материала, их можно промыть тёплой водой с мылом, высушить феном или на батарее. Делать это стоит хотя бы раз в два месяца — тогда диффузор снова заработает как новый.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Залили слишком много жидкости
|Быстрое выветривание, резкий запах
|Использовать половину объёма
|Ставите в угол или шкаф
|Аромат не распространяется
|Переставить ближе к источнику воздуха
|Используете дешёвый растворитель
|Химический запах, аллергия
|Выбирать спиртовую основу
|Не чистите палочки
|Аромат пропадает
|Промывать регулярно
Попробуйте комбинировать диффузоры разных ароматов — например, цитрусовые и древесные ноты. Главное — не смешивать жидкости в одном флаконе. Лучше расставить несколько диффузоров по дому: один — в гостиной, другой — в спальне, третий — в ванной. Так ароматы не будут конфликтовать и создадут мягкий, естественный фон.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность и отсутствие огня
|Не подходит для больших помещений
|Эстетичный вид и простота
|Требует регулярного ухода
|Возможность регулировать интенсивность
|Не все ароматические основы безопасны
|Долговечность при правильном уходе
|Со временем теряет насыщенность
Как выбрать лучший аромат?
Начните с лёгких нот — цитрусовых или цветочных. Они подходят большинству интерьеров и не надоедают. Для офиса или кухни лучше выбрать что-то освежающее, вроде лайма или мяты.
Сколько стоит качественный диффузор?
Средняя цена хорошего набора с натуральным составом и безопасным растворителем — от 2000 до 7000 рублей, в зависимости от объёма и бренда.
Что лучше — свечи или диффузор?
Свечи создают атмосферу и эффектный визуальный акцент, но требуют присутствия человека. Диффузор работает постоянно и безопаснее в быту.
• Миф: Чем больше палочек, тем сильнее аромат.
Правда: Иногда избыток палочек делает запах слишком резким — лучше добавить их постепенно.
• Миф: Все растворители безопасны.
Правда: Некоторые ингредиенты, например диэтилфталат, могут вызывать аллергию и запрещены в Европе.
• Миф: Диффузор можно ставить где угодно.
Правда: В закрытых шкафах или возле обогревателей он быстро теряет запах и портится.
Первые аромадиффузоры появились в Италии — местные парфюмеры использовали их для ароматизации дворцов.
В Азии традиционно применяли бамбуковые палочки, так как они идеально впитывают масло.
В премиальных отелях сегодня существуют собственные "фирменные ароматы", создаваемые специально под интерьер.
Ещё в XIX веке ароматизация помещений считалась искусством. Парфюмеры создавали специальные композиции для салонов и театров. С развитием химии появились безопасные растворители, и диффузоры стали доступны каждому. Сегодня они используются не только дома, но и в бутиках, СПА-салонах, автомобилях и даже в офисах.
