Вместо уюта — яд: этот компонент в диффузорах запрещён в косметике, но его используют дома

Интерьерные диффузоры уже давно перестали быть просто модным аксессуаром. Они создают атмосферу уюта, расслабляют и придают дому индивидуальность. Но далеко не каждый знает, как выбрать хороший ароматизатор и что влияет на его эффективность. Своими рекомендациями поделилась Юлия Вельчева-Лутак, парфюмер, аромадизайнер и основатель бренда By Kaori.

Ароматический диффузор Ote'a от EVIRY

"Аромадиффузор — это пассивная ароматизация, в нём нет механизма, который помогает аромату разлетаться по комнате", — пояснила парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.

Как работает аромадиффузор

Принцип действия прост: ароматическая жидкость испаряется с поверхности палочек, которые впитывают состав и постепенно распространяют запах по воздуху. Чем выше и толще палочки, тем шире "облако" аромата. Поэтому миниатюрный флакон с короткими палочками не способен качественно ароматизировать даже небольшую комнату.

Интенсивность запаха напрямую зависит от состава жидкости. Именно качество парфюмерного сырья определяет, насколько глубоким и приятным будет аромат. Если производитель экономит на ингредиентах, композиция получится плоской и может отдавать химией.

Как распознать качественный состав

На этикетке обязательно должен быть указан растворитель. Если написано только "ароматическая композиция" — это повод насторожиться. Масла сами по себе не испаряются, им нужен "проводник", который помогает аромату "лететь". Слишком густая жидкость испаряется медленно и почти не пахнет.

Опасные и нежелательные компоненты

Юлия Вельчева-Лутак советует внимательно читать состав и избегать некоторых веществ.

"Метил-метокси-бутанол (ММБ) обладает собственным сладковато-химическим запахом и не имеет подтверждённой безопасности", — отметила парфюмер.

Кроме него, нежелательны:

• Дованол — даёт посторонний запах и искажает композицию.

• Диэтилфталат — запрещён в косметике и товарах для детей из-за возможной токсичности.

Не лучшими считаются и растворители, которые делают аромат слишком слабым: дипропиленгликоль и пропиленгликоль. Они плохо испаряются и не раскрывают пирамиду аромата.

Также стоит избегать масляных основ вроде изопропилмиристата — этот компонент делает жидкость "тяжёлой", и аромат почти не чувствуется.

Лучший растворитель для диффузора

"Лучше всего, с моей точки зрения, работает органический растворитель — спирт", — подчеркнула парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.

Спирт действительно признан самым безопасным и эффективным вариантом. Он быстро испаряется, равномерно распределяет аромат и используется во всех люксовых брендах. Такой диффузор не только приятно пахнет, но и безопасен для здоровья.

Сравнение популярных типов растворителей

Тип растворителя Испаряемость Безопасность Качество аромата Спирт высокая высокая раскрывает пирамиду Гликоли (DPM, PPG) средняя умеренная слабая интенсивность Масляные основы низкая высокая почти без запаха ММБ, диэтилфталат высокая низкая искажают композицию

Как правильно пользоваться диффузором

Чтобы аромат радовал долго, важно соблюдать простую последовательность.

Налейте жидкость из рефила не полностью: половину — для размера S, один рефил — для M, два — для L или XL. Погрузите палочки и подождите около часа, пока они пропитаются. Отрегулируйте интенсивность: уменьшите количество палочек, если запах слишком насыщенный, и наоборот. Поставьте диффузор туда, где есть лёгкое движение воздуха — возле окна или вентиляции. Раз в неделю подливайте жидкость, чтобы аромат не ослабевал.

Хранить запасные рефилы нужно в сухом, тёмном месте при температуре от +5 до +25 °C.

Советы по уходу за палочками

Со временем на них оседает пыль и остатки масел, из-за чего запах становится слабее. Если палочки изготовлены из синтетического материала, их можно промыть тёплой водой с мылом, высушить феном или на батарее. Делать это стоит хотя бы раз в два месяца — тогда диффузор снова заработает как новый.

Ошибки при использовании и их последствия

Ошибка Последствие Альтернатива Залили слишком много жидкости Быстрое выветривание, резкий запах Использовать половину объёма Ставите в угол или шкаф Аромат не распространяется Переставить ближе к источнику воздуха Используете дешёвый растворитель Химический запах, аллергия Выбирать спиртовую основу Не чистите палочки Аромат пропадает Промывать регулярно

А что если аромат стал скучным?

Попробуйте комбинировать диффузоры разных ароматов — например, цитрусовые и древесные ноты. Главное — не смешивать жидкости в одном флаконе. Лучше расставить несколько диффузоров по дому: один — в гостиной, другой — в спальне, третий — в ванной. Так ароматы не будут конфликтовать и создадут мягкий, естественный фон.

Плюсы и минусы аромадиффузоров

Плюсы Минусы Безопасность и отсутствие огня Не подходит для больших помещений Эстетичный вид и простота Требует регулярного ухода Возможность регулировать интенсивность Не все ароматические основы безопасны Долговечность при правильном уходе Со временем теряет насыщенность

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать лучший аромат?

Начните с лёгких нот — цитрусовых или цветочных. Они подходят большинству интерьеров и не надоедают. Для офиса или кухни лучше выбрать что-то освежающее, вроде лайма или мяты.

Сколько стоит качественный диффузор?

Средняя цена хорошего набора с натуральным составом и безопасным растворителем — от 2000 до 7000 рублей, в зависимости от объёма и бренда.

Что лучше — свечи или диффузор?

Свечи создают атмосферу и эффектный визуальный акцент, но требуют присутствия человека. Диффузор работает постоянно и безопаснее в быту.

Мифы и правда

• Миф: Чем больше палочек, тем сильнее аромат.

Правда: Иногда избыток палочек делает запах слишком резким — лучше добавить их постепенно.

• Миф: Все растворители безопасны.

Правда: Некоторые ингредиенты, например диэтилфталат, могут вызывать аллергию и запрещены в Европе.

• Миф: Диффузор можно ставить где угодно.

Правда: В закрытых шкафах или возле обогревателей он быстро теряет запах и портится.

Интересные факты

Первые аромадиффузоры появились в Италии — местные парфюмеры использовали их для ароматизации дворцов. В Азии традиционно применяли бамбуковые палочки, так как они идеально впитывают масло. В премиальных отелях сегодня существуют собственные "фирменные ароматы", создаваемые специально под интерьер.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке ароматизация помещений считалась искусством. Парфюмеры создавали специальные композиции для салонов и театров. С развитием химии появились безопасные растворители, и диффузоры стали доступны каждому. Сегодня они используются не только дома, но и в бутиках, СПА-салонах, автомобилях и даже в офисах.