Сода не прощает ошибок: 10 вещей, которые навсегда теряют вид после народной чистки

Пищевая сода давно считается универсальным средством: её добавляют в тесто, используют для устранения запахов и чистки кухонных поверхностей. Но как и у любого средства, у неё есть свои ограничения. Неправильное применение может привести к повреждению вещей, которые стоят куда дороже упаковки соды. Ниже — список предметов, к которым лучше не приближаться с этим абразивом.
Сода — мягкий, но всё же абразив. Даже мелкие кристаллы способны оставить микроскопические царапины на экранах телевизоров, мониторов и смартфонов. После такой "уборки" изображение теряет чёткость, а защитное покрытие быстро стирается. Для ухода за гаджетами подходят только специальные салфетки из микрофибры и спреи без спирта.
Блестящая алюминиевая кастрюля после чистки содой становится тусклой. Всё потому, что вещество вступает в реакцию с металлом, вызывая потемнение и появление матового налёта.
Чтобы вернуть блеск, придётся использовать лимонный сок или специальные неабразивные пасты для алюминия.
Сода губительна для ювелирных изделий и бижутерии. Мельчайшие частицы абразива царапают металл и снимают защитный слой. Особенно страдают изделия с гальваническим покрытием — золочёные или посеребрённые. Для очистки украшений безопаснее использовать мыльный раствор и мягкую щётку.
Любые старинные предметы требуют деликатного обращения. Абразивная сода способна навсегда стереть патину или нарушить тонкое защитное покрытие. Антикварные вещи лучше доверять профессионалам по реставрации, которые используют нейтральные растворы и специальные масла.
Камень выглядит прочным, но его поверхность уязвима. Сода царапает полировку, а на мраморе вызывает химическую реакцию, из-за которой появляются пятна и разводы.
Чтобы сохранить блеск, для таких поверхностей применяют мягкие гели с нейтральным pH или средства на основе мыла.
Главный секрет чугунных сковородок — защитный масляный слой, который формируется при использовании. Сода полностью разрушает эту плёнку, делая поверхность шероховатой. После этого пища начнёт пригорать, а сама посуда заржавеет. Для чистки чугуна подойдёт горячая вода и грубая соль.
Соду часто используют для прочистки труб, но это безопасно только при сочетании с уксусом и при условии, что трубы не алюминиевые. В противном случае происходит реакция, разъедающая внутренние стенки. Если хочется натурального средства, можно применять раствор лимонной кислоты или соду только для пластиковых систем.
На стекле любая царапина заметна сразу. Даже лёгкое трение содой оставит матовые полосы и разводы. Для зеркал лучше использовать мягкие тряпки и средства с нашатырным спиртом — они удаляют пыль и жир, не повреждая покрытие.
Сода впитывает влагу и способна разъедать лак, которым покрыта древесина. После нескольких таких "уборок" пол потеряет блеск, появятся белёсые пятна и шероховатости. Для деревянных поверхностей подходят нейтральные мыла или специальные масла для пола.
На первый взгляд, сода помогает удалить жир и следы еды, но на деле она оставляет мутный налёт и микротрещины. Особенно это опасно для стеклокерамических плит, где поверхность должна оставаться идеально гладкой. Гораздо безопаснее использовать специальные пасты для стеклокерамики или раствор лимонной кислоты.
|Поверхность
|Почему нельзя
|Безопасная альтернатива
|Алюминиевая посуда
|Реакция с металлом, потемнение
|Лимонный сок, мягкие пасты
|Чугун
|Удаляет защитный слой
|Грубая соль, горячая вода
|Мрамор
|Химическая реакция, царапины
|Мыльный раствор, нейтральный гель
|Электроника
|Микроцарапины, потеря блеска
|Микрофибра, спрей для экранов
|Дерево
|Разъедает лак
|Масло, мягкое мыло
Можно ли хоть как-то использовать соду безопасно? Да — но только для грубой уборки: мойки раковин из нержавейки, удаления запахов из холодильника, дезинфекции разделочных досок. Главное — избегать соприкосновения с лаком, стеклом и металлами, склонными к окислению.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Пищевая сода
|Эффективна против жира и запахов
|Абразивная, повреждает покрытия
|Мыло с нейтральным pH
|Безопасно для всех поверхностей
|Менее эффективно против стойких пятен
|Специализированные спреи
|Удобны и безопасны
|Дороже, требуют хранения
