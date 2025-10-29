Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Истории о том, как владельцы квартир внезапно обнаруживают в своём жилье посторонних с "законными" документами, давно перестали быть редкостью. Сегодня преступники используют поддельные доверенности, цифровые взломы и даже искусственный интеллект. Чтобы не стать жертвой таких схем, важно заранее принять меры и выстроить систему защиты своего имущества.

Ключ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключ

Поставьте запрет на дистанционные сделки

Первое, что должен сделать каждый собственник, — ограничить любые операции с недвижимостью без личного участия. Для этого достаточно обратиться в МФЦ и подать заявление о запрете сделок через доверенных лиц. После внесения запрета продать, подарить или заложить имущество можно будет только в присутствии владельца. Даже нотариальная доверенность не даст постороннему права распоряжаться вашей квартирой.

Контролируйте объект онлайн

Технологии позволяют следить за состоянием недвижимости без визитов в органы регистрации. Подключите уведомления Росреестра об изменениях в ЕГРН, настройте оповещения через портал "Госуслуги" и проверяйте выписку минимум раз в три месяца. Мобильное приложение Росреестра помогает мгновенно узнавать о любых попытках внести изменения в реестр.

Храните документы правильно

Документы — ключ к собственности, и потеря даже одной бумаги может стоить квартиры. Юристы советуют:

  • оригиналы: хранить в банковской ячейке;
  • нотариальные копии: в домашнем сейфе;
  • электронные версии: в облачном хранилище с паролем;
  • фотографии: на отдельной флешке, не подключённой к интернету.

История из практики: пожилая женщина лишилась квартиры, доверив "восстановление" документов сантехнику. Бумаги были подменены, и жильё оказалось продано.

Будьте осторожны с доверенностями

Около 40% афер с недвижимостью совершаются через поддельные доверенности. Не выдавайте генеральные полномочия и ограничивайте срок действия документа несколькими месяцами. Проверить подлинность доверенности можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. При малейших сомнениях доверенность следует немедленно отозвать.

Защитите персональные данные

Мошенники часто используют метод "социальной инженерии" — собирают информацию из разных источников: социальных сетей, фотографий документов, фальшивых звонков от банков. Чтобы минимизировать риски:

  • используйте разные пароли для разных сервисов;
  • включайте двухфакторную аутентификацию;
  • не публикуйте копии документов в интернете;
  • проверяйте номера звонящих через официальные сайты.

Усильте цифровую защиту

Порталы "Госуслуги" и Росреестр позволяют добавить несколько уровней безопасности. Меняйте стандартные пароли, подключайте подтверждение входа через SMS или биометрию, следите за журналом действий. При малейших подозрениях на взлом смените пароль и обратитесь в службу поддержки.

Действуйте сразу при подозрении

Если появились признаки махинации, действовать нужно без промедления:

  • подайте заявление в полицию по статье 159 УК РФ (мошенничество);
  • уведомите Росреестр и приостановите регистрационные действия;
  • сообщите нотариусу о возможности подделки документов;
  • соберите доказательства — переписку, записи звонков, фото.

Скорость реакции часто решает исход дела: чем раньше подано заявление, тем выше шанс вернуть имущество.

Контролируйте объекты риска

Особое внимание стоит уделить недвижимости, которая может стать лёгкой добычей для аферистов:

  • пустующие квартиры;
  • жильё пожилых родственников
  • наследственные объекты;
  • квартиры в новостройках без оформленных документов;
  • сдаваемые в аренду помещения.

Следите, чтобы корреспонденция приходила на правильный адрес, поддерживайте связь с соседями, устанавливайте камеры наблюдения и храните квитанции об оплате услуг.

Сравнение

Угроза Действие мошенников Способ защиты
Поддельная доверенность Продажа квартиры без ведома владельца Запрет сделок в МФЦ
Взлом Госуслуг Оформление фиктивной сделки Биометрия, SMS-подтверждение
Потеря документов Подделка прав собственности Банковская ячейка, сейф
Отсутствие контроля ЕГРН Незаметная регистрация чужих прав Подключение уведомлений
Социальная инженерия Кража данных Двухфакторная аутентификация

Советы шаг за шагом

  • Раз в полгода проверяйте выписку из ЕГРН.
  • При смене паспорта сообщайте об этом нотариусу.
  • Не храните копии доверенностей в электронной почте.
  • Снимайте квартиру только с официальным договором.
  • При покупке жилья проверяйте историю собственников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверить сделку родственнику по генеральной доверенности.
    Последствие: потеря собственности.
    Альтернатива: оформлять разовую доверенность с ограниченным сроком.
  • Ошибка: хранить документы дома без сейфа.
    Последствие: риск кражи или подмены.
    Альтернатива: банковская ячейка.
  • Ошибка: игнорировать уведомления Росреестра.
    Последствие: регистрация чужого права собственности.
    Альтернатива: регулярная проверка через Госуслуги.

А что если…

Что будет, если не поставить запрет на сделки? В теории любой, кто получит доступ к вашим документам, может инициировать операцию с недвижимостью, а вы узнаете об этом уже постфактум. Судебное восстановление прав занимает годы, а вернуть жильё удаётся далеко не всегда.

Плюсы и минусы

Мера Плюсы Минусы
Запрет сделок через МФЦ Полная защита без доверенности Нужно личное обращение
Уведомления ЕГРН Своевременное информирование Требует регистрации
Биометрия на Госуслугах Сложно подделать Не везде доступна
Банковская ячейка Надёжное хранение Платная услуга
Камеры наблюдения Сдерживающий фактор Затраты на оборудование

Мифы и правда

  • Миф: если квартира оформлена на меня, её никто не сможет продать.
    Правда: без дополнительных мер мошенники могут оформить сделку по поддельным документам.
  • Миф: доверенность у нотариуса всегда безопасна.
    Правда: при подделке подписи нотариус может стать жертвой обмана.
  • Миф: пожилым людям не угрожают аферы.
    Правда: именно пенсионеры — главная цель мошенников из-за доверчивости и изоляции.

Три интересных факта

  • По данным Росреестра, ежегодно фиксируется более 8 тыс. случаев мошенничества с недвижимостью.
  • Около 60% аферистов используют социальную инженерию и поддельные доверенности.
  • Искусственный интеллект уже применяется для подделки голоса владельца при звонке нотариусу.

Исторический контекст

  • Первые громкие дела о квартирных аферах в России появились ещё в 1990-х, когда переход на новые формы собственности открыл лазейки в законодательстве.
  • В 2016 году Росреестр ввёл услугу уведомлений о действиях с объектом недвижимости.
  • В 2022 году был внедрён механизм биометрической идентификации для сделок с недвижимостью онлайн.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
