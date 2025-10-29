Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья

Истории о том, как владельцы квартир внезапно обнаруживают в своём жилье посторонних с "законными" документами, давно перестали быть редкостью. Сегодня преступники используют поддельные доверенности, цифровые взломы и даже искусственный интеллект. Чтобы не стать жертвой таких схем, важно заранее принять меры и выстроить систему защиты своего имущества.
Первое, что должен сделать каждый собственник, — ограничить любые операции с недвижимостью без личного участия. Для этого достаточно обратиться в МФЦ и подать заявление о запрете сделок через доверенных лиц. После внесения запрета продать, подарить или заложить имущество можно будет только в присутствии владельца. Даже нотариальная доверенность не даст постороннему права распоряжаться вашей квартирой.
Технологии позволяют следить за состоянием недвижимости без визитов в органы регистрации. Подключите уведомления Росреестра об изменениях в ЕГРН, настройте оповещения через портал "Госуслуги" и проверяйте выписку минимум раз в три месяца. Мобильное приложение Росреестра помогает мгновенно узнавать о любых попытках внести изменения в реестр.
Документы — ключ к собственности, и потеря даже одной бумаги может стоить квартиры. Юристы советуют:
История из практики: пожилая женщина лишилась квартиры, доверив "восстановление" документов сантехнику. Бумаги были подменены, и жильё оказалось продано.
Около 40% афер с недвижимостью совершаются через поддельные доверенности. Не выдавайте генеральные полномочия и ограничивайте срок действия документа несколькими месяцами. Проверить подлинность доверенности можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. При малейших сомнениях доверенность следует немедленно отозвать.
Мошенники часто используют метод "социальной инженерии" — собирают информацию из разных источников: социальных сетей, фотографий документов, фальшивых звонков от банков. Чтобы минимизировать риски:
Порталы "Госуслуги" и Росреестр позволяют добавить несколько уровней безопасности. Меняйте стандартные пароли, подключайте подтверждение входа через SMS или биометрию, следите за журналом действий. При малейших подозрениях на взлом смените пароль и обратитесь в службу поддержки.
Если появились признаки махинации, действовать нужно без промедления:
Скорость реакции часто решает исход дела: чем раньше подано заявление, тем выше шанс вернуть имущество.
Особое внимание стоит уделить недвижимости, которая может стать лёгкой добычей для аферистов:
Следите, чтобы корреспонденция приходила на правильный адрес, поддерживайте связь с соседями, устанавливайте камеры наблюдения и храните квитанции об оплате услуг.
|Угроза
|Действие мошенников
|Способ защиты
|Поддельная доверенность
|Продажа квартиры без ведома владельца
|Запрет сделок в МФЦ
|Взлом Госуслуг
|Оформление фиктивной сделки
|Биометрия, SMS-подтверждение
|Потеря документов
|Подделка прав собственности
|Банковская ячейка, сейф
|Отсутствие контроля ЕГРН
|Незаметная регистрация чужих прав
|Подключение уведомлений
|Социальная инженерия
|Кража данных
|Двухфакторная аутентификация
Что будет, если не поставить запрет на сделки? В теории любой, кто получит доступ к вашим документам, может инициировать операцию с недвижимостью, а вы узнаете об этом уже постфактум. Судебное восстановление прав занимает годы, а вернуть жильё удаётся далеко не всегда.
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|Запрет сделок через МФЦ
|Полная защита без доверенности
|Нужно личное обращение
|Уведомления ЕГРН
|Своевременное информирование
|Требует регистрации
|Биометрия на Госуслугах
|Сложно подделать
|Не везде доступна
|Банковская ячейка
|Надёжное хранение
|Платная услуга
|Камеры наблюдения
|Сдерживающий фактор
|Затраты на оборудование
