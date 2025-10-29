Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покой под капотом не всегда безвреден: как не дать холостому ходу ускорить износ мотора
Литва рискует нарваться: в Москве намекнули, чем обернётся блокада Калининграда
После скандала с Кехманом: кто теперь будет руководить МХАТ имени Горького
Исповедь Киры Найтли: как голливудская актриса справлялась с послеродовой депрессией
Без сахара, но со смыслом: как питание по буддийским правилам очищает сознание
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Против сорняков — их же оружием: какие растения вытесняют всю дикость с грядок
Авто без баса — как борщ без мяса: где искать баланс между мощностью и чистотой звука
Битва за реку: почему бизнесмен из Саратова требует отнять участок у Моргенштерна*

Ванная пахнет бедой: этот забытый элемент портит чистоту быстрее, чем ты думаешь

0:46
Недвижимость

Ванная комната часто воспринимается как место, где чистота должна быть идеальной. Мы регулярно моем плитку, сантехнику и зеркало, но при этом почти никто не обращает внимания на деталь, без которой невозможен комфорт — сифон. Этот маленький, почти незаметный элемент скрывает внутри себя настоящую систему защиты от неприятных запахов и грязи. И если его не чистить, ванная постепенно теряет свежесть, какой бы дорогой ни была косметика или моющие средства.

Пространство под раковиной с чистящими средствами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пространство под раковиной с чистящими средствами

Что такое сифон и зачем он нужен

Сифон — это своеобразная ловушка для запахов, встроенная в сливное отверстие ванны или душа. Снаружи он выглядит как металлическая или хромированная крышка, но под ней скрывается изогнутая трубка с водой, которая не позволяет канализационным газам проникать в помещение. Особенно важен сифон в многоквартирных домах, где запахи могут переходить из одной квартиры в другую через общую систему.

Если сифон засоряется, в нем начинает скапливаться грязь, волосы и остатки моющих средств. Постепенно это приводит к тому, что вода застаивается, а неприятный запах возвращается. Именно поэтому регулярная чистка сифона — не каприз, а необходимость для поддержания гигиены.

Как правильно разобрать и почистить сифон

Чистка сифона не требует специальных инструментов — достаточно отвертки, щетки и дезинфицирующего средства.

  1. Сначала нужно снять металлическую крышку. Делать это лучше с помощью крестовой отвертки, аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность.

  2. Затем достаются внутренние пробки и вставки. Очень важно запомнить их порядок, чтобы потом без труда собрать конструкцию обратно.

  3. Все извлеченные элементы нужно промыть под проточной водой, используя мягкую щетку и антисептик — например, раствор хлорки или бытовой отбеливатель.

  4. Особое внимание стоит уделить участку вокруг отверстия. Здесь часто появляется ржавчина и осадок, который также нужно удалить.

  5. После этого следует открыть кран и дать воде стечь — так можно проверить, не остались ли внутри препятствия, мешающие свободному току жидкости.

Если вода течет ровно, без бульканья и запаха — значит, сифон очищен правильно. Завершающий этап — установка всех деталей на место и плотное закрытие крышки.

Типичные ошибки при уходе за сифоном

Многие люди совершают одну и ту же ошибку — используют слишком агрессивные химические средства, которые разъедают пластик и уплотнители. Это приводит к утечкам и деформации. Лучше выбирать мягкие, но эффективные составы — например, универсальные дезинфицирующие жидкости для ванной комнаты или раствор пищевой соды с лимонной кислотой.

Еще одна распространенная ошибка — забывать о регулярности. Даже если сифон кажется чистым, внутри может скапливаться невидимый налет, который со временем приведет к неприятному запаху.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование концентрированных кислот.
    Последствие: разрушение пластиковых деталей, протечки.
    Альтернатива: мягкий раствор уксусной кислоты или специализированные гели для сантехники.

  • Ошибка: редкая чистка (реже одного раза в 3 месяца).
    Последствие: стойкий запах, застой воды.
    Альтернатива: регулярная профилактика с помощью горячей воды и дезинфектора.

  • Ошибка: попытка прочистить сифон металлическими предметами.
    Последствие: повреждение корпуса и уплотнителей.
    Альтернатива: использование пластиковых ершиков и силиконовых щеток.

А что если сифон не откручивается

Иногда крышка сифона может "прикипеть" из-за известкового налета или ржавчины. В этом случае не стоит применять силу — можно повредить резьбу. Лучше воспользоваться спреем для удаления извести или смазкой WD-40. Через несколько минут крышка откроется легко.

Если проблема не решается — можно налить в слив горячую воду с содой и оставить на ночь. Это размягчит загрязнение и облегчит разборку.

Плюсы и минусы чистки сифона вручную

Подход Плюсы Минусы
Ручная чистка Безопасно, недорого, позволяет контролировать процесс Требует времени и аккуратности
Использование химических средств Быстро, эффективно при сильных засорах Может повредить материалы, вредно для кожи
Вызов сантехника Гарантированный результат Дополнительные расходы

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом работы подготовьте инструменты: отвертку, перчатки, мягкую щетку и тряпку.

  2. Снимите крышку и внутренние элементы.

  3. Промойте детали теплой водой с антисептиком.

  4. Проверьте проходимость, открыв кран.

  5. Соберите сифон обратно и закрутите крышку.

  6. Для профилактики раз в месяц заливайте в слив кипяток или раствор лимонной кислоты.

Мифы и правда

Миф 1. Если сифон скрыт под ванной, его можно не чистить.
Правда: даже скрытые сифоны собирают грязь и требуют ухода хотя бы дважды в год.

Миф 2. Сифон не нуждается в чистке, если нет запаха.
Правда: запах появляется уже после того, как загрязнение достигло критической точки.

Миф 3. Хлорка уничтожает все бактерии и полностью безопасна.
Правда: она эффективна, но при частом использовании разрушает пластик и уплотнители.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно чистить сифон?
Минимум раз в три месяца, а при частом использовании душа — раз в месяц.

Можно ли прочистить сифон без разбора?
Да, но только при слабых загрязнениях. Для этого подойдут жидкие средства для сантехники или смесь соды и лимонного сока.

Что делать, если запах не исчез после чистки?
Проверить герметичность соединений и убедиться, что внутри сифона есть вода. Если сифон пересыхает, запахи возвращаются.

3 интересных факта о сифонах

  1. Первые сифоны появились во Франции в XVIII веке, и их использовали в фонтанах для создания постоянного потока воды.

  2. Современные модели имеют специальные клапаны, предотвращающие подсос воздуха.

  3. В японских ванных комнатах сифоны оборудуют фильтрами, улавливающими волосы и пыль — это уменьшает риск засоров почти до нуля.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Последние материалы
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио
Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением
Покой под капотом не всегда безвреден: как не дать холостому ходу ускорить износ мотора
Литва рискует нарваться: в Москве намекнули, чем обернётся блокада Калининграда
После скандала с Кехманом: кто теперь будет руководить МХАТ имени Горького
Ванная пахнет бедой: этот забытый элемент портит чистоту быстрее, чем ты думаешь
Исповедь Киры Найтли: как голливудская актриса справлялась с послеродовой депрессией
Без сахара, но со смыслом: как питание по буддийским правилам очищает сознание
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Против сорняков — их же оружием: какие растения вытесняют всю дикость с грядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.