Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На площадке дежурила скорая: как Роман Попов продолжал сниматься, несмотря на рак мозга
Она вытеснила белую классику: новая рубашка, без которой гардероб выглядит устаревшим
Тихий вирусный взрыв на Камчатке: как обычная томография обернулась заражением сотен людей
Молодость не только на лице: антивозрастной ритуал, который спасает руки от дряблости
Нобелевский лауреат в ярости: почему США закрыли перед ним двери
Забудьте про мясо: эти копеечные продукты насыщают на 5 часов и очищают организм
Опасные гости в саду: проверенные способы избавиться от ос раз и навсегда
Хозяева списывают это на лень, а пёс угасает: 5 маркеров старости, которые нельзя игнорировать
Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников

Шуба цела, моль в шоке: простое средство из парка работает без запаха и вреда

5:45
Недвижимость

Моль — это тихий враг нашего гардероба, способный испортить любимое пальто, шерстяной свитер или даже ковёр. Эти крошечные насекомые часто появляются внезапно, и заметить их можно лишь тогда, когда на одежде уже видны характерные дырочки. Но есть природный и совершенно безопасный способ избавиться от моли — обычные каштаны.

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Почему каштаны помогают от моли

Главное оружие каштанов — природное вещество сапонин. Его запах действует на моль отпугивающе, не причиняя вреда людям и животным. При этом защита действует до года, а в отличие от химических средств, каштаны не содержат токсинов. Более того, они помогают и против пищевой моли, которая часто заводится в крупах и муке.

Сапонин выделяется даже из подсушенных плодов, поэтому использовать можно и свежие, и слегка подсохшие каштаны.

Как отличить съедобный каштан от конского

Прежде чем использовать каштаны, важно не перепутать их с съедобными каштанами. Конский каштан имеет блестящую и гладкую кожуру, а внутри — светлую, плотную сердцевину. Его не едят, но именно он обладает нужными свойствами против моли. Съедобные каштаны мягче и имеют более округлую форму с хвостиком сверху.

Как использовать каштаны в доме

Существует несколько проверенных способов применения каштанов для защиты от моли.

  1. В ящиках и шкафах с одеждой. Положите по несколько каштанов в каждый ящик или между сложенными свитерами. Для усиления эффекта можно нарезать каштаны на половинки — аромат станет заметнее.

  2. В карманах верхней одежды. Моль часто заводится именно там, где долго лежат невостребованные вещи. Пара каштанов в каждом кармане — и одежда будет под защитой.

  3. В подвальных и чердачных помещениях. Если вы храните зимние вещи или текстиль на чердаке, разложите каштаны по углам и полкам. В подвале их можно поместить в сетчатые мешочки и подвесить к потолку.

  4. В кухонных шкафчиках. Чтобы предотвратить появление пищевой моли, положите несколько каштанов в мешочки из марли и разместите их рядом с крупами, мукой или макаронами.

Советы шаг за шагом

  1. Соберите каштаны в парке или возле аллеи — лучше всего выбирать зрелые, без трещин.

  2. Промойте их и просушите, чтобы избежать появления плесени.

  3. Разложите плоды по тканевым мешочкам или просто положите в углы ящиков.

  4. Обновляйте каждые 10-12 месяцев, когда аромат начнёт исчезать.

Если хотите усилить эффект, добавьте в мешочек несколько капель эфирного масла лаванды, розмарина или эвкалипта. Эти ароматы моль также не переносит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать каштаны сразу после сбора, не высушив.
    Последствие: они могут заплесневеть и испортить ткань.
    Альтернатива: просушите их при комнатной температуре 5-7 дней.
  • Ошибка: класть каштаны в полиэтиленовые пакеты.
    Последствие: отсутствует вентиляция, образуется конденсат.
    Альтернатива: используйте хлопковые или льняные мешочки.

А что если моль уже завелась?

Если вы заметили признаки присутствия моли — маленькие дырочки в одежде, личинки или тонкие нити на полках — необходимо провести очистку:

  • тщательно вымойте шкафы уксусным раствором;
  • просушите их и положите новые каштаны;
  • вещи, поражённые молью, постирайте или обработайте паром.

После этого каштаны предотвратят повторное появление вредителей.

Плюсы и минусы использования каштанов

Плюсы Минусы
Натуральное средство без химии Требует регулярной замены
Дешево и доступно Не убивает личинок, только отпугивает
Подходит для детских вещей Может потерять запах со временем
Придаёт приятный аромат Нельзя хранить во влажных местах

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно менять каштаны?
Обычно один раз в год. Если запах исчез раньше, добавьте свежие плоды.

Можно ли использовать каштаны из магазина?
Нет, съедобные каштаны не имеют нужного запаха. Используйте конский каштан.

Что лучше — каштаны или лаванда?
Лучше сочетать оба средства: каштаны отпугивают моль длительно, а лаванда придаёт приятный аромат вещам.

Помогают ли каштаны от пищевой моли?
Да, их можно разместить в кладовках, но при сильном заражении нужно также выбросить испорченные продукты и очистить полки.

Мифы и правда

  • Миф: каштаны нужно раскладывать только свежие.
    Правда: подсушенные каштаны работают ничуть не хуже.
  • Миф: каштаны портят одежду.
    Правда: при правильном использовании они безопасны и не оставляют пятен.
  • Миф: моль появляется только летом.
    Правда: личинки моли активны круглый год, особенно в тёплых помещениях.

Интересные факты

  1. В Европе каштаны используют против моли уже более двухсот лет — раньше их клали в сундуки с приданым.

  2. Каштаны содержат вещества, применяемые в косметике для укрепления сосудов и улучшения кровообращения.

  3. В некоторых странах из каштанов делают мыло — именно благодаря тем самым сапонинам, которые не любят моли.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Последние материалы
Опасные гости в саду: проверенные способы избавиться от ос раз и навсегда
Хозяева списывают это на лень, а пёс угасает: 5 маркеров старости, которые нельзя игнорировать
Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников
Выглядит как монстр, а работает как садовник: медведка оказалась не такой уж злодейкой
За роскошью в Болгарию: зачем Пугачёва и Галкин* купили виллу, совершив сделку удаленно
Ключи, салон и статья 228: как обычный водитель попадает в тюрьму из-за чужой закладки
Пора обновить кухню: новое устройство заменяет все — от микроволновки до духовки
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Бернар Арно в тренде: какой неожиданный аксессуар насмешил Ксению Собчак
Эмир Кустурица намерен получить гражданство РФ: что повлияло на решение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.