Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет уюта под кожей: почему зимой важнее защищать, а не питать
Не спешите выбрасывать яичные коробки: из них получается идеальная грядка для моркови
Почему опытные хозяйки кладут лавровый лист в сахарницу: вы этого точно не знали
Вызов законам физики: создана батарея, где потери ускоряют зарядку
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя
Миф, который живёт десятилетиями: вся правда о салате, считающемся опасным для суставов

Тихая революция в вашем доме: новая технология охлаждает стены, а не воздух

5:56
Недвижимость

Жаркое лето становится новой нормой, и без систем охлаждения обойтись всё труднее. Однако традиционные кондиционеры уже не справляются с задачей так эффективно, как хотелось бы: они расходуют много электроэнергии, сушат воздух и требуют постоянного обслуживания.

сияющий потолок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
сияющий потолок

Современные технологии предлагают альтернативу — "сияющий потолок", систему, которая обеспечивает естественное охлаждение помещений и помогает экономить энергию.

Что такое "сияющий потолок"

"Сияющий потолок" представляет собой встроенную климатическую систему, где по тонким трубам, размещённым под потолочной поверхностью, циркулирует охлаждённая вода. Когда тёплый воздух поднимается вверх, он встречается с прохладным потолком, тепло поглощается, и температура в помещении постепенно снижается.

Процесс охлаждения происходит мягко, без сквозняков и резких перепадов температуры. Воздух остаётся свежим, а микроклимат — естественным.

Как работает система

  1. В потолок встраиваются медные или полимерные трубы.

  2. По ним циркулирует холодная вода, создавая равномерное распределение прохлады.

  3. Тёплый воздух, соприкасаясь с охлаждённой поверхностью, отдаёт тепло.

  4. Стены и мебель также слегка охлаждаются, поддерживая комфортную температуру.

Система особенно эффективна в домах с хорошей теплоизоляцией и ровными потолками.

Преимущества "сияющего потолка"

  • снижает энергопотребление примерно на 30 % по сравнению с кондиционерами;

  • поддерживает естественную влажность воздуха, не пересушивая его;

  • не создаёт сквозняков и работает абсолютно бесшумно;

  • не требует очистки фильтров и регулярного обслуживания;

  • не занимает место и полностью скрыта под потолком;

  • совместима с солнечными панелями и другими источниками зелёной энергии.

Система обеспечивает равномерное охлаждение и не вызывает дискомфорта, типичного для потоков холодного воздуха.

Недостатки и окупаемость

Главный минус технологии — высокая стоимость установки. Тем не менее расходы компенсируются снижением потребления электроэнергии уже в течение первых нескольких лет эксплуатации. Монтаж проводится один раз, после чего система практически не требует вмешательства.

Параметр Кондиционер "Сияющий потолок"
Энергопотребление Высокое На 30 % меньше
Уровень шума Средний Отсутствует
Влияние на влажность Снижает Не изменяет
Уход и обслуживание Регулярное Минимальное
Размещение Настенное Встроенное
Стоимость установки Ниже Выше, но окупается

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка кондиционера в небольшом помещении без увлажнителя.
    Последствие: пересушенный воздух, снижение комфорта.
    Альтернатива: система водяного охлаждения или "сияющий потолок".

  • Ошибка: выбор слишком мощного кондиционера.
    Последствие: неравномерное распределение холода и избыточные расходы энергии.
    Альтернатива: потолочное охлаждение с плавной регулировкой температуры.

  • Ошибка: пренебрежение теплоизоляцией.
    Последствие: повышенные теплопотери и перегрев.
    Альтернатива: качественная изоляция стен и потолков перед установкой системы.

Возможности модернизации существующих систем

Если в доме уже установлен кондиционер, технологию можно использовать как дополнение. В жару потолок работает как основное средство охлаждения, а кондиционер включается только при экстремальных температурах. В межсезонье система помогает поддерживать комфорт, снижая нагрузку на электрические приборы.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Экономия электроэнергии Высокая цена установки
Тихая работа Необходим профессиональный монтаж
Отсутствие сквозняков Сложность ремонта при утечке
Совместимость с солнечными панелями Менее эффективна в старых домах
Эстетичность, скрытый монтаж Требует ровного потолка

FAQ

Можно ли использовать систему для отопления?
Да. Если вместо холодной воды подать тёплую, потолок становится источником мягкого обогрева.

Нуждается ли система в частом обслуживании?
Нет. Проверка состояния труб и насоса проводится раз в несколько лет.

Подходит ли технология для квартир?
Подходит. Особенно эффективна в современных домах с хорошей теплоизоляцией.

Мифы и правда

  • Миф: система охлаждает только потолок.
    Правда: температура снижается по всему объёму комнаты за счёт естественного теплообмена.

  • Миф: установка требует капитального ремонта.
    Правда: монтаж возможен при финишной отделке, без глобальных переделок.

  • Миф: технология слишком сложна для частного дома.
    Правда: она адаптируется под любой тип здания, включая квартиры и коттеджи.

Три интересных факта

  1. Подобные системы уже применяются в штаб-квартирах Google и в Европейском парламенте.

  2. Вода в контуре циркулирует при температуре около 16 °C — комфортной даже при длительном контакте.

  3. В сочетании с солнечными панелями можно снизить потребление энергии почти до нуля.

Исторический контекст

  1. Первые прототипы "сияющих потолков" разрабатывались в Германии в 1970-х годах.

  2. В 2010-х технология активно внедрялась в Скандинавии и Канаде в рамках проектов энергоэффективного жилья.

  3. Сегодня такие системы входят в стандарты "умных домов" и используются в экологичном строительстве.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Экономика и бизнес
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя
Миф, который живёт десятилетиями: вся правда о салате, считающемся опасным для суставов
Тихая революция в вашем доме: новая технология охлаждает стены, а не воздух
Это упражнение выглядит легко, но выжимает из мышц максимум — и делает пресс стальным без единого движения
Тысячи рабочих мест — реальность: в Калининградской области создаётся курортный комплекс Белая дюна
Ноты вместо наркоза: как музыка снижает тревожность и делает восстановление легче
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.