Гель для стирки — универсальное средство, которое давно перестало быть исключительно помощником в уходе за одеждой. Его мягкий состав, активное пенообразование и способность справляться с загрязнениями без агрессивных химикатов делают его настоящей находкой для домашнего хозяйства. Эксперты по уборке из американской компании Busy Mom Cleaning отмечают:
"Большинство людей думают, что средства для стирки предназначены только для машины, но небольшое их количество может стать настоящим спасением", — пояснили специалисты компании Busy Mom Cleaning.
Сегодня мы расскажем о семи неожиданных способах, как использовать гель для стирки в быту — от уборки стен до чистки кистей для макияжа.
Современные составы моющих средств позволяют безопасно использовать их в разных помещениях. Гель действует мягко, не повреждая покрытия, и при этом эффективно удаляет загрязнения. Главное правило — всегда разбавлять средство водой и не применять его на поверхностях, чувствительных к химическому воздействию.
|Средство
|Преимущества
|Недостатки
|Гель для стирки
|Подходит для разных поверхностей, легко смывается
|Не подходит для натурального камня
|Универсальные спреи
|Удобны в применении
|Часто содержат спирт, пересушивают
|Мыло и сода
|Эко-дружественные
|Требуют времени и усилий
|Хлорсодержащие средства
|Убивают бактерии
|Повреждают деликатные покрытия
Разведите небольшое количество геля в воде, нанесите на пятно и аккуратно потрите мягкой щёткой или губкой. После этого смойте чистой водой и просушите. Такой метод особенно хорош для следов от еды или напитков.
Для ламината, плитки или винила растворите 1-2 капли геля в литре тёплой воды. Это придаст полу блеск без липкости и неприятного запаха. Подходит также для ежедневной уборки, особенно в помещениях с домашними животными.
Смешайте тёплую воду и немного геля для стирки. Получится мягкий раствор, который безопасно удаляет пятна с обивки. Прежде чем обрабатывать всю поверхность, протестируйте на малозаметном участке, чтобы избежать выцветания ткани.
Если на окрашенных стенах появились отпечатки пальцев или пятна, разведите несколько капель геля в тёплой воде и аккуратно протрите загрязнение. Средство удалит следы без разводов и потери цвета.
В миске с тёплой водой растворите пару капель мягкого геля, опустите кисти и аккуратно промойте. После этого тщательно сполосните их и оставьте сохнуть на воздухе. Такой способ не портит ворс и полностью удаляет косметические остатки.
Гель отлично справляется с жиром и налётом. Разведите несколько капель в бутылке с распылителем, наполненной тёплой водой, и обработайте поверхности. Протрите насухо — и фасады снова будут блестеть.
Если на дорожке у дома осталось пятно масла, посыпьте его стиральным порошком, добавьте немного воды и потрите щёткой. После смойте струёй воды. Метод работает и для пятен на плитке в гараже.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использование геля на мраморе и граните
|Повреждение герметика и потеря блеска
|Средства для натурального камня
|Применение на необработанном дереве
|Потемнение и деформация
|Масло или воск для дерева
|Очистка стекла гелем
|Разводы и мутность
|Средство для зеркал и окон
Эксперты советуют помнить: гель для стирки подходит не для всего. Его нельзя применять там, где требуется антисептический эффект — например, в ванной. Но в остальных случаях он может заменить несколько видов бытовой химии, экономя место и деньги.
|Плюсы
|Минусы
|Экономичность — требуется небольшое количество
|Не подходит для натурального камня
|Мягкое действие, не портит ткани
|Может оставлять следы на стекле
|Универсальность и лёгкий аромат
|Требует разведения
|Доступность и простота использования
|Не обладает антибактериальными свойствами
Выбирайте гипоаллергенные составы без отбеливателей и агрессивных энзимов. Лучше подойдут средства с пометкой "для деликатных тканей".
Нет. В составе капсул концентрированное средство, которое может повредить поверхности и оставить трудноудаляемые следы.
Достаточно 1-2 капель на литр воды. Избыток создаёт лишнюю пену и разводы.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.