Ошибаетесь на пару градусов — и рискуете едой: эксперты назвали идеальные настройки холода

Холодильник есть у всех, но немногие задумываются, насколько точно он настроен. Между тем от температуры внутри зависит не только свежесть продуктов, но и их безопасность. Даже небольшое отклонение в несколько градусов может стать причиной ускоренного порчи или размножения бактерий. Чтобы продлить срок хранения и избежать пищевых рисков, достаточно знать несколько простых правил.
Идеальный диапазон для большинства продуктов — от 0 °C до 4 °C. При этих значениях рост бактерий, включая сальмонеллу, практически останавливается. Уже при 5 °C они начинают размножаться, а при 8-10 °C — достигают пика активности.
Если летом в помещении жарко или холодильник часто открывают, рекомендуется периодически проверять настройки: температура внутри может подниматься, даже если термостат не трогали. И, конечно, никогда не ставьте горячие блюда — они резко повышают общий уровень тепла и заставляют мотор работать на пределе.
"При температуре выше 5 °C срок хранения большинства продуктов сокращается в два раза", — напомнила диетолог Анна Романи.
|Шкала термостата
|Рекомендуемое положение
|Температура внутри
|1 — 5
|3
|≈ 3 °C
|1 — 7
|4
|≈ 3,5 °C
|1 — 10
|6
|≈ 3 — 4 °C
Для старых моделей, где температура обозначена цифрами, помогает "правило 60 %" — выставлять примерно две трети от максимума. Если прибор старше 2002 года, стоит приобрести термометр для холодильников: он даст реальное значение, а не условное.
Даже при идеальной настройке важно, где именно лежат продукты. Внутри холодильника есть разные температурные зоны, и правильное размещение значительно продлевает срок хранения.
Мясо и рыба — нижняя полка, самая холодная часть, около +1 °C.
Молочные продукты — центральная зона, где температура стабильнее.
Фрукты и овощи — нижние выдвижные ящики: там больше влажности.
Готовые блюда — верхние или средние полки, ближе к задней стенке.
Такое распределение предотвращает перекрёстное загрязнение и сохраняет вкус продуктов.
Проверяйте герметичность дверцы. Если резинка неплотно прилегает, температура будет постоянно повышаться.
Очищайте вентиляционные отверстия. Пыль и лёд мешают циркуляции холодного воздуха.
Не перегружайте полки. Воздух должен свободно циркулировать между продуктами.
Регулярно размораживайте морозильник. Лёд снижает эффективность охлаждения.
Храните только охлаждённые блюда. Горячее — главный враг стабильной температуры.
Проводите "инвентаризацию" раз в неделю. Просроченные продукты ускоряют порчу остальных.
Если прибор работает более 10 лет, компрессор может терять мощность, а датчики — точность. В таком случае важно установить внешний цифровой термометр и проверять температуру каждые пару дней. При скачках выше 5 °C стоит задуматься о сервисной диагностике или замене уплотнителя.
|Плюсы
|Минусы
|Точная электронная регулировка
|Высокая цена
|Сенсоры влажности и температуры
|Необходимость стабильного питания
|Система No Frost снижает наледь
|Может пересушивать овощи
|Экономия энергии (класс A++)
|Требует бережного ухода
Какая температура в морозильной камере считается нормой?
Минус 18 °C — оптимум для хранения продуктов до года.
Можно ли хранить хлеб в холодильнике?
Нет, низкие температуры ускоряют черствение — лучше в хлебнице при +18 °C.
Как часто нужно чистить холодильник?
Раз в месяц — с выключением и мягким моющим средством без абразивов.
Миф: чем холоднее, тем лучше.
Правда: при 0 °C многие продукты теряют вкус, а овощи — структуру.
Миф: дверь холодильника самая холодная зона.
Правда: наоборот — она самая тёплая, подходит лишь для соусов и напитков.
Миф: современные модели не нуждаются в проверке температуры.
Правда: даже электронные термостаты иногда дают погрешность 1-2 °C.
Первые бытовые холодильники появились в 1920-х годах и охлаждались аммиаком, требуя постоянного контроля. С 1960-х годов термостаты стали механическими, а в XXI веке — электронными, с точностью до десятых долей градуса. Сегодняшние модели позволяют поддерживать разные зоны холода — но только при правильной настройке.
