Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Призрак с крыльями: существо, которое исчезает на ваших глазах — самая настоящая магия в природе
Фары как будто устали жить: одна мелочь крадёт половину яркости — и вы этого не замечаете
Туризм под санкциями: куда теперь не пускают даже с билетами на руках
1674 километра в час под ногами: тайна движения Земли, которое делает жизнь возможной
Какие ногти и губы: почему Ирина Безрукова назвала творчество Инстасамки примитивным
Как превратить проросший картофель в рекордный урожай — простой приём из старых времён
Хищники без зубов и когтей: они поглощают больше, чем человечество за год — более 800 млн тонн
Прямо под окнами: склад Wildberries может появиться в посёлке Новинки Нижегородской области
Искусство, рождённое на поле битвы: почему летхвей пережил запреты и войны

Он просто стоял и работал — пока не загорелся: ошибка, которую совершают даже осторожные

Недвижимость

В каждом доме есть приборы, которые работают "на фоне" — вроде телевизора, создающего иллюзию присутствия и уюта. Однако эксперты предупреждают: привычка оставлять ТВ включённым часами или сутками способна обернуться настоящим пожаром. Даже современные модели с LED или ЖК-экранами не исключение.

Пожар в английской гостиной
Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожар в английской гостиной

Когда обычная привычка превращается в угрозу

Телевизоры сегодня работают тише, потребляют меньше энергии и кажутся абсолютно безопасными. Но если устройство остаётся включённым без перерыва, особенно без присмотра, риск возгорания возрастает. Главные виновники — перегрев, плохая вентиляция, старые кабели и износ деталей.

"Перегрев — главная причина бытовых возгораний, связанных с электроникой", — отметил инженер-электрик Александр Мельников.

Современные панели действительно выделяют меньше тепла, чем старые кинескопные модели, но длительная работа на максимальной яркости заставляет блок питания и матрицу нагреваться до критических температур. Если рядом находится текстиль, пластик или декоративные элементы, воспламенение может произойти за минуты.

Сравнение: старые и новые телевизоры

Параметр Кинескопные модели LED / ЖК телевизоры
Энергопотребление Высокое Низкое
Температура корпуса До 70 °C 40-50 °C
Риск перегрева Очень высокий Умеренный, но сохраняется
Необходимость вентиляции Средняя Обязательная
Типичные поломки Перегорание кинескопа, искрение Перегрев блока питания, деградация матрицы

Даже новые модели чувствительны к пыли и ограничению вентиляции. Если телевизор стоит в нише, под шкафом или вплотную к стене, охлаждение нарушается.

Советы шаг за шагом: как избежать перегрева и возгорания

  1. Выключайте телевизор, если никто не смотрит. Не используйте его как "фон".

  2. Не оставляйте устройство включённым на ночь или при уходе из дома.

  3. Осмотрите шнур и вилку. Любое потрескивание, потемнение или запах — сигнал для отключения.

  4. Проверьте розетку. Не подключайте телевизор к сетевым фильтрам, перегруженным другими приборами.

  5. Следите за вентиляцией. Между задней стенкой телевизора и стеной должно быть не менее 10 см.

  6. Очищайте корпус от пыли. Засорённые решётки ухудшают охлаждение.

  7. Размещайте ТВ вдали от штор, свечей и батарей.

  8. Используйте качественные стабилизаторы напряжения. Перепады в сети — частая причина коротких замыканий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: телевизор работает весь день "для компании".
    Последствие: перегрев блока питания, риск возгорания.
    Альтернатива: использовать режим сна или таймер автоотключения.

  • Ошибка: установка ТВ вплотную к стене или в нише без вентиляции.
    Последствие: накопление тепла, деформация деталей.
    Альтернатива: обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

  • Ошибка: использование дешёвых удлинителей.
    Последствие: перегрев розетки и плавление изоляции.
    Альтернатива: сертифицированный сетевой фильтр с термозащитой.

  • Ошибка: игнорировать треск или запах гари.
    Последствие: короткое замыкание и пожар.
    Альтернатива: немедленно отключить устройство и вызвать мастера.

А что если…

Если вы используете его как экран для охранной системы или рекламы, установите вентилятор активного охлаждения, таймер автоматического перезапуска и датчик температуры корпуса. Эти недорогие решения предотвращают перегрев даже при длительном включении.

Плюсы и минусы постоянной работы

Плюсы Минусы
Не нужно постоянно включать/выключать устройство Увеличенный расход энергии
Быстрый доступ к контенту Перегрев, сокращение срока службы
Поддержание "фона" в доме Реальный риск возгорания и короткого замыкания

FAQ

Можно ли оставлять телевизор в режиме ожидания?
Да, но при длительном отсутствии дома лучше полностью отключить от сети.

Почему перегрев возникает даже без яркости на максимум?
Блок питания выделяет тепло независимо от изображения — особенно при колебаниях напряжения.

Поможет ли розетка с таймером?
Да, она автоматически выключит питание по заданному расписанию и снизит риск пожара.

Мифы и правда

Миф: современные телевизоры не нагреваются.
Правда: нагрев ниже, чем у старых моделей, но опасен при плохой вентиляции.

Миф: если телевизор новый, можно не волноваться.
Правда: даже новая техника может загореться из-за брака кабеля или перепада напряжения.

Миф: экономия энергии — единственная причина выключать ТВ.
Правда: главное — безопасность: перегрев способен вызвать пожар за минуты.

Три интересных факта

  1. Каждый четвёртый бытовой пожар в мире начинается с электроники, оставленной без присмотра.
  2. Температура задней панели телевизора при непрерывной работе может превышать 60 °C.
  3. Использование стабилизатора продлевает срок службы ТВ в среднем на 30 %.

Исторический контекст

Первые телевизоры с электронно-лучевыми трубками (CRT) грелись настолько, что внутри корпуса могла плавиться изоляция. С появлением плазменных панелей и LED-моделей тепловыделение снизилось, но проблема перегрева никуда не исчезла. Массовые пожары, вызванные замыканием старых БП, в начале 2000-х годов заставили производителей внедрить термоконтроль. Тем не менее даже современная электроника остаётся уязвимой при нарушении условий эксплуатации.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Последние материалы
Он просто стоял и работал — пока не загорелся: ошибка, которую совершают даже осторожные
Как превратить проросший картофель в рекордный урожай — простой приём из старых времён
Хищники без зубов и когтей: они поглощают больше, чем человечество за год — более 800 млн тонн
Прямо под окнами: склад Wildberries может появиться в посёлке Новинки Нижегородской области
Искусство, рождённое на поле битвы: почему летхвей пережил запреты и войны
Пробег, после которого покупка авто превращается в денежную яму: всё решает не одометр, а детали
Формула стойкости: как запустить естественную защиту организма шаг за шагом
Фрукты больше не утонут в выпечке: 1 простой трюк, чтобы пирог был идеальным
Роковой жёлто-синий пакет: почему концерты Акмаля отменили в Казахстане
Железная память Вселенной: метеорит NWA 13202 стал ключом к тайне происхождения Земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.