Не тратьте время на глажку — простые шаги к идеальному постельному белью

5:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глажка — это, пожалуй, одно из самых раздражающих дел в домашнем быту. Многие женщины, стремясь выглядеть безупречно, тратят много времени на утюжку одежды и постельного белья. Однако существует несколько простых способов избежать лишних усилий. В этой статье мы раскроем секреты правильного ухода за бельем, чтобы вы могли сэкономить время и усилия, при этом сохранять вещи в идеальном состоянии.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Постель

1. Правильная загрузка стиральной машины — залог гладкости

Многие, стремясь постирать как можно больше за один раз, перегружают стиральную машину, надеясь, что так процесс пойдет быстрее. Однако это — одна из самых распространенных ошибок. Когда в барабане слишком много вещей, они не могут свободно двигаться, и это приводит к тому, что ткани сильно мнутся. В результате после стирки вам придется проводить дополнительные часы за утюжкой.

Что делать?

Загружайте стиральную машину не более чем на ¾ её объема. Это даст белью пространство для того, чтобы оно не только хорошо постиралось, но и минимизирует образование складок.

2. Стирайте при низких температурах для меньшего мятия

Стирая вещи при высокой температуре, вы, конечно, удаляете загрязнения, но при этом повышаете риск того, что ткани помнутся и потребуют дополнительного ухода. Это особенно важно для постельного белья и деликатных тканей.

Решение?

Стирайте белье при температуре 40°C. Это достаточный режим для большинства тканей, и при таком подходе вещи не будут сильно мяться, что значительно сократит время на глажку. Если у вас есть стиральная машина с режимом "легкое разглаживание", используйте его — это дополнительно облегчит уход.

Совет: не забывайте следить за оборотами отжима. Для постельного белья не стоит превышать 800 оборотов в минуту, иначе ткань сильно помнется.

3. Убираем кондиционер для белья — правда о его вреде

Кондиционер для белья — привычный продукт для многих домохозяек. Но вы знали, что его использование может привести к тому, что ваше белье станет толще и будет сохнуть дольше? Особенно это касается постельного белья, которое требует быстрой сушки.

Альтернатива?

Замените кондиционер натуральными средствами. Уксус, сода или лимонная кислота не только сделают ткань мягкой, но и нейтрализуют неприятные запахи. Эти средства гораздо эффективнее, чем химические кондиционеры, и помогут вам избежать дополнительной глажки.

4. Развешивание белья — ключ к ровным вещам

Даже если вы используете правильную стирку и температуру, одно неправильное развешивание может привести к появлению складок, которые трудно будет разгладить.

Как избежать этого?

После стирки тщательно встряхните каждую вещь. Это поможет расправить ткани, и белье уже будет менее мятым. Важно не забывать правильно развешивать вещи: расправьте все складки, особенно на постельном белье и рубашках, и затем повесьте их на сушилку. Прямо перед этим можно расправить белье на горизонтальной поверхности, чтобы оно не висело в "смятом" состоянии.

Совет: если возможно, сушите белье на свежем воздухе, но старайтесь избегать прямого солнечного света, так как он может повредить ткани.

5. Современные устройства для упрощения ухода

Технологии не стоят на месте, и теперь существует масса устройств, которые могут существенно упростить уход за бельем. Например, стиральные машины с функцией парового отпаривания, которые не только эффективно удаляют загрязнения, но и расправляют складки на тканях.

Что стоит попробовать?

Сушилки с антискользящей технологией также облегчают процесс. Они помогают белью высыхать равномерно, предотвращая образование складок. Выбирая такие устройства, вы значительно сократите время, которое раньше уходило на глажку.

6. Сортировка белья перед стиркой

Кажется, что сортировка белья перед стиркой — это лишняя трата времени, но на самом деле это поможет вам не только сделать стирку более качественной, но и избежать ненужного мятия тканей.

Как правильно сортировать?

Разделяйте белье по типу ткани и цвету. Это поможет избежать перегрузки машины, а также предотвратит повреждение более деликатных тканей, например, шелка или шерсти. Сортировка позволит вам выстирать вещи в нужном режиме и с минимальными последствиями для их формы.

7. Уход за постельным бельем

Постельное белье — это особая категория, за которой стоит следить особенно внимательно. Оно подвергается воздействию пота, масел и других загрязнений, и важно, чтобы оно было не только чистым, но и не мялось.

Что нужно учитывать?

Стирайте постельное белье при температуре 40°C. Это достаточно для того, чтобы удалить загрязнения и сохранить ткань в хорошем состоянии. Использование уксуса или лимонной кислоты вместо кондиционера также поможет сохранить ткани мягкими и свежими.

Секрет: регулярно меняйте постельное белье, это не только важно для гигиены, но и для того, чтобы ваши вещи не теряли форму и не нуждались в лишней глажке.