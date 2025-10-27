Жилищный вопрос решен? Что ждет военных после нового закона о недвижимости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает установить для военнослужащих однократное право на получение жилья или компенсации за его приобретение. Документ опубликован в думской электронной базе и предусматривает изменения в федеральный закон "О статусе военнослужащих".

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суть законопроекта

Законопроект направлен на устранение неопределённостей в вопросах жилищного обеспечения военных, которые ранее уже получали жильё за счёт государства — например, как члены семей других граждан, но при этом продолжают служить.

Теперь предлагается установить чёткое правило: военнослужащий сможет получить жильё от государства только один раз - независимо от того, на каком основании он служит. Исключение составят случаи улучшения жилищных условий, если квартира или дом не соответствуют установленным нормам площади или санитарным требованиям.

Цель инициативы

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на упорядочивание механизмов распределения жилья в армии и оптимизацию расходов федерального бюджета. Таким образом, государство стремится сделать систему более справедливой и прозрачной — чтобы помощь получали именно те военные, кто действительно в ней нуждается.

Кроме того, предлагаемые изменения позволят исключить двойное обеспечение жильём, которое ранее встречалось из-за разночтений в законах и подзаконных актах.

"Проект позволит исключить случаи злоупотреблений и дублирования мер поддержки, а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств", — говорится в пояснительной записке к документу.

Дополнительные законодательные инициативы

Помимо этого, в Госдуме рассматриваются и другие предложения, касающиеся военнослужащих. В частности, 2 октября планировалось внести законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий тем, кто служит в системе противовоздушной обороны (ПВО) и отражает удары противника с воздуха.

Для этого предполагается внести поправки в закон "О ветеранах". Сейчас в нём учтены участники СВО — добровольцы и контрактники, но военные, защищающие страну при помощи авиации, ЗРК и радиолокационных комплексов, не включены в перечень лиц, имеющих право на соответствующий статус.

Значение инициативы

Принятие законопроекта о единовременном праве на жильё позволит привести в единое правовое поле все программы жилищного обеспечения военных, включая накопительно-ипотечную систему, социальные выплаты и предоставление жилья из государственного фонда.

Эксперты отмечают, что при правильной реализации это позволит ускорить процесс распределения жилья, а также снизить административные расходы на его учёт и контроль.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
