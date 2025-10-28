Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ньокки тают во рту: раскройте секрет нежного теста и сливочного соуса с четырьмя видами сыра
Джиган выбрал адвоката: уже назначена дата беседы, которая решит судьбу звёздного брака
Камера ошиблась — а платить всё равно вам: как водителям отбиться от ложных штрафов
От саблезубых монстров до пушистых богинь — тайная история хищников, которые решили остаться с нами
Развязка близко: акционеры определят, получит ли Илон Маск $1 трлн
Андрей Рублёв наконец прервал серию поражений: что стоит за долгожданной победой в Париже
Простуда ушла — усталость осталась: витамины, которые реально возвращают энергию
Эти незаметные ошибки в зале ускоряют износ суставов — вот как тренироваться без травм
Самое медленное существо планеты: зачем природа создала животное, которое ест месяц и почти не моргает

Забудьте про утюг: 3 кубика льда в стиральной машине — и ваши вещи идеально гладкие

Недвижимость

Глажка — одна из самых нелюбимых домашних обязанностей. Даже при наличии современной техники и отпаривателей многим кажется, что это бесконечный процесс. Но оказывается, существует способ вернуть белью аккуратный, ровный вид без утюга - достаточно одного простого трюка с кубиками льда.

Утюг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Утюг

Этот метод уже стал настоящей находкой для тех, кто хочет облегчить себе жизнь и сэкономить время. Вам не понадобится ничего, кроме стиральной машины, льда и немного терпения.

Почему этот способ работает

Секрет кроется в физике: когда лёд попадает в барабан стиральной машины во время цикла сушки или отжима, он постепенно тает, образуя пар. А пар — главный союзник против складок. Он разглаживает ткань изнутри, как мини-отпариватель.

В отличие от традиционной глажки, при которой можно случайно прожечь или пересушить материал, этот способ абсолютно безопасен, утверждает centrum.cz.

Лёд — это идеальный природный отпариватель: при таянии он выделяет мягкий пар, который разглаживает ткань, не повреждая волокна.

Таблица "Сравнение": традиционная глажка и метод с кубиками льда

Критерий Глажка утюгом Кубики льда в стиральной машине
Время 30-60 минут 0 минут после стирки
Энергозатраты Высокие Минимальные
Риск повреждения ткани Есть Нет
Эффект Ровная поверхность Естественное разглаживание
Удобство Требует отдельного процесса Всё происходит во время стирки

Советы шаг за шагом: как использовать лёд при стирке

  1. Подготовьте бельё. Сложите одежду в барабан стиральной машины, не перегружая её. Лучше, если барабан будет заполнен наполовину.

  2. Добавьте лёд. Положите 3-4 кубика поверх вещей. Если стираете плотные ткани (например, хлопок или джинсу), можно добавить до 6 кубиков.

  3. Выберите деликатный режим. Отжим установите на низкой скорости (не выше 600 оборотов), чтобы вещи не мялись от центробежной силы.

  4. Просушите правильно. После окончания стирки сразу достаньте бельё, встряхните и развесьте в сухом, проветриваемом месте.

  5. Дополнительный эффект. Если у вашей машины есть режим "пар" или "антискладка", активируйте его — лёд усилит действие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком холодную воду.
    Последствие: лёд не успевает таять, и пар не образуется.
    Альтернатива: ставьте стирку на тёплую воду (40-60 °C).

  • Ошибка: класть слишком много вещей.
    Последствие: бельё не получает равномерного воздействия пара.
    Альтернатива: уменьшите загрузку барабана до половины объёма.

  • Ошибка: оставлять бельё в барабане после стирки.
    Последствие: появляются складки и затхлый запах.
    Альтернатива: доставайте вещи сразу и встряхивайте.

А что если одежда уже помялась?

Не спешите доставать утюг. Есть несколько способов быстро разгладить ткань:

  • Метод с феном. Слегка смочите одежду пульверизатором и пройдитесь феном с расстояния 20-30 см. Ткань выпрямится за считанные минуты.
  • Душевая кабина. Повесьте одежду в ванной, включите горячую воду — пар разгладит складки естественным образом.
  • Мокрое полотенце. Положите его поверх мятой одежды и оставьте на 10 минут. Волокна немного расправятся.

Таблица "Плюсы и минусы" метода с кубиками льда

Плюсы Минусы
Экономия времени и энергии Работает не со всеми тканями
Безопасно для деликатных вещей Не подходит для плотных курток
Не требует утюга Эффект может быть мягче, чем после глажки
Простота выполнения Нужно сразу вынуть бельё после стирки

Мифы и правда

Миф: лёд может повредить барабан стиральной машины.
Правда: кубики тают быстро и не оказывают механического воздействия.

Миф: метод подходит только для синтетики.
Правда: лёд отлично работает и с хлопком, и с льном — главное, не перегружать барабан.

Миф: вода после таяния льда ухудшает стирку.
Правда: наоборот, пар помогает ткани стать мягче и легче разглаживается.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Можно ли использовать этот метод в сушильной машине?
Да, 2-3 кубика льда во время цикла сушки создадут пар, который разгладит вещи.

Подходит ли трюк для штор и постельного белья?
Да, особенно если использовать режим с высокой температурой и небольшим количеством льда.

Можно ли применять лёд для шерсти и шёлка?
Для деликатных тканей — только на холодных режимах без сильного отжима.

Что делать, если после стирки остались складки?
Включите короткий цикл сушки с одним кубиком льда или воспользуйтесь феном.

Можно ли добавлять ароматизированный лёд?
Нет. Ароматизаторы и красители могут повредить ткани. Используйте только чистую воду.

3 интересных факта

  • При таянии одного кубика льда образуется около 30 мл пара — этого достаточно, чтобы разгладить футболку.
  • Пар, образующийся от льда, мягче, чем у утюга, поэтому не повреждает ткани.
  • Первые советы по использованию льда для разглаживания белья появились в американских журналах 1980-х годов.

Исторический контекст

До появления утюгов с паром хозяйки использовали кастрюли с горячей водой и паровые вёдра для отпаривания одежды. Позже с развитием стиральных машин появились режимы с функцией пара. Сегодня же метод с кубиками льда стал современным, безопасным и экологичным аналогом старинных приёмов — он требует минимум усилий и даёт максимум результата.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Сделка века: Лукойл выставляет на продажу свои международные активы
Забудьте про утюг: 3 кубика льда в стиральной машине — и ваши вещи идеально гладкие
Эти машины живут дольше браков: рейтинг надёжности 2025 лишил интриги — победитель очевиден
Осторожно, ваши данные: 183 млн паролей утекли в сеть — что делать
Каждый упавший волос — следствие сбоя внутри: где искать источник проблемы — в голове или в крови
С виду капризный, а на деле непотопляемый: растение, которое переживёт забывчивого хозяина
Хрустящий кокос, нежная начинка: раскрыт главный секрет домашних конфет — справится даже новичок
Ни один родственник этого не сделал: Слава вытащила гражданского мужа из лап смертельного недуга
Невероятное рядом: Китай открывает дверь в мир будущего, где технологии правят балом
Вы выжимаете максимум, а тело не отвечает? Возможно, виноват не тренер, а этот гормон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.