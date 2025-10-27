Освещение в спальне: 7 нюансов, которые превратят комнату в оазис релакса

Освещение — это не просто способ сделать комнату светлее. Правильно подобранный свет помогает зонировать пространство, создать уют и подчеркнуть стиль интерьера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный интерьер спальни

Дизайнер интерьеров и основатель студии Planirovka Home Яна Кочетова поделилась практическими советами о том, какие светильники стоит использовать в спальне, гостиной и других комнатах, чтобы добиться гармоничного результата.

Свет в спальне: как сделать атмосферу мягкой и комфортной

"Желательно выделять саму спальную зону: кровать и прикроватные тумбы. Самое практичное решение — настенные светильники или бра", — отметила дизайнер Яна Кочетова.

Настенные светильники или бра остаются самыми удобными вариантами для спальни. Они экономят место на прикроватных тумбах и обеспечивают мягкий, направленный свет, не мешающий спящему рядом человеку.

В последние годы в моду вошли подвесные светильники - они создают эффект "парящих огней" и помогают выделить прикроватную зону. Однако дизайнер предупреждает: подвесы сложнее вписать в готовый интерьер, если у вас нет опыта в подборе декора, пишет Газета.Ru.

Где размещать светильники

Оптимальная высота бра и подвесов — 120-160 см от пола .

. Отступ от края кровати — около 60 см .

. Выключатели удобнее располагать на высоте 80-120 см от пола, чтобы включать свет, не вставая с кровати.

Если вы хотите функциональности, Кочетова рекомендует объединить выключатель и двойную розетку с USB-входом в одной рамке возле кровати. Это позволит заряжать гаджеты, не перегружая пространство.

Альтернатива без сверления

"Если нет возможности или желания сверлить стены, чтобы протянуть проводку, существует прекрасная альтернатива — настольные лампы", — добавила дизайнер.

Современные настольные лампы могут выполнять сразу несколько функций: быть источником света, украшением и элементом стиля. Их ассортимент включает модели с регулировкой яркости, сенсорным управлением и сменой температуры света.

Для создания интимной атмосферы Яна советует добавить диодную подсветку пола по периметру спальни или под кроватью, чтобы добиться эффекта "парящей мебели".

Освещение для чтения

Если вы любите читать перед сном, выбирайте светильники с закрытыми плафонами и регулируемым направлением света - их можно направить на книгу, не мешая партнёру.

Для кресла в спальне или гостиной подойдёт торшер с мягким, но ярким светом (мощностью не менее 40 Вт). Он создаст зону уединения и не будет ослеплять.

Типы светильников и их функции

Тип светильника Основное назначение Уровень света Где использовать Настенные бра Зонирование, подсветка кровати Мягкий Спальня, гостиная Подвесы Акцентное освещение Средний Спальня, столовая Торшер Локальный свет для чтения Яркий Гостиная, спальня Трековые системы Подсветка декора и картин Направленный Гостиная, холл Диодная подсветка Атмосферное освещение Рассеянный Спальня, прихожая, кухня

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать слишком яркий потолочный свет в спальне.

Последствие: теряется ощущение уюта, нарушается расслабляющая атмосфера.

Альтернатива: комбинируйте мягкое боковое освещение и тёплый рассеянный свет.

Ошибка: располагать бра слишком высоко.

Последствие: свет попадает в глаза, создавая дискомфорт.

Альтернатива: размещайте на уровне головы сидящего у изголовья.

Ошибка: использовать лампы холодного спектра.

Последствие: пространство кажется "офисным" и неуютным.

Альтернатива: выбирайте лампы с температурой 2700-3000 К (тёплый белый свет).

А что если…

А что если спальня небольшая и места для бра нет? Используйте навесные светильники на гибких кронштейнах - их можно направлять в любую сторону. Или установите подвесы с длинными шнурами, которые опускаются прямо над прикроватной тумбой.

Если в комнате нет возможности подключить светильники к стене, выручат портативные лампы с аккумулятором - их можно ставить куда угодно и заряжать от USB.

Плюсы и минусы основных решений

Решение Плюсы Минусы Настенные бра Экономят место, создают уют Требуется проводка Подвесы Современно и эффектно Сложно вписать в готовый интерьер Настольные лампы Просты в установке Занимают место на тумбе Диодная подсветка Атмосфера и энергоэффективность Не даёт направленного света Торшеры Зонируют пространство Требуют дополнительного места

Освещение других зон

Гостиная

"В гостиной можно сформировать акцентную зону, используя торшер с цветным основанием или ярким абажуром", — пояснила дизайнер.

Чтобы добавить декоративности, можно также поставить светодиодный камин или подсветить картины треками и локальными прожекторами.

Прихожая

Для этой зоны нужен яркий, но естественный свет. Хорошее решение — настенные светильники по бокам зеркала или диодная подсветка мебели, которая делает интерьер современным и удобным.

Кухня и обеденная зона

"В обеденной зоне свет должен миксоваться: верхний — яркий, а боковой — приглушённый", — подчеркнула Кочетова.

Если стол стоит у стены, подойдут бра, а если в центре — подвесы. Их можно подчеркнуть зеркальными панелями, создающими эффект мягкого отражения света.

Рабочую зону кухни обязательно нужно подсветить — особенно плиту, мойку и остров. Для этого лучше использовать точечные или диодные светильники под шкафами.

Мифы и правда

Миф: чем ярче свет, тем лучше интерьер.

Правда: слишком сильное освещение делает комнату холодной. Важно использовать регулируемую яркость.

Миф: все светильники должны быть из одной коллекции.

Правда: микс разных форм и материалов делает интерьер живым и интересным.

Миф: подсветка пола — лишняя деталь.

Правда: она создаёт уют и визуально расширяет пространство.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Как подобрать высоту бра над кроватью?

Ориентируйтесь на уровень глаз сидящего человека — примерно 120-140 см от пола.

Какая мощность ламп оптимальна для спальни?

Для мягкого света — до 25 Вт на бра, до 40 Вт для торшеров.

Можно ли сочетать бра и подвесы в одной комнате?

Да, если их объединяет общий стиль или цвет фурнитуры.

Какая цветовая температура лучше?

Тёплая — 2700-3000 К. Она создаёт атмосферу покоя.

Как выбрать светильник для чтения в кресле?

Выбирайте лампу с регулируемым направлением света и высотой.

3 интересных факта

Первые бра появились во Франции в XVII веке и использовались для свечей.

Современные LED-бра потребляют в 10 раз меньше энергии, чем лампы накаливания.

Подвесы над прикроватными тумбами стали трендом после выставки дизайна в Милане 2019 года.

Исторический контекст

Освещение как часть дизайна начало активно развиваться в XX веке, когда электричество стало доступным каждому. Именно тогда бра и настенные светильники стали символом уюта в спальнях и гостиных. Сегодня дизайнеры рассматривают свет не просто как утилитарную деталь, а как инструмент зонирования и создания настроения.