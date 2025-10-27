Арендный пузырь в Москве начал сдуваться: квартиры стремительно дешевеют к зиме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Недвижимость

К Новому году жители столицы и области могут вздохнуть с облегчением: стоимость аренды жилья, по прогнозам специалистов Циан.Аналитики, снизится на 4-6%. После стремительного роста весной и летом рынок, наконец, начал остывать. Спрос постепенно уходит на спад, а количество свободных квартир увеличивается. Это классическая ситуация конца года, когда активность арендаторов снижается, а собственники вынуждены корректировать ожидания.

"Сейчас эти цифры почти не меняются (колебания в последние три-четыре недели укладываются в узкий 2-3%-й диапазон). Сезон высокого спроса завершен, объем предложения начинает восстанавливаться, в том числе на рынок выходят недорогие лоты", — пояснили эксперты Циан.Аналитики.

По оценкам специалистов, уже с середины сентября средние ставки аренды перестали расти. Активный сезон, пришедшийся на лето, завершился, и это закономерно: часть арендаторов съезжает, студенты заселяются в общежития, а деловая активность снижается до весны.

Почему рынок охлаждается

Главная причина падения цен — сезонность. Осенью и в начале зимы всегда наблюдается спад спроса. Но в этом году на динамику повлияли и другие факторы.

Во-первых, предложение на рынке резко выросло. В аренду вновь начали выставлять квартиры, которые летом продавались, но не нашли покупателей. Во-вторых, выросла конкуренция между арендодателями: в объявлениях всё чаще появляются скидки, бесплатные месяцы проживания и гибкие условия въезда.

К тому же, многие арендаторы в сентябре уже нашли жильё - кто-то переехал ближе к работе, кто-то снял квартиру для ребёнка-студента. Поток новых заявок снижается, а это значит, что у арендодателей остаётся меньше шансов сдавать по прежним, завышенным ценам.

Таблица "Сравнение": динамика рынка аренды

Период Средняя цена за 1-комнатную, ₽ Изменение к предыдущему месяцу
Июль 2025 67 000 +4,8%
Август 2025 69 000 +3,0%
Сентябрь 2025 70 500 +2,2%
Октябрь 2025 70 000 -0,7% (начало снижения)
Ноябрь-декабрь 2025 (прогноз) 66 000-68 000 -4-6%

Как видно, пик роста пришёлся на август. Сейчас рынок находится в фазе коррекции, и это открывает возможности для тех, кто давно планировал переезд.

Советы арендаторам: как поймать выгодное предложение

  1. Ищите жильё в декабре. В преддверии праздников арендодатели становятся более сговорчивыми. В это время можно торговаться и договариваться на лучших условиях.

  2. Не бойтесь просить скидку. Если квартира стоит на сайте больше месяца — у собственника уже "горит" срок сдачи, и шанс получить минус 5-10% весьма реален.

  3. Обратите внимание на вторичный рынок. Владельцы, не продавшие квартиры, часто временно сдают их, поэтому варианты бывают свежие и ухоженные.

  4. Смотрите на новые ЖК. Застройщики активно заселяют дома, и первые арендодатели конкурируют между собой за жильцов.

  5. Проверяйте включённые коммунальные платежи. Некоторые лоты выглядят дешевле, но при этом не включают счета за электричество, интернет или уборку территории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заключить договор аренды без проверки собственника.
    Последствие: риск нарваться на мошенников.
    Альтернатива: проверяйте ЕГРН через "Госуслуги" или сервис Циан. Проверено.

  • Ошибка: соглашаться на аренду без письменного договора.
    Последствие: отсутствие защиты прав арендатора.
    Альтернатива: всегда подписывайте официальный документ, даже если квартира снимается "на короткий срок".

  • Ошибка: платить залог наличными без расписок.
    Последствие: возврат средств может оказаться невозможным.
    Альтернатива: переводите деньги по безналу и сохраняйте квитанции.

А что если рынок продолжит падение?

По мнению специалистов, снижение аренды в ближайшие месяцы не приведёт к обвалу. Скорее, рынок просто "переживает паузу".

"До конца года мы ожидаем снижения ставок (в среднем по рынкам Москвы и Подмосковья — на 4-6% от сегодняшних уровней), в январе-марте — еще на два-четыре процентных пункта. Устойчивый рост возобновится в мае-июне 2026", — заключили в Циан. Аналитике.

Если прогноз подтвердится, весной 2026 года арендная плата начнёт расти вновь. Обычно именно в это время возвращается спрос: начинается деловая активность, открываются стажировки и студенты снова ищут квартиры, как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Таблица "Плюсы и минусы" снижения цен на аренду

Для арендатора Для арендодателя
+ Возможность снять жильё дешевле — Снижение доходности
+ Расширение выбора квартир — Рост конкуренции
+ Возможность торга — Необходимость улучшать качество предложения
— Нестабильность рынка + Возможность удержать надёжных жильцов

FAQ

— Когда лучше снимать квартиру в Москве?
Оптимальное время — ноябрь-декабрь. Спрос падает, арендодатели готовы делать скидки.

— Насколько сильно упадут цены на аренду в 2025 году?
По прогнозу Циан. Аналитики, падение составит 4-6% до конца года и ещё 2-4% в начале 2026-го.

— Что выгоднее: снимать или покупать жильё в ипотеку?
Если планируете жить в квартире менее трёх лет — аренда выгоднее. Ипотека оправдана при долгосрочных планах и стабильном доходе.

— В каких районах дешевле всего снимать квартиру?
Традиционно самые доступные варианты находятся в Зеленограде, Бирюлёво и Бутово. В Подмосковье — в Балашихе, Мытищах и Люберцах.

— Можно ли найти бюджетную аренду в центре?
Да, но придётся искать комнаты или квартиры-студии без ремонта. Средняя цена — 55-60 тысяч рублей в месяц.

Мифы и правда о рынке аренды

Миф: зимой квартиры сдаются дороже.
Правда: наоборот, это время скидок. Многие собственники снижают цену, чтобы не потерять месяцы простоя.

Миф: если снять без договора, можно сэкономить.
Правда: экономия мнимая. Без договора арендатор не защищён от внезапного выселения.

Миф: арендовать жильё напрямую всегда выгоднее.
Правда: посредники берут комиссию, но помогают избежать ошибок с документами и подделками.

3 интересных факта

  1. В Москве на одного арендатора сейчас приходится около 1,8 квартир в открытом доступе — это максимум за последние два года.

  2. Самые популярные форматы жилья — студии и однушки площадью до 35 м².

  3. Средний срок аренды в столице вырос до 11 месяцев, хотя раньше составлял около 8.

Исторический контекст: как менялся рынок аренды

  • 2020 год: из-за пандемии цены на аренду упали почти на 20%.

  • 2021-2022: бурный рост, восстановление деловой активности.

  • 2023: рынок стабилизировался, но к концу года наблюдалась лёгкая коррекция.

  • 2024: рост арендных ставок ускорился — особенно в Москве и Новой Москве.

  • 2025: фаза охлаждения и постепенное выравнивание цен.

Эксперты уверены: несмотря на краткосрочные колебания, рынок остаётся устойчивым. Аренда жилья по-прежнему востребована, особенно в крупных агломерациях, где мобильность населения играет решающую роль. Поэтому нынешнее снижение — не кризис, а шанс арендовать квартиру на выгодных условиях, пока рынок передохнёт перед новым витком роста.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
