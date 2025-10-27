Арендный пузырь в Москве начал сдуваться: квартиры стремительно дешевеют к зиме

К Новому году жители столицы и области могут вздохнуть с облегчением: стоимость аренды жилья, по прогнозам специалистов Циан.Аналитики, снизится на 4-6%. После стремительного роста весной и летом рынок, наконец, начал остывать. Спрос постепенно уходит на спад, а количество свободных квартир увеличивается. Это классическая ситуация конца года, когда активность арендаторов снижается, а собственники вынуждены корректировать ожидания.
"Сейчас эти цифры почти не меняются (колебания в последние три-четыре недели укладываются в узкий 2-3%-й диапазон). Сезон высокого спроса завершен, объем предложения начинает восстанавливаться, в том числе на рынок выходят недорогие лоты", — пояснили эксперты Циан.Аналитики.
По оценкам специалистов, уже с середины сентября средние ставки аренды перестали расти. Активный сезон, пришедшийся на лето, завершился, и это закономерно: часть арендаторов съезжает, студенты заселяются в общежития, а деловая активность снижается до весны.
Главная причина падения цен — сезонность. Осенью и в начале зимы всегда наблюдается спад спроса. Но в этом году на динамику повлияли и другие факторы.
Во-первых, предложение на рынке резко выросло. В аренду вновь начали выставлять квартиры, которые летом продавались, но не нашли покупателей. Во-вторых, выросла конкуренция между арендодателями: в объявлениях всё чаще появляются скидки, бесплатные месяцы проживания и гибкие условия въезда.
К тому же, многие арендаторы в сентябре уже нашли жильё - кто-то переехал ближе к работе, кто-то снял квартиру для ребёнка-студента. Поток новых заявок снижается, а это значит, что у арендодателей остаётся меньше шансов сдавать по прежним, завышенным ценам.
|Период
|Средняя цена за 1-комнатную, ₽
|Изменение к предыдущему месяцу
|Июль 2025
|67 000
|+4,8%
|Август 2025
|69 000
|+3,0%
|Сентябрь 2025
|70 500
|+2,2%
|Октябрь 2025
|70 000
|-0,7% (начало снижения)
|Ноябрь-декабрь 2025 (прогноз)
|66 000-68 000
|-4-6%
Как видно, пик роста пришёлся на август. Сейчас рынок находится в фазе коррекции, и это открывает возможности для тех, кто давно планировал переезд.
Ищите жильё в декабре. В преддверии праздников арендодатели становятся более сговорчивыми. В это время можно торговаться и договариваться на лучших условиях.
Не бойтесь просить скидку. Если квартира стоит на сайте больше месяца — у собственника уже "горит" срок сдачи, и шанс получить минус 5-10% весьма реален.
Обратите внимание на вторичный рынок. Владельцы, не продавшие квартиры, часто временно сдают их, поэтому варианты бывают свежие и ухоженные.
Смотрите на новые ЖК. Застройщики активно заселяют дома, и первые арендодатели конкурируют между собой за жильцов.
Проверяйте включённые коммунальные платежи. Некоторые лоты выглядят дешевле, но при этом не включают счета за электричество, интернет или уборку территории.
Ошибка: заключить договор аренды без проверки собственника.
Последствие: риск нарваться на мошенников.
Альтернатива: проверяйте ЕГРН через "Госуслуги" или сервис Циан. Проверено.
Ошибка: соглашаться на аренду без письменного договора.
Последствие: отсутствие защиты прав арендатора.
Альтернатива: всегда подписывайте официальный документ, даже если квартира снимается "на короткий срок".
Ошибка: платить залог наличными без расписок.
Последствие: возврат средств может оказаться невозможным.
Альтернатива: переводите деньги по безналу и сохраняйте квитанции.
По мнению специалистов, снижение аренды в ближайшие месяцы не приведёт к обвалу. Скорее, рынок просто "переживает паузу".
"До конца года мы ожидаем снижения ставок (в среднем по рынкам Москвы и Подмосковья — на 4-6% от сегодняшних уровней), в январе-марте — еще на два-четыре процентных пункта. Устойчивый рост возобновится в мае-июне 2026", — заключили в Циан. Аналитике.
Если прогноз подтвердится, весной 2026 года арендная плата начнёт расти вновь. Обычно именно в это время возвращается спрос: начинается деловая активность, открываются стажировки и студенты снова ищут квартиры, как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
|Для арендатора
|Для арендодателя
|+ Возможность снять жильё дешевле
|— Снижение доходности
|+ Расширение выбора квартир
|— Рост конкуренции
|+ Возможность торга
|— Необходимость улучшать качество предложения
|— Нестабильность рынка
|+ Возможность удержать надёжных жильцов
— Когда лучше снимать квартиру в Москве?
Оптимальное время — ноябрь-декабрь. Спрос падает, арендодатели готовы делать скидки.
— Насколько сильно упадут цены на аренду в 2025 году?
По прогнозу Циан. Аналитики, падение составит 4-6% до конца года и ещё 2-4% в начале 2026-го.
— Что выгоднее: снимать или покупать жильё в ипотеку?
Если планируете жить в квартире менее трёх лет — аренда выгоднее. Ипотека оправдана при долгосрочных планах и стабильном доходе.
— В каких районах дешевле всего снимать квартиру?
Традиционно самые доступные варианты находятся в Зеленограде, Бирюлёво и Бутово. В Подмосковье — в Балашихе, Мытищах и Люберцах.
— Можно ли найти бюджетную аренду в центре?
Да, но придётся искать комнаты или квартиры-студии без ремонта. Средняя цена — 55-60 тысяч рублей в месяц.
Миф: зимой квартиры сдаются дороже.
Правда: наоборот, это время скидок. Многие собственники снижают цену, чтобы не потерять месяцы простоя.
Миф: если снять без договора, можно сэкономить.
Правда: экономия мнимая. Без договора арендатор не защищён от внезапного выселения.
Миф: арендовать жильё напрямую всегда выгоднее.
Правда: посредники берут комиссию, но помогают избежать ошибок с документами и подделками.
В Москве на одного арендатора сейчас приходится около 1,8 квартир в открытом доступе — это максимум за последние два года.
Самые популярные форматы жилья — студии и однушки площадью до 35 м².
Средний срок аренды в столице вырос до 11 месяцев, хотя раньше составлял около 8.
2020 год: из-за пандемии цены на аренду упали почти на 20%.
2021-2022: бурный рост, восстановление деловой активности.
2023: рынок стабилизировался, но к концу года наблюдалась лёгкая коррекция.
2024: рост арендных ставок ускорился — особенно в Москве и Новой Москве.
2025: фаза охлаждения и постепенное выравнивание цен.
Эксперты уверены: несмотря на краткосрочные колебания, рынок остаётся устойчивым. Аренда жилья по-прежнему востребована, особенно в крупных агломерациях, где мобильность населения играет решающую роль. Поэтому нынешнее снижение — не кризис, а шанс арендовать квартиру на выгодных условиях, пока рынок передохнёт перед новым витком роста.
