Рынок новостроек ждёт потрясение: привычная схема покупки квартир уходит в прошлое с 2026 года

Похоже, государство решило пересмотреть правила, по которым семьи получают льготные ипотечные кредиты. Новые меры направлены на то, чтобы сделать систему более честной и равной для всех, кто мечтает о собственном жилье. Теперь невозможна ситуация, когда один семейный бюджет пользуется сразу несколькими программами господдержки, оставляя других без шансов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пара в помещении

"В результате одни получают по два кредита в качестве поддержки от государства, а кто-то вообще не может получить, потому что есть лимит, заложенный в проекте бюджета. Поэтому больше справедливости будет, больше людей смогут воспользоваться этим правом", — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Почему решили пересмотреть систему

Долгое время существовала схема, по которой члены одной семьи могли брать несколько льготных ипотек. Один оформлял кредит на себя, другой — на супруга или родственника. Формально всё выглядело законно, но по сути это создавало неравенство. Пока одни семьи пользовались сразу двумя или даже тремя программами поддержки, другие не могли получить ни одной — бюджетные лимиты просто заканчивались, как сообщает URA.RU.

По словам Аксакова, подобная практика позволяла некоторым использовать государственные субсидии как инструмент заработка. Люди покупали несколько квартир, часть из которых перепродавали. Новые поправки должны исключить такие возможности и направить помощь действительно нуждающимся.

Что изменится с 1 февраля 2026 года

Минфин уже подготовил документ, в котором прописан ключевой пункт: одной семье можно будет оформить только один льготный ипотечный кредит. Это касается всех программ с пониженной ставкой, включая "семейную ипотеку" и "льготную ипотеку для новостроек".

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2026 года, что даст время банкам, застройщикам и гражданам подготовиться. Тем, кто уже успел взять несколько таких кредитов, беспокоиться не стоит — закон не будет иметь обратной силы.

"Они продолжают работать… Закон обратной силы не имеет", — пояснил Аксаков.

Сравнение: раньше и теперь

Параметр До реформы После реформы Количество льготных ипотек на семью Без ограничений (иногда 2-3 кредита) Только один льготный кредит Возможность перепродажи жилья Не ограничена Контроль ужесточается Вероятность одобрения ипотеки новыми заемщиками Низкая (из-за исчерпания бюджета) Выше, доступность увеличится Поддержка государства Неравномерная Равномерное распределение субсидий

Как оформить льготную ипотеку: пошаговая инструкция

Проверить, подходит ли семья под одну из госпрограмм (например, наличие ребёнка, возраст заемщиков, регион). Подготовить документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, справки о доходах. Подать заявку в банк, участвующий в программе. Дождаться одобрения и выбрать подходящую квартиру (в новостройке или у застройщика). Заключить договор и оформить право собственности.

Совет: если семья уже имеет действующую ипотеку, а в планах — покупка второй недвижимости, стоит рассмотреть рыночные ипотечные предложения. Иногда коммерческие ставки становятся выгоднее, особенно при скидках от застройщиков.

Ошибки при оформлении ипотеки и как их избежать

Ошибка: попытка оформить второй льготный кредит на имя родственника.

Последствие: отказ и внесение данных в реестр нарушителей.

Альтернатива: использовать обычную ипотеку с индивидуальными условиями от банка.

Ошибка: подача заявки на льготную программу без подтверждения права (например, без свидетельства о рождении ребёнка).

Последствие: задержка рассмотрения заявки.

Альтернатива: заранее собрать все документы и проверить соответствие требованиям.

Ошибка: не сравнить предложения банков.

Последствие: переплата по процентам.

Альтернатива: воспользоваться ипотечным калькулятором или сервисом подбора ставок.

А что если семья уже имеет два кредита?

Для тех, кто воспользовался старой системой, ничего не изменится — их договоры сохраняются. Государство не намерено пересматривать уже оформленные льготные кредиты. Но при обращении за новым займом действовать будут уже обновлённые правила.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Честное распределение господдержки Семьи, планировавшие покупку второй квартиры, столкнутся с ограничениями Рост шансов на одобрение ипотеки для новых семей Возможно, снижение активности на рынке новостроек Сокращение спекуляций на рынке жилья Потребуется больше времени на адаптацию участников программы

Часто задаваемые вопросы

1. Как узнать, подпадает ли моя семья под программу льготной ипотеки?

Проверить можно на сайте Минфина или через портал "Госуслуги", где указаны критерии и список банков-участников.

2. Можно ли оформить льготную ипотеку на вторичное жильё?

Как правило, программы распространяются только на новостройки. Исключения возможны для семей с детьми, если предусмотрено региональными мерами поддержки.

3. Что делать, если ставка по текущему кредиту выше льготной?

Можно подать заявку на рефинансирование — некоторые банки предлагают пересмотр условий при наличии господдержки.

Мифы и правда

Миф: теперь льготную ипотеку отменят совсем.

Правда: программа сохраняется, но становится адресной — помощь получат те, кто действительно в ней нуждается.

Миф: старые кредиты аннулируют.

Правда: действующие договоры продолжают работать на прежних условиях.

Миф: из-за новых правил цены на жильё резко вырастут.

Правда: аналитики прогнозируют стабилизацию рынка, а не скачок цен.

Исторический контекст

Программы господдержки ипотечных заемщиков действуют в России с 2015 года. Они появились как антикризисная мера, чтобы поддержать строительную отрасль и сделать жильё доступнее. Семейная ипотека стартовала в 2018 году, и за несколько лет более миллиона семей смогли улучшить жилищные условия. Однако со временем появились лазейки, позволявшие отдельным категориям граждан получать двойные выгоды. Именно для устранения этих перекосов и разработаны новые поправки.

3 интересных факта о льготной ипотеке

Средняя ставка по льготным программам сегодня составляет около 6%, тогда как рыночная — около 14%. На поддержку программ ежегодно выделяется свыше 500 млрд рублей. Более 80% новых квартир в крупных городах в 2024–2025 годах покупались именно по льготным ипотекам.