Пять оттенков, которые решают судьбу вашего настроения — советы для тех, кто делает ремонт впервые

Цвет — это основа любого интерьера. Он задаёт настроение, формирует ощущение комфорта и напрямую влияет на психологическое состояние человека. Именно поэтому дизайнеры советуют подбирать оттенки не только "по вкусу", но и с пониманием того, как они воздействуют на восприятие пространства.
Каждый оттенок по-своему воздействует на эмоции. Понимание этих эффектов помогает создать гармоничную атмосферу, особенно если опыта в оформлении интерьеров пока немного.
Зелёный считается самым естественным и расслабляющим. Он ассоциируется с природой, снижает тревожность, помогает восстановиться после стрессов и сконцентрироваться.
Лучше всего зелёный использовать в гостиной, кабинете или детской. Мягкие тона (фисташковый, мятный, шалфейный) создают уют и спокойствие, а насыщенные — добавляют глубины интерьеру.
Синий помогает успокоиться и восстановить внутреннее равновесие. В спальне или ванной он создаёт ощущение прохлады и свежести, в кабинете — повышает концентрацию.
Но дизайнеры предупреждают: избыток синего способен сделать атмосферу холодной и даже подавляющей. Чтобы этого избежать, его комбинируют с белым, кремовым, песочным или золотистым.
Тёплые жёлтые оттенки заряжают энергией, стимулируют к действию и поднимают настроение. Поэтому жёлтый идеально подходит для кухни, кабинета и детской игровой зоны.
Однако в спальне он может мешать расслаблению. Оптимальное решение — использовать его дозированно: в текстиле, декоре или акцентной стене.
Фиолетовый объединяет энергию красного и спокойствие синего. Он вдохновляет и пробуждает воображение, поэтому особенно любим художниками и дизайнерами.
Подходит для творческих студий, гостиных и спален подростков. Но избыток этого цвета способен вызывать усталость. Лучше ограничиться деталями — например, подушками, креслом или ковром.
Серый — универсальный цвет, который объединяет противоположности. Он успокаивает, помогает сосредоточиться и прекрасно сочетается с любыми акцентами.
Особенно хорош в современных интерьерах — скандинавском, минималистичном или лофтовом стиле. Чтобы комната не выглядела уныло, серый дополняют теплыми бежевыми, древесными или терракотовыми элементами.
Ошибка: использовать только один цвет.
Последствие: интерьер кажется "плоским".
Альтернатива: сочетание 2-3 оттенков с акцентами в текстиле и декоре.
Ошибка: выбирать слишком яркие тона для всех стен.
Последствие: усталость глаз и ощущение беспорядка.
Альтернатива: сделать ярким только один участок — например, изголовье кровати или нишу.
Ошибка: не учитывать естественное освещение.
Последствие: цвета искажаются, помещение выглядит темнее.
Альтернатива: в северных комнатах использовать тёплые оттенки, в южных — прохладные.
|Основной цвет
|Лучшие сочетания
|Где использовать
|Зелёный
|Белый, бежевый, древесный
|Кабинет, гостиная
|Синий
|Песочный, серый, кремовый
|Спальня, ванная
|Жёлтый
|Серый, белый, голубой
|Кухня, рабочее место
|Фиолетовый
|Белый, серебристый, графит
|Гостиная, студия
|Серый
|Пастельные тона, дерево, металл
|Любые помещения
Используйте цветовое колесо — инструмент, который помогает находить гармоничные сочетания. Если не уверены, выбирайте природные оттенки: бежевый, серо-зеленый, голубой, терракотовый. Они редко выглядят неудачно.
|Цвет
|Плюсы
|Минусы
|Зелёный
|Успокаивает, универсален
|Может казаться скучным без акцентов
|Синий
|Расслабляет, освежает
|При избытке делает интерьер холодным
|Жёлтый
|Заряжает энергией
|Утомляет в больших количествах
|Фиолетовый
|Вдохновляет, оригинален
|Быстро надоедает
|Серый
|Элегантен, сочетается с любым цветом
|При переизбытке кажется мрачным
Светлые оттенки — белый, бежевый, нежно-голубой. Они визуально увеличивают пространство.
Спокойные — серый, сине-зелёный, пастельный розовый или лавандовый.
Используйте декоративные подушки, картины и ковры контрастных оттенков.
