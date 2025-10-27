Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кожа под глазами скажет вам спасибо: секреты борьбы с темными кругами
Не алюминий опасен, а дезинформация: как мода на безалюминиевые дезодоранты запутала людей
Старый русский снаряд — новый фитнес-хит: как гиря прокачивает всё тело за 30 минут
Новая соседка Земли: суперземля GJ 251c может стать первым подтверждением внеземной жизни
Богатство под прицелом: ключевая битва за бюджет Франции в разгаре
Ежемалина — гибрид, который переписал историю ягод: вкус, урожай и сила двух миров
Самойлова и Джиган снова вместе? Почему звёздную пару заподозрили в пиаре на фоне развода
Рога длиной в два с половиной метра: что скрывают самые загадочные коровы планеты
Осень требует тепла изнутри: какие напитки помогают не болеть и сохраняют энергию до весны

Дом задышит — и вы вместе с ним: вещи, которые крадут воздух, свет и энергию квартиры

4:45
Недвижимость

Даже самый стильный интерьер теряет привлекательность, если в нём слишком много вещей. Избыточные предметы не только мешают уборке, но и создают ощущение хаоса. Дизайнеры уверены: чтобы квартира задышала свободой, достаточно избавиться от нескольких категорий "скрытого мусора".

Интерьер квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер квартиры

Неработающая техника

Самый очевидный источник беспорядка — неработающие электроприборы и устаревшие гаджеты. Телефоны с разбитым экраном, старые утюги, пылесосы или кухонные комбайны, которые "ждут ремонта", годами занимают полки и антресоли.

По словам специалистов, техника, которой не пользовались более года, вряд ли снова пригодится. Лучше сдать её в пункт приёма электроотходов или передать на переработку.

Переполненные книжные полки

Книги — украшение дома, но только в разумных пределах. Бумажные издания создают уют, однако перегруженные шкафы утяжеляют интерьер.

Если половина полок занята изданиями, которые вы не открывали годами, пришло время расстаться с ними. Часть можно отдать в библиотеку, обменять или подарить.

Бумажный архив

Чеки, квитанции, инструкции, старые договоры — весь этот "бумажный след" способен за считанные месяцы превратить стол в хаос. Сегодня всё можно перевести в электронный формат: от счетов ЖКХ до гарантийных талонов.

Отсканируйте важные документы, остальное утилизируйте. Это не только освободит место, но и упростит поиск нужных бумаг.

Остатки стройматериалов

После ремонта часто остаются банки краски, куски обоев, цемент и плитка. С одной стороны, жалко выбросить — "вдруг пригодится". С другой, эти вещи пылятся годами, делая квартиру неопрятной.

Хранить можно только небольшие образцы для подбора цвета или замены повреждённой плитки. Всё остальное — в гараж, кладовку или на дачу.

Избыточная посуда

Сервизы, подарочные наборы и бесконечные чашки — классическая причина захламления кухни. Часто хозяйки хранят посуду "на случай гостей", но этот случай так и не наступает.

Лучшее решение — оставить один повседневный комплект и один праздничный. Остальное можно передать тем, кто действительно будет этим пользоваться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить сломанную технику.
    Последствие: ощущение беспорядка и потеря пространства.
    Альтернатива: утилизация или ремонт с последующей продажей.

  • Ошибка: держать старые чеки и квитанции.
    Последствие: захламлённые столы и полки.
    Альтернатива: переход на электронные документы.

  • Ошибка: собирать лишнюю посуду.
    Последствие: загромождённые шкафы.
    Альтернатива: оставить минимальный набор и отдать лишнее.

Как выглядит квартира до и после расхламления

Состояние Ощущение пространства Уровень уюта Время на уборку
До Тесно, визуальный шум Средний Долгое
После Просторно, воздух и свет Повышается Минимум усилий

Советы шаг за шагом

  • Начните с одного шкафа или полки.
  • Отложите вещи, которыми не пользовались более 12 месяцев.
  • Разделите всё на три категории: оставить, отдать, выбросить.
  • Введите правило: "одна новая вещь — одна старая уходит".
  • Используйте прозрачные контейнеры для хранения действительно нужных предметов.

Мифы и правда

  • Миф: всё может пригодиться.
    Правда: 80% "запасов" так и не используются.
  • Миф: книги нельзя выбрасывать.
    Правда: можно подарить их библиотеке или обменять на буккроссинге.
  • Миф: порядок зависит от площади квартиры.
    Правда: беспорядок возникает не из-за метража, а из-за привычек.

Три интересных факта

  • Исследования показывают, что захламлённое пространство повышает уровень стресса на 30%.
  • После расхламления у людей улучшается сон и концентрация внимания.
  • Попытка хранить "на чёрный день" редко помогает — большинство таких вещей не используется вовсе.

Исторический контекст

  • Первые идеи минимализма в быту появились в Японии в XVII веке.
  • В 1980-х концепцию "чистого пространства" популяризировал дизайнер Сигэру Бан.
  • Сегодня тренд на осознанное потребление и отказ от лишнего — один из главных принципов экологичного образа жизни.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром

Осенний посев алиссума способен превратить обычный участок в белоснежное поле уже к маю. Простая технология без полива и хлопот — и сад зацветает сам.

Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Последние материалы
Избыточный вес — не единственная причина второго подбородка: узнайте, что еще влияет
Цены растут, кошельки худеют: как россияне адаптируются к новой реальности
История под фундаментом: археологи обнаружили кладбище домонгольской Руси
Микроскопические монстры рядом: кто прячется под вашей кожей и как их распознать
Машина тормозит сама? Водители недооценивают приём, который спасает тормоза и кошелёк
Необычный способ, который переворачивает всё: морковь растёт ровной и сладкой без усилий
Нежное тесто, тающий творог: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Секрет медвежьего сна: почему одни роют, другие прячутся, а третьи строят пентхаус в сугробе
Мария Кожевникова мечтает о пятом ребенке: как перенёсшая онкологию подруга вдохновила актрису
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.