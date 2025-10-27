Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус 10 лет за одно окрашивание: цвета волос, которые визуально омолаживают лицо
Всего три команды превратят кошку в идеал: как добиться послушания без крика и наказаний
Кожа бледнеет, сердце бьётся чаще: как дефицит железа медленно выключает жизнь изнутри
Гости уже звонят в дверь: десерт ресторанного уровня, который готовится всего за час
Идеальный климат и спокойная жизнь: 3 страны для пенсионеров, которые любят солнце
Возвратные заморозки — не приговор: приёмы, которые оживляют даже обмороженные грядки
Василиса Володина раскрыла тайну: какие знаки зодиака получат билет на удачу в 2026 году
Футбольный бог поможет: защитник Крыльев Советов назвал главное условие победы в РПЛ
Марс в крови человека: загадочные наноны связывают внеземную жизнь с нашими болезнями

Пушистый хаос под контролем: секреты клинеров для тех, кто живёт с хвостатыми друзьями

1:44
Недвижимость

Жизнь с питомцем — это тепло, уют и радость, но и постоянная уборка. Шерсть, следы лап, запахи — всё это не повод жертвовать чистотой. Эксперты по клинингу делятся простыми и эффективными способами, которые помогут содержать дом в идеальном порядке, даже если в нём живут пушистые непоседы.

Кошка линяет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка линяет

Цеолит против запаха

Ты, возможно, слышала о цеолите как о дачном удобрении, но этот минерал обладает ещё одним удивительным свойством — он нейтрализует запахи. Химик Алексис Рочестер объясняет, что цеолит безопасен для людей и животных и прекрасно справляется даже с сильным запахом аммиака. Положи несколько камней в кошачий лоток — и неприятный аромат исчезнет безо всяких спреев.

Бандана как фильтр чистоты

Милые собачьи банданы — не только модный аксессуар, но и практичный инструмент. Как отмечает клинер Алисия Соколовски, ткань на шее улавливает слюну, предотвращая образование пятен на груди питомца и мебели. Особенно полезны банданы для пород, склонных к обильному слюноотделению: боксеры, бульдоги, сенбернары и доги.

Не спеши вытирать следы лап

Грязные отпечатки на полу после прогулки? Не торопись хвататься за тряпку. Алисия Соколовски советует дать грязи высохнуть — тогда она легко сметается щёткой, а остатки можно убрать пылесосом. Если же начать оттирать сразу, получится только размазать грязь и сделать пятна заметнее.

Сода спасёт ковёр и диван

Если ковёр или мебель начали неприятно пахнуть, попробуй пищевую соду. Просто посыпь поверхность, подожди полчаса, а затем убери порошок пылесосом. Для лёгкого аромата добавь пару капель эфирного масла. Это простой и безопасный способ очистить ткани без химии.

Липкий валик — твой лучший друг

Шерсть на одежде и мебели — главная проблема владельцев животных. Лучше держать липкие валики в разных комнатах, чтобы всегда можно было быстро собрать волоски. Они особенно удобны для диванов, пледов и одежды, где пылесос бесполезен.

Резиновые перчатки вместо щётки

"Если валик не справляется, наденьте резиновую перчатку, слегка смочи и проведи по поверхности — шерсть соберётся мгновенно", — советует руководитель отдела франчайзинга клининговой компании Кэти Кохун.

Метод подходит для мебели, штор и даже автомобильных сидений. После уборки просто ополосни перчатку — и она снова готова к работе.

Пересмотри игрушки и аксессуары

Постоянное накопление мячиков, канатов и косточек создаёт хаос. Специалисты советуют раз в неделю проводить ревизию игрушек: выбрасывай повреждённые, мой те, что можно постирать, и дезинфицируй их раствором уксуса или мягкого антисептика. Это снизит количество пыли и бактерий.

Пакеты для лотка — меньше мороки

Чтобы облегчить чистку кошачьего туалета, используй специальные пакеты-вкладыши. Они плотно прилегают к стенкам, не рвутся от когтей и позволяют убирать наполнитель за считанные секунды. Если таких нет, можно подложить обычный плотный мусорный пакет, но лучше выбирать прочные варианты без запаха.

Чехлы — защита мебели

"Чехлы — самое простое средство сохранить диваны и кресла в чистоте", — говорит Алисия Соколовски.

Тканевые накидки защищают обивку от шерсти и запаха, а стираются за считанные минуты. Выбирай модели из плотной ткани, устойчивой к когтям.

Уксус и сода против пятен

Если питомец оставил "сюрприз" на ковре, приготовь домашний очиститель: смешай 150 мл воды и 50 мл белого уксуса, распыли на пятно и оставь на 15 минут. После этого промокни салфеткой. Для усиления эффекта посыпь место содой и собери пылесосом. Такой способ безопасен и быстро устраняет запах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать сильные химические спреи рядом с животными.
    Последствие: раздражение дыхательных путей у питомцев.
    Альтернатива: применять натуральные средства — уксус, соду, лимон.

  • Ошибка: стирать игрушки в слишком горячей воде.
    Последствие: деформация и потеря формы.
    Альтернатива: выбирать деликатный режим при 40 °C.

  • Ошибка: использовать один валик для всего.
    Последствие: быстрое засорение и снижение эффективности.
    Альтернатива: держать несколько валиков — для мебели, одежды и машины.

А что если…

Если запах в квартире не исчезает, несмотря на уборку, стоит проверить вентиляцию и состояние коврового покрытия. Часто источником становится подложка ковра, где оседают частицы шерсти и пыль. В этом случае поможет профессиональная чистка парогенератором или вызов клининговой службы.

Сравнение: традиционные и современные методы уборки

Параметр Старые методы Новые решения
Средства уксус, сода, тряпки цеолит, спреи, пароочистители
Результат кратковременный долговременный
Безопасность иногда раздражают питомцев гипоаллергенно и экологично
Сложность требует больше времени быстрая уборка

FAQ

Как убрать шерсть с ковра без пылесоса?
используй резиновую перчатку или щётку с прорезиненной поверхностью.

Как устранить запах из лотка без химии?
поможет цеолит или сода с несколькими каплями эфирного масла.

Можно ли стирать чехлы от мебели в машинке?
да, большинство современных чехлов рассчитаны на машинную стирку при 30-40 °C.

Что делать с шерстью, которая летает по комнате?
установи воздухоочиститель с фильтром HEPA — он задерживает до 99 % мелких частиц.

Как защитить мебель от когтей кошки?
используй плотные чехлы или защитные накладки на углы диванов.

Мифы и правда

Миф: запах животных невозможно убрать без дезодорантов.
Правда: натуральные средства вроде соды и цеолита прекрасно нейтрализуют запахи.

Миф: шерсть можно убрать только пылесосом.
Правда: влажная перчатка собирает волоски не хуже техники.

Миф: частая уборка раздражает питомцев.
Правда: регулярная чистка, наоборот, снижает аллергию и стресс у животных.

Три интересных факта

  1. Шерсть кошки способна впитывать запахи быстрее, чем ткань — поэтому чистка питомца напрямую влияет на аромат в доме.

  2. Пищевая сода нейтрализует запахи, поглощая кислоты и щёлочи, а не просто маскируя их.

  3. Цеолит используется на космических станциях NASA для очистки воздуха — и теперь помогает содержать кошачьи лотки в чистоте.

Исторический контекст

Первые советы по уборке после домашних животных появились ещё в XIX веке — хозяйки использовали песок, золу и уксус. В 1970-х появились липкие ролики, а позже — нейтрализаторы запаха и моющие пылесосы. Сегодня владельцы питомцев выбирают экологичные средства: цеолит, эфирные масла и многоразовые чехлы. Технологии меняются, но цель одна — сохранить чистоту и комфорт в доме, где живут хвостатые друзья.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Она знает, когда вы устали и где притормозить: автомобиль превращается в цифрового напарника
Курорт, где можно услышать, как звучит тишина
Открыли окно — получили болото: как привычное проветривание делает квартиру влажной
Сентябрьский шопинг на 410 млрд: какие марки авто выбирали россияне
Шеф-повара раскрыли секрет: готовим баклажаны с мягким вкусом без грамма лишнего масла
Хотели укрепить иммунитет — получили интоксикацию: как мода на БАДы превращается в риск для здоровья
Возвращение призрака Азова: исчезнувшая рыба снова напомнила о себе спустя 70 лет
От вымерших гигантов до живых идей: как мамонты, славяне и мозг связаны одной эволюцией
Анна Хилькевич с дочкой погрузились в будущее: что их поразило в музее в Дубае
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.