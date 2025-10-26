Радиатор, который стал арт-объектом: 10 моделей, мимо которых невозможно пройти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Недвижимость

Современные радиаторы перестали быть просто "батареями" под подоконником. Сегодня они — часть дизайна, способ подчеркнуть стиль интерьера и добавить дому индивидуальности. Больше не нужно прятать их за шторами: дизайнерские модели выглядят эффектно, при этом отлично справляются с обогревом. Топ-10 радиаторов, которые совмещают эстетику и функциональность.

Дизайнерские радиаторы в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дизайнерские радиаторы в интерьере

Royal Thermo Pianoforte — технология и элегантность

Биметаллический радиатор с чередующимися наклонными секциями не только красиво выглядит, но и повышает теплоотдачу на 5 %. Специальное нанопокрытие защищает от коррозии даже в помещениях с высокой влажностью.
Доступен в белом, серебристом и графитовом цветах.

  • Плюсы: долговечность, устойчивость к перепадам давления, быстрый нагрев.
  • Цена: от 9600 ₽ за 10 секций.

Irsap Tesi — итальянская выразительность

Яркий стальной радиатор, созданный для централизованных систем с давлением до 15 атм. Выполнен методом лазерной сварки, имеет идеально гладкую поверхность.
Комплектуется всеми элементами, включая вентиль и крепления в цвет корпуса.

  • Плюсы: выдерживает высокое давление, 20-летняя гарантия, стильные цвета.
  • Цена: около 35 000 ₽.

Rifar Tubog — лаконичность и прочность

Российский радиатор из гладких стальных труб без рёбер, рассчитанный на 16 бар давления. Металл толщиной 1,6 мм делает его вдвое прочнее европейского стандарта.

  • Плюсы: легко очищается, не боится гидроударов, служит до 25 лет.
  • Цена: примерно 24 500 ₽.

Rifar Monolit — для любителей минимализма

Монолитный корпус без стыков и зазоров идеально впишется в интерьер в стиле хай-тек или лофт. Радиатор выдерживает давление до 30 бар и отличается высокой теплоотдачей.

  • Плюсы: надёжность, устойчивость к перепадам, современный дизайн.
  • Цена: около 20 700 ₽.

Соло В (KZTO) — компактный универсал

Элегантная трубчатая модель с глубиной всего 45 мм. Доступны вертикальные и горизонтальные варианты, настенный и напольный монтаж, покраска в любой цвет по RAL.

  • Плюсы: экономит место, универсальное подключение, подходит для комнат с панорамными окнами.
  • Цена: от 15 000 ₽.

КЗТО РС 2-1750 — функциональный акцент

Стальной вертикальный радиатор с лаконичным дизайном и возможностью индивидуальной окраски в 70 цветов. Совместим с любыми трубами и системами.

  • Плюсы: выдерживает 15 атм, гибкие варианты подключения, эстетика минимализма.
  • Цена: около 16 700 ₽.

WARMMET Luxe 60 V — геометрия и мощность

Радиатор с прямоугольными трубчатыми секциями из прочной стали нового поколения. Обеспечивает теплоотдачу выше на 7-9 % по сравнению с аналогами.

  • Плюсы: высокая стойкость к коррозии, подходит для интерьеров в стиле лофт и хай-тек.
  • Цена: от 15 400 ₽.

Loten 76 Z — смелый дизайн и надёжность

Необычные изогнутые секции создают динамичный образ. Радиатор выдерживает температуру до 130 °C и давление 16 атм.

  • Плюсы: 30-летний срок службы, универсальное подключение, выбор цвета.
  • Цена: около 25 800 ₽.

RETROstyle Preston — дань классике

Чугунная модель, созданная по технологии прошлого века, но адаптированная к современным системам отопления. Идеальна для интерьеров в стиле ретро или ар-деко.

  • Плюсы: долговечность, высокая теплоёмкость, выразительная форма.
  • Цена: от 7800 ₽ за секцию.

HeatWave Floreal — орнамент и металл

Биметаллический радиатор с декоративной поверхностью под старинный чугун. При этом внутри — прочная сталь, выдерживающая 16 атм.

  • Плюсы: компактность, мощность 120 Вт на секцию, гибкое подключение.
  • Цена: около 40 600 ₽.

Как выбрать дизайнерский радиатор

Перед покупкой учитывайте не только внешний вид, но и технические параметры.

Критерий Что учитывать Рекомендации
Материал Сталь, алюминий, биметалл, чугун Для квартир — биметалл, для частных домов — сталь или алюминий
Давление Совместимость с системой отопления Для централизованных систем — от 10 до 30 атм
Теплоотдача Количество секций и мощность На 10 м² нужно примерно 1 кВт
Температура Максимальная рабочая Биметалл — до 130 °C, алюминий — до 120 °C
Монтаж Настенный или напольный Для лёгких стен выбирайте напольные модели

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка радиатора без учёта давления системы.
    Последствие: возможны протечки.
    Альтернатива: выбирайте биметаллические модели для многоэтажек.

  • Ошибка: ставить радиатор под плотные шторы.
    Последствие: сниженная теплоотдача.
    Альтернатива: выбирайте вертикальные модели и открытое размещение.

  • Ошибка: пренебрегать профессиональным монтажом.
    Последствие: завоздушивание системы.
    Альтернатива: установку должен выполнять специалист.

Плюсы и минусы дизайнерских радиаторов

Плюсы Минусы
Украшают интерьер Цена выше стандартных моделей
Не требуют экранов и маскировки Меньше типовых размеров
Можно подобрать под стиль помещения Некоторые модели требуют индивидуального заказа

FAQ

Какой радиатор выбрать для квартиры с центральным отоплением

Биметаллический — он выдерживает высокое давление и перепады температуры.

Можно ли покрасить радиатор самостоятельно

Да, но только термостойкой краской для металла.

Как ухаживать за дизайнерским радиатором

Достаточно периодически протирать сухой салфеткой и раз в год проверять соединения.

Мифы и правда

  • Миф: дизайнерские радиаторы — только декоративный элемент.
    Правда: современные модели обладают такой же или большей теплоотдачей, чем стандартные.
  • Миф: металлические радиаторы быстро ржавеют.
    Правда: качественные покрытия и нанотехнологии защищают поверхность десятилетиями.
  • Миф: нестандартные модели сложно установить.
    Правда: большинство производителей адаптируют подключения под типовые системы.

Три интересных факта

  • Первые радиаторы появились в России в XIX веке — их изобрёл инженер Франц Сан Галли.
  • В Европе дизайнерские радиаторы стали популярны в 1980-х, когда появились алюминиевые модели с глянцевым покрытием.
  • Сегодня можно заказать радиатор в виде картины или скульптуры — он будет работать как полноценный обогреватель.

Исторический контекст

  • В 1950-х радиаторы начали покрывать эмалью и окрашивать в цвет стен.
  • В 2000-х в интерьере появились вертикальные модели, заменившие классические "гармошки".
  • Сейчас радиаторы разрабатывают совместно инженеры и дизайнеры мебели, чтобы они гармонировали с общим стилем дома.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
