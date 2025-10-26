Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пустой чемодан — полное счастье: как освободить место и голову перед путешествием
Кошка с интеллектом собаки: породы, которые ходят на поводке и следуют за хозяином по пятам
Прованс на шести сотках: как вырастить лаванду, которая цветёт даже после морозной зимы
Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня
Первый кусок торта — всегда позор: как минутная оплошность превращает праздник в провал
Привычный Хэллоуин отменяется: бархатные тыквы и готический гламур вытесняют оранжевый пластик
Самое долгое затмение XXI века: не пропустите важнейшее шоу вселенной в ближайшее время
Когда дорога превращается в каток: приёмы зимнего вождения, которым не учат в автошколе
Минус вес без цифр и ограничений: как сбросить килограммы, не считая каждую крошку

Швабра тоже устает: одна таблетка вернёт ей свежесть и силы без лишних движений

5:21
Недвижимость

Иногда самые простые решения оказываются самыми эффективными. Даже привычная швабра может стать источником неприятных запахов и микробов, если за ней не ухаживать. Но, к счастью, существует удивительно простой способ вернуть ей чистоту без трения, перчаток и специальных средств — достаточно таблетки для посудомоечной машины и горячей воды.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Почему швабра становится рассадником бактерий

На первый взгляд кажется, что швабра всегда чистая: ведь мы используем её для уборки полов с моющим средством. Однако влага, остатки пены, волосы и микроскопические частицы грязи, застревающие в волокнах, создают идеальную среду для размножения бактерий. Со временем появляется запах сырости, который невозможно скрыть даже ароматизаторами.

Многие хозяйки совершают ошибку, полагая, что достаточно просто сполоснуть швабру под краном. На деле это лишь смывает верхний слой загрязнений, а внутри остаётся то, что потом вызывает неприятный запах.

Если не очищать насадку регулярно, бактерии начинают переноситься обратно на пол, делая уборку бессмысленной. В итоге пол выглядит чистым, но по факту остаётся покрытым микробной плёнкой.

Простое решение — таблетка из посудомоечной машины

Этот лайфхак стал вирусным в соцсетях благодаря своей простоте. Всё, что нужно — чистое ведро, кипяток и одна таблетка для посудомоечной машины.

  1. Снимите насадку с ручки швабры и поместите её в ведро.

  2. Положите туда таблетку.

  3. Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрыла ткань.

  4. Немного перемешайте, чтобы средство равномерно растворилось.

  5. Оставьте на 15-20 минут.

За это время активные компоненты таблетки — ферменты, щёлочи и кислородные отбеливатели — разрушают жир, убивают микробы и устраняют запах. При этом не нужно тереть или выжимать — химическая реакция сделает всё сама.

После замачивания достаточно тщательно промыть насадку под проточной водой и высушить её в перевёрнутом виде, чтобы вода не застаивалась у основания.

"Таблетки для посудомоечных машин действуют как дезинфектор: они содержат вещества, способные удалять не только жир, но и органические остатки", — пояснила технолог клининговых сервисов Анна Соколова.

Дополнительный бонус — чистое ведро

Пока швабра "отдыхает", можно использовать тот же метод для ведра. Именно там часто скапливаются известковый налёт, грязная плёнка и остатки моющих средств.

Залейте ведро кипятком, добавьте таблетку и оставьте на 15 минут. Затем просто вылейте воду и протрите сухой тканью. Поверхность снова станет гладкой и блестящей.

Такой способ подходит и для пластиковых контейнеров, где остаются следы чистящих растворов, — они тоже начинают пахнуть свежестью.

Как часто нужно очищать швабру

Как часто нужно очищать швабру, если вы убираете каждый день?

Если уборка проводится регулярно, дезинфицировать насадку стоит хотя бы раз в неделю. При менее частом использовании — раз в две недели. Это предотвратит накопление бактерий и продлит срок службы инструмента.

Можно ли использовать обычное моющее средство вместо таблетки?

Можно, но эффект будет слабее. Таблетки содержат ферменты, способные растворять белковые и жировые отложения, с которыми обычные жидкости не справляются.

Почему важно сушить швабру в перевёрнутом положении?

Так вода не стекает в основание ручки, где могут размножаться бактерии. Если оставить швабру вертикально, влага застынет внутри, и запах появится снова.

Ошибки, которые сокращают срок службы швабры

Многие совершают типичные ошибки, не задумываясь об их последствиях.

  • Используют холодную воду — активные компоненты не растворяются полностью.

  • Замачивают швабру дольше часа — волокна теряют упругость и быстрее изнашиваются.

  • Хранят насадку в закрытом ведре — это провоцирует плесень.

Правильная альтернатива — короткое замачивание в горячей воде и просушка на открытом воздухе. Это не только убирает запах, но и продлевает срок службы ткани в 2-3 раза.

А что если использовать уксус или соду

Эти средства действительно помогают, но их эффективность ниже, чем у таблетки. Уксус уничтожает запах, а сода слегка отбеливает волокна, но не устраняет жир и микробы полностью. Поэтому специалисты советуют использовать эти методы чередуя, чтобы не изнашивать материал.

Три интересных факта о чистке инвентаря

  1. В среднем в швабре содержится больше бактерий, чем на дверной ручке в общественном месте.
  2. Первые швабры с моющими насадками появились в начале XX века, но только спустя 50 лет к ним начали производить съёмные тканевые головки.
  3. Согласно опросу бытовых сервисов, почти 60% людей ни разу не дезинфицировали швабру после покупки.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Малина замерзает на корню: что делать, если ягоды не успевают покраснеть до морозов
Садоводство, цветоводство
Малина замерзает на корню: что делать, если ягоды не успевают покраснеть до морозов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Последние материалы
Кошка с интеллектом собаки: породы, которые ходят на поводке и следуют за хозяином по пятам
Прованс на шести сотках: как вырастить лаванду, которая цветёт даже после морозной зимы
Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня
Первый кусок торта — всегда позор: как минутная оплошность превращает праздник в провал
Привычный Хэллоуин отменяется: бархатные тыквы и готический гламур вытесняют оранжевый пластик
Самое долгое затмение XXI века: не пропустите важнейшее шоу вселенной в ближайшее время
Когда дорога превращается в каток: приёмы зимнего вождения, которым не учат в автошколе
Минус вес без цифр и ограничений: как сбросить килограммы, не считая каждую крошку
Швабра тоже устает: одна таблетка вернёт ей свежесть и силы без лишних движений
Жмёшь не туда — главный секрет, почему вес работает против тебя, а не на тебя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.