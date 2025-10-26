Привычный Хэллоуин отменяется: бархатные тыквы и готический гламур вытесняют оранжевый пластик

Понять атмосферу Хэллоуина можно по запаху пряных свечей и мерцанию огоньков в окнах. Но в 2025 году дизайнеры предлагают шагнуть дальше привычных тыкв и паутины, сделав праздник настоящим произведением декоративного искусства. Мода на Хэллоуин становится всё изысканнее: вместо банальных страшилок — элегантность, уют и капля театральности.
Классические оранжевые тыквы уходят на второй план. На смену им приходят декоративные варианты из бархата, фетра, букле и даже металлизированной ткани. Такие элементы выглядят дорого и прекрасно вписываются в современный интерьер.
Один из трендов — объединять несколько таких "роскошных" тыкв в группы по три и размещать их на крыльце, лестнице или в прихожей. Это создаёт впечатление продуманной композиции, а не просто случайных украшений. Особенно эффектно смотрятся изделия в пастельных тонах: беж, пыльно-розовый и серо-голубой оттенки отлично сочетаются с золотыми или медными акцентами.
Если вы хотите сделать такие декорации своими руками, используйте старые свитера или отрезы ткани — обтяните ими лёгкие пластиковые формы и закрепите шпагатом у основания "хвостика". Простая идея, но выглядит невероятно стильно.
Вдохновением для этой эстетики стали старинные особняки, свечи в канделябрах, насыщенные цвета и, конечно, сериал "Уэнсдей". В моду вошли сочетания чёрного бархата, фиолетового стекла и бронзовых аксессуаров.
Чтобы добиться эффекта "готического гламура", дизайнеры советуют:
Использовать текстиль — шторы, подушки и скатерти — глубоких оттенков: бордо, индиго, графит.
Добавить свечи разной высоты, желательно в винтажных подсвечниках.
Подчеркнуть атмосферу деталями: чёрные бокалы, посуда с узором, старинные зеркала.
Такой стиль особенно хорош для вечеринок. А если дополнить интерьер ароматическими свечами с нотами сандала и мускуса, дом наполнится мистической, но уютной атмосферой.
Не все хотят, чтобы их дом напоминал декорации фильма ужасов. Один из самых популярных трендов Хэллоуина-2025 — "теплый Хэллоуин", где акцент делается не на жути, а на умении создать комфортное осеннее настроение.
Вместо паутины и скелетов — гирлянды из сухих листьев, мягкий свет лампочек, корзины с шишками и каштанами. Отлично работают и ароматизированные свечи с запахом корицы или яблока. Такой декор подходит и для семей с детьми, и для тех, кто просто хочет продлить ощущение золотой осени.
Если у вас есть камин или даже просто полка, украсьте её ветками рябины, мини-тыквами и гирляндами с тёплым свечением. Получится интерьер в духе Pinterest — уютный, живой и очень фотогеничный.
Один из неожиданных, но стремительно набирающих популярность трендов — "хэллоуинская елка". Это переосмысление привычного атрибута Нового года, но в мрачновато-осеннем стиле. Используйте искусственную ёлку чёрного, белого или фиолетового цвета, или просто соберите ветви в вазе, оформив их огоньками и декоративными элементами.
Украшения выбирают тематические: мини-тыквы, летучие мыши, пауки, силуэты ведьм. Добавьте гирлянды с оранжевыми или фиолетовыми лампочками — и атмосфера праздника гарантирована. Такой вариант особенно популярен в квартирах, где мало места для крупных инсталляций.
Совет: для лаконичного эффекта придерживайтесь одного цветового акцента — например, сочетания чёрного и меди или белого и серебра.
Один из самых простых, но эффектных способов украсить дом — сделать вазу из настоящей тыквы. Для этого достаточно вырезать сердцевину, вставить внутрь стакан или пластиковый контейнер и налить немного воды. Остаётся лишь добавить сезонные цветы — хризантемы, астры, георгины.
Такие вазы можно расставить по дому или использовать как центр композиции на столе. Для долговечности подойдёт и вариант с искусственными цветами: композиция будет радовать вас не один сезон.
"Тыквы из необычных материалов вносят нотку изысканности в привычный декор", — отметила декоратор Мария Вебер.
|Элемент
|Классический Хэллоуин
|Современный Хэллоуин-2025
|Основные цвета
|Чёрный, оранжевый
|Терракотовый, графит, золото, пыльно-розовый
|Материалы
|Пластик, бумага
|Бархат, букле, металл, дерево
|Атмосфера
|Страшная, мрачная
|Элегантная, уютная
|Освещение
|Свечи и лампы-тыквы
|Гирлянды, свечи, подсветка в витринах
|Акценты
|Паутина, черепа, ведьмы
|Текстиль, флористика, авторские аксессуары
Выберите тему. Решите, какой Хэллоуин вам ближе — мистический, уютный или гламурный.
Подберите цветовую палитру. Достаточно двух-трёх оттенков, чтобы не перегрузить интерьер.
Добавьте свет. Используйте гирлянды с мягким свечением, свечи или подсвечники.
Украсьте текстилем. Подушки, скатерти, покрывала создают ощущение целостности.
Финальный штрих. Поставьте вазы с осенними цветами или ветками.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Слишком много тёмных элементов
|Комната выглядит мрачно и тесно
|Разбавьте декор светлыми акцентами
|Использование дешёвого пластика
|Потеря эстетики
|Замените на тканевые или деревянные украшения
|Слишком яркие огни
|Раздражают глаза
|Используйте тёплое свечение лампочек
|Монотонность
|Интерьер теряет глубину
|Добавьте текстуры — бархат, шерсть, дерево
Хэллоуин — идеальный повод собрать друзей. В тренде — тематические вечеринки с дресс-кодом "готический шик": кружево, бархат, маски, коктейли чёрного цвета. В качестве фона подойдёт плейлист с неоклассикой или саундтреками из "Семейки Аддамс". Украсьте стол фонариками и мини-тыквами — и праздник получится атмосферным, но без лишнего пафоса.
|Плюсы
|Минусы
|Стильный, не банальный интерьер
|Требует времени и фантазии
|Можно адаптировать под любую квартиру
|Некоторые материалы стоят дороже
|Декор сохраняется и после праздника
|Не всем нравится "негрозная" эстетика
Как выбрать стиль Хэллоуина для дома?
Определите, что вам ближе — мистический антураж, уютный осенний декор или готическая элегантность. Затем подберите цвета и материалы под настроение.
Сколько стоит оформить квартиру в новом стиле?
При желании можно уложиться в 3-5 тысяч рублей, если использовать текстиль, свечи и самодельные элементы. Более сложные композиции из бархата или флористики обойдутся дороже.
Что лучше: живые или искусственные тыквы?
Живые создают естественную атмосферу, но быстро портятся. Искусственные — долговечнее и их можно использовать каждый год, просто меняя оформление.
Миф: Хэллоуинский декор обязательно должен быть страшным.
Правда: Современный тренд делает ставку на стиль и уют.
Миф: Украшения занимают много места.
Правда: Даже несколько деталей — гирлянда, свечи и пара мини-тыкв — создают атмосферу.
Миф: Подобный декор не сочетается с классическим интерьером.
Правда: Нейтральные цвета и качественные материалы позволяют органично вписать тему праздника в любой стиль.
Впервые бархатные тыквы появились на Etsy в 2015 году — теперь они считаются символом "роскошного Хэллоуина".
Чёрные ёлки для Хэллоуина производятся из переработанного ПВХ и считаются экологичнее пластиковых тыкв.
Тренд на мягкий декор пришёл из Скандинавии: там Хэллоуин воспринимают не как страшный, а как уютный осенний праздник.
Хэллоуин имеет кельтские корни — праздник Самайн отмечал переход от лета к зиме. В XX веке в США он превратился в массовое торжество костюмов и декора. А с 2010-х годов стал модным событием в интерьерном дизайне: от дешёвого "ужаса" он эволюционировал в элегантный арт-декор, где важнее атмосфера, чем страх.
